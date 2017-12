Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4123

VIDA NORMAL

Intercambio en Perú

Indulto a Fujimori - Los Recuerdos -

Pesebre Con Todo - Motociclistas -

Dictado Por Voz - Traje el Desayuno -

Top Animes 2017 - La Caja de Leche -

Los Hermanos - Las Circunstancias y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

INDIGNACIÓN EN PERÚ

(25/12/17) - Perú - El indulto a Alberto Fujimori partió a la sociedad peruana y produjo uno de los mayores cimbronazo en la política peruana de las últimas décadas. El Presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto al ex presidente Alberto Fujimori para apaciguar una crisis que lo puso al borde de la y provocó una crisis mayor. Kuczynski quedó más debilitado políticamente y no puede frenar la ola de rechazo que se hizo escuchar por todo el país. La protesta crece y también la sangría dentro del propio grupo político del Presidente, indignado con la negociación del indulto a cambio de la supervivencia política. Como si fuera poco, ahora el abogado del ex líder de la guerrilla Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien cumple cadena perpetua por actos de terrorismo, pide el indulto también para su cliente.

SIRIA ACORRALA A REBELDES

(25/12/17) - Siria - Con Apoyo de milicias proiraníes, el Ejército sirio avanza en el suroeste del país en una región fronteriza al Líbano y los Altos del Golán, meseta que es ocupada por Israel desde 1967. Los informes de la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos precisaron que la ofensiva militar se ha intensificado con bombardeos aéreos y de artillería en torno a la localidad de Beit Jein, último bastión de las fuerzas rebeldes sirias en la estratégica zona divisoria.