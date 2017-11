Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4091

ATROPELLO POLICIAL

Trump o Inteligencia

Violencia en Guatemala - Chocolates Andinos -

Calles de Lima - Solicitud Aceptada -

No Hay Espacio - Servicio Público -

Rizomas No Raíces - La Telenovela -

Ebrios Matutinos - Mascota Escolar y Más...

COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

CÁMARAS EN EL PARAÍSO

Cientos de políticos, mandatarios, ministros, secretarios y empresarios implicados. Ya corren en círculos y ni saben que escándalo los salpica más, Panamá Papers, Paradaise Papers, Sexgate, Odebretch, la Trama Rusa o qué.

TODOS EN RIESGO

(12/11/17) - Guatemala - Movistar, Telefónica ha decidido cerrar hasta el próximo martes todas sus oficinas, sucursales y centros de venta en Guatemala tras el asesinato de cuatro de sus comerciales en varios ataques simultáneos. Tras los ataques focalizados estarían las llamadas pandillas juveniles, que buscan extorsionar a grandes compañías y utilizan a los trabajadores como moneda de cambio. Los chantajes son actualmente una práctica común en el país centroamericano ante la debilidad del Estado para hacer frente a los grupos delincuenciales organizados.

ESO QUE DICEN QUE HIZO

(11/11/17) - Estados Unidos - Donald Trump desdijo a sus servicios de inteligencia. Tras una breve conversación en Danang (Vietnam) con el presidente ruso, Vladímir Putin, Trump le dio crédito a la explicación que dice que el Kremlin no interfirió en la campaña electoral de 2016. La aseveración de Purtín es totalmente contraria a los informes de la CIA, el FBI y la NSA, que en conjunto sostuvieron que fue Putin ordenó una gigantesca operación de intoxicación y propaganda para evitar la victoria de la demócrata Hillary Clinton. Trump y Putin se encontraron informalmente en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La charla giro en torno a Siria, aunque el presidente estadounidense contó que también le había interrogado sobre la trama rusa. "Me dijo que no había interferido. Le pregunté otra vez. Me respondió que en absoluto. Él no hizo lo que dicen que hizo. Cada vez que me ve, me dice -yo no lo hice- y yo realmente creo que lo dice de veras", explicó Trump a la prensa antes de embarcarse a Hanoi.