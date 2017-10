Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4081

EN EL ESPACIO

Aventuras Terrestres

A Toda la Banda - Dudoso Comportamiento -

Foca Agonizante - Preguntas Policiales -

Ya es Halloween - Fiesta Mexicana -

Solo un Meme - Difícil Decisión -

La Nostalgia - Muy Elegantes y Más...

ESCUCHAR PODCAST DE HOY

COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

SIEMPRE VOLVER

Siempre es grato volver a casa, sobre todo cuando tu casa está en ese espacio ilimitado donde encuentras el abrazo de los que sientes parte de tu familia elegida.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

MÉXICO SE HUNDE

(29/10/17) - México - La ciudad de México se hunde casi medio metro por año y por primera vez el preocupante hecho será afrontado con un ambicioso plan. Tras los dos terremotos de septiembre que dejaron más de 300 muertos, el Gobierno decidió salir a enfrentar la situación de la capital. Expertos de la UNAM alertaron que el desarrollo demográfico del Valle de México creó una demanda acelerada de abastecimiento de agua potable, lo que derivó en la explotación de los mantos acuíferos o zonas lacustres, una de las causantes del hundimiento de la Ciudad. Ante la alarma, el programa gubernamental para frenar el fenómeno consiste en inyectar agua tratada para compensar la sobreexplotación de acuíferos que se realiza en la actualidad.

ESCÁNDALOS MINISTERIALES

(29/10/17) - Reino Unido - La primera ministra, Theresa May, no solo debe lidiar con los desenlaces del Brexit, ahora fue acusada de permitir que dos ministros conocidos como "acosadores sexuales seriales", según el diario The Sunday Times, sigan en su gobierno. Según la prensa británica, uno de los mayores sospechosos de este escándalo es Mark Garnier, ministro de Comercio, acusado de enviar a su secretaria a comprar juguetes sexuales y de dirigirse a ella con demasiado aprecio en público.