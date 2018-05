Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4216

CÓMO OLVIDAR A UN EX

Subasta del Mayo Francés

Madres Españolas - Modem Nuevo -

Duran Duran - New Romantic Fan -

Colibríes de San Miguel - Yucatán Invita -

Música Latina - Para Desinstalar Parejas -

Odio a Luis Miguel - Despedida de Sortero y Más...

COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

TORNADOS Y ERUPCIONES

Comenzó el cielo enrareciéndose y todo empezó a girar en círculos. Bien podría ser la declaración de un testigo que marcaba el comienzo de la temporada de tornados, pero aplica también en muchos otros sentidos.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

QUITAN TPS A HONDUREÑOS

(06/05/18) - Estados Unidos - La administración Trump elimina la protección migratoria de 55 mil hondureños. Estados Unidos anunció que terminará con la protección temporal migratoria de la que gozaban estos ciudadanos centroamericanos y que tienen hasta el 2010 para regularizar su situación como cualquier otro extranjero o abandonar el país. La medida se suma a las aplicadas ya a ciudadanos de Liberia, Nicaragua y El Salvador, que también perdieron recientemente la protección especial para personas que huyen de desastres naturales o conflictos violentos. El Estatus de Protección Temporal (TPS en sus siglas en inglés) fue aprobado por el presidente Clinton en 1999 para los hondureños que se encontraban en Estados Unidos a raíz del huracán Mitch. El Gobierno actual considera que ya paso un tiempo más que prudencial y el permiso de vivir y trabajar en el país bajo ese sistema exclusivo no tiene razón de ser.

NO HABRÁ NOBEL DE LITERATURA

(06/05/18) - Suecia - El Nobel de Literatura no se entregará este año dado el escándalo de abusos sexuales que tuvo al comité entre la desilusión y los replanteamientos. El premio se ha aplazado en siete ocasiones a lo largo de su historia, sin embargo es la primera que se pospone por una polémica de este tipo. El comité, o lo que queda de él, anunció que este 2018, por primera vez desde 1949, no se entregará el Nobel de Literatura. El escándalo de acoso y abusos sexuales en el entorno de la Academia, que ha destapado además una serie de irregularidades en la institución provocó su suspensión temporal. La Academia sueca, que afronta el peor momento desde su fundación en 1786, ha anunciado que en 2019, se entregarán dos galardones mientras dedicará este 2018 a recuperar la pérdida de confianza del público con una restructuración de parte de la institución. La decisión no afecta a los otros premios Nobel, que entregan organismos distintos.