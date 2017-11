Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4103

ESA HORMONA

Evo Por Siempre

Picnic en Bostwana - Leche Estacionada -

Confrontación - Dulces Típicos -

Te Debo Los Hijos - Tengo Novia -

Concierto Inolvidable - El Escarabajo -

Buenas Preguntas - Contacto Visual y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

EVO SE SALE CON LA SUYA

(28/11/17) - Bolivia - De espaldas al resultado de aquel referendo que le negó a Evo Morales presentarse como candidato presidencial en las próximas elecciones de 2019, El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó la repostulación de Morales y Álvaro García Linera para los siguientes comicios electorales nacionales. La determinación favorece además a gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales, según explicó en conferencia de prensa en Sucre el presidente del TCP, Macario Lahor Cortez. Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron el 19 de septiembre un recurso abstracto de inconstitucionalidad argumentando que las limitantes para una eventual repostulación se contraponen al pacto de San José de Costa Rica. A la iniciativa se sumaron unas 30 organizaciones sociales. Por su parte la oposición habla de dictadura consumada y realizó un llamado a anular el voto.

NO DIGA ROHINGYAS

(28/11/17) - Myanmar - Cuando el Papa llegó a Myanmar le recomendaron evitar una palabra. El papa Francisco evitó usar la palabra "prohibida" en su primer discurso en la ex Birmania. No pronunció el término "rohingyas", la minoría musulmana perseguida en el país. Así se lo había solicitado la Iglesia local ante el malestar que produce esa palabra entre la población mayoritariamente budista. El Papa Francisco dijo que la pacificación del país asiático depende del respeto de sus 135 grupos étnicos, sin excluir a nadie y que las religiones no pueden ser fuente de división. El Sumo Pontífice defendió, sin nombrarla, a la perseguida minoría musulmana de los rohingya, contra la que los militares han realizado una "limpieza étnica" con cientos de muertos y desplazados en la zona oeste del país.