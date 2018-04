Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4193

REACCIÓN LENTA

El Éxito Mundial

Tsunami Boliviano - Todo Patentable -

Clases de Idiomas - Se Filtró -

La Pronunciación - Fuegos Artificiales -

Perro Molesto - Mejor un Gráfico -

Harina de Maíz - Regando Teléfonos y Más...

ESCUCHAR PODCAST DE HOY

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

LULA ESPERA

(03/04/18) - Brasil - La Justicia está a punto de definir el futuro político y legal del expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva. En sus manos está el desenlace de una situación que viene minando la imagen del máximo dirigente del PT pero que sin embargo no afecta la intensión de voto, sino que por el contrario es el posible candidato más firme a ganar las presidenciales. Será el máximo Tribunal de Justicia el que decida si Lula podrá o no presentarse a unas elecciones para la que faltan apenas meses. Todo el país sudamericano y gran parte de la región está atenta a esa decisión que, sin duda, teñirá toda la política regional a futuro inmediato. Mientras que la tensión y la polarización no dejan de crecer en Brasil, Lula espera el falló que le niegue o no la última instancia de apelación de la sentencia que lo condenó a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la mega causa Lava Jato.

EJERCITO A LA FRONTERA

(03/04/18) - Estados Unidos - El presidente, Donald Trump, dijo que evalúa desplegar el ejército en la frontera con México, algo que describió como un gran paso, en momentos en que una caravana de migrantes centroamericanos avanza a través de México. "Vamos a proteger nuestra frontera con nuestro ejército", dijo Trump durante una reunión con los líderes de los Estados bálticos, al tiempo que cuestionó a su predecesor Barack Obama por su política fronteriza al que acuso de prácticamente borrar las líneas fronterizas con sus leyes permisivas.