Buena Onda Coreana

CONVERSACIONES EN COREANO

(09/01/17) - Corea - Lo que apenas hace un par de semanas parecía imposible ahora es una realidad, aunque temporal, pero Corea del Norte y Corea del Sur parecen apostar por el deshielo tras una etapa de elevadas tensiones. La primera jornada de conversaciones entre los dos vecinos asiáticos desde hace dos años se ha desarrollado en un clima amistoso y ha arrojado resultados. El primero, el deseo de Corea del Norte de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno en el Sur. El segundo, la decisión de abrir un diálogo militar "para resolver las tensiones actuales". Los puntos que posibilitaron la reunión fueron el reciente anuncio de Seúl del aplazamiento de sus maniobras conjuntas con EEUU hasta después de los juegos y la declaración de Corea del Norte de que ya ha completado su programa de armamento.

CRECE RUMOR SOBRE OPRAH

(09/01/17) - Estados Unidos - Tras el emotivo discurso de Oprah Winfrey, la conocida presentadora estadounidense, en la entrega de los Globos de Oro, los rumores sobre una posible candidatura presidencial crecieron entre los demócratas. Donald Trump, con sus afilados twits, no pudo pasar por alto el creciente rumor y dijo: "Oprah sería divertida. Me gusta Oprah. Le ganaría, pero no creo que se presente". Oprah, la multimillonaria famosísima estrella de la televisión, es amiga de Barack y Michelle Obama, y una activa militante demócrata.