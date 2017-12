Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4120

BUENAS NOCHES

Con Toda la Decoración

El Congreso Peruano - El Reencuentro -

El Peso del Pecado - Recomendación Cantada -

Todos a la Playa - Pronóstico del Tiempo -

Alicia en Navidad - Que No Escape el Calor -

Disfrutando Diciembre - Sin Descuentos y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ELECCIONES CATALANAS

(21/12/17) - España - La victoria de Ciudadanos, el partido más votado, no evita la mayoría separatista en el congreso. El claro triunfo de Arrimadas no es suficiente para desplazar al independentismo que puede llegar a la mayoría absoluta con el apoyo de la CUP pese a haber perdido votos y escaños. El crecimiento de porcentaje de votantes fue notable y las elecciones más anómalas de la historia de Cataluña arrojaron este jueves un escenario de difícil gobernación. Ciudadanos ganó por primera vez las elecciones catalanas pero la suma de formaciones independentistas sigue conservando una ajustada mayoría absoluta el Parlament. El resultado abre la puerta a que se mantenga la inestabilidad política de los últimos cinco años. Los pactos serán imprescindibles y los antisistema de la CUP seguirán siendo claves para la gobernabilidad del bloque secesionista. Otra dificultad añadida es que hasta ocho diputados electos independentistas se encuentran actualmente en prisión o con una orden de detención, lo que les puede dejar en la práctica fuera del Parlamento.

PPK CONTRA LAS CUERDAS

(21/12/17) - Perú - Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Perú, utilizó todos los mecanismos posibles para evitar que la oposición lograra los 87 votos que necesitaba para destituirlo por "permanente incapacidad moral". "No he sido suficiente prolijo, pido disculpas, pero no soy corrupto" dijo PPK ante los congresista. En el Congreso peruano se instaló la idea de que podría llegar a salvarse por muy poco, pero había demasiada incertidumbre. En una sesión con tonos dramáticos y después de una larga noche de negociaciones, PPK luchaba para seguir en el poder tras el escándalo por sus vinculaciones con el caso Odebrecht. Y para lograrlo apeló al antifujimorismo y pidió a los demás congresistas, de un congreso donde el fujimorismo en mayoría, que no colaboren en el "golpe". "Está en sus manos salvar la democracia o hundirla por mucho tiempo", dijo.