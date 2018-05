Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4214

KARAOKE ASIÁTICO

El Saludable Donad Trump

Final de Champions - Cantando en el Camión -

Sin Palabras - El Buen Cliente -

Campeonato de Chistes - Hechos Históricos -

Con la Marimba - Somos Tantos -

Habitaciones Cerradas - Mi Tarjeta y Más...

ESCUCHAR PODCAST DE HOY

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ÁLVARO COLOM PAGA FIANZA

(02/05/18) - Guatemala - El ex presidente de Guatemala Álvaro Colom Caballeros recupera la libertad bajo fianza tras pagar 135 mil dólares. Colom, de 66 años, está imputado por fraude y malversación de fondos públicos en el caso Transurbano, un sistema de transporte colectivo para la capital guatemalteca en cuya gestión se burlaron todos los procedimientos que la ley contempla para la protección de los bienes del Estado. Colom presidió Guatemala entre 2008 y 2012. Según la investigación judicial, el Gobierno defraudó al Estado en esos años al otorgar de manera ilegal, y sin ningún aval, 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para implantar un sistema prepago en el Transurbano.

CERRÓ LA CONSULTORA DEL ESCÁNDALO

(02/05/18) - Inglaterra - Cambridge Analytica cerró sus puertas. La consultora que desempeñó un papel central en el escándalo de la masiva filtración y uso no autorizado de datos personales de Facebook, anunció su cierre definitivo. La compañía británica, que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump, procederá a iniciar los procedimientos que definirán su cierre y desaparición. La misma suerte correrá el conjunto del grupo SCL al que pertenece la consultora. La compañía ha estado envuelta en un escándalo desde que, a mediados del pasado mes de marzo de este año, una investigación periodística de The Guardian y The New York Times reveló que datos personales de hasta 50 millones de estadounidense habían sido obtenidos irregularmente de Facebook y utilizados para fines electorales. El escándalo también puso en serios aprietos a la empresa tecnológica estadounidense, que se ha visto obligada a revisar sus condiciones de privacidad y su gestión de la información personal que depositan los usuarios en la red social.