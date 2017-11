Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4083

VANGUARDIA ARTÍSTICA

Altares y Desfiles

En Tres Actos - Consulta Agropecuaria -

La Vaca Perpendicular - Cúrcuma Fan -

El Higo Navideño - Frutas y Flores -

Así Fue La Cosa - Censurados -

Los Castigos - Primero se Come y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ARGENTINOS ASESINADOS EN NY

(31/10/17) - Estados Unidos - Un hombre atropelló a varias personas en Manhattan, Nueva York, asesinando a 8 y dejando más de una docena de heridos. Tratado como un atentado terrorista, el autor fue baleado y detenido por la policía. Se trata de un ciudadano de Uzbekistán de 29 años, residente en Tampa, Florida, que rentó una camioneta en Nueva Jersey y, sobre una vía exclusiva para ciclistas, atropelló y mató a 8 personas. 5 de las victimas fatales eran ciudadanos argentinos que estaban en un viaje turístico celebrando sus treinta años de egresados de una escuela de Rosario, Santa Fe.

FIANZA MILLONARIA

(31/10/17) - España - La juez cita a Puigdemont a declarar como imputado por rebelión y sedición. La magistrada impone para el ex presidente de la Generalitat y para los ex consejeros una fianza de más de 6 millones de euros. Por su parte, Puigdemont, que se encuentra en Bruselas aunque no busca, según él, asilo político, dice que no volverá a España hasta que no tenga "garantías de un juicio justo".