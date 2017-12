Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4119

EL REMORDIMIENTO

Llegó el Solsticio

Boliviano Universal - Examen de Ingreso -

Picnic Planetario - El Gordo de Navidad -

Campeonato de Chistes - Cambio de Móvil -

El Billete Navideño - Dúo Musical Instantáneo -

Metro Dominicano - Por Sudamérica y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

LULA EL FAVORITO

(20/12/17) - Brasil - La mayoría de los analistas están seguros de que la justicia impedirá al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ser candidato en las elecciones del próximo octubre. Sin embargo Lula, impulsado por el favoritismo amplio que demuestran las encuestas, asegura que no irá a la cárcel. "No voy a ir a la cárcel, porque a la cárcel va el que ha cometido un crimen y yo soy inocente, no hay ni una coma contra mí. No creo que haya un solo brasileño que tenga la conciencia más tranquila que yo. Si me condenan sería la negación de la justicia", declaró el ex-presidente en San Pablo en conferencia de prensa.

MÉDICOS BOLIVIANOS

(20/12/17) - Bolivia - El gremio de los trabajadores de la salud lleva casi un mes en huelga en contra de dos medidas legales que, según ellos, perjudican su trabajo profesional. La principal es la aprobación de un artículo en el nuevo Código Penal que establece penas de entre dos y seis años de prisión, además de inhabilitación para ejercer, en contra de los profesionales médicos que por impericia causen daño a la salud y la vida. El Gobierno ha respondido a la huelga con amenazas de despidos y trayendo brigadas de médicos cubanos para organizar lo que denominan "ferias gratuitas de salud". Los médicos también se oponen a la creación de una "Autoridad de Fiscalización", que regularía los servicios de salud, incluyendo las tarifas que ellos cobran. Por primera vez los huelguistas no solo han dejado de trabajar en los centros públicos, sino también en los privados, y han protagonizado manifestaciones en todas las ciudades del país.