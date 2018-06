Tags Podcast ecdqemsd noticias mundo internacional

Hoy en "En Caso De Que El Mundo Se Desintegre"

SHOW 4249

EUROPA EN TAXI

Año Nuevo Andino Amazónico

Inti y el año 5526 - Los Niños Inmigrantes -

El Estrés de las Mudanzas - Novia en el Trabajo -

El Circuito Ese - Campeonato de Chistes -

Grandes Éxitos - Bien Abrigado -

La Sensibilidad Alemana - Bebé Cochalo y Más...

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

TRUMP DA MARCHA ATRÁS

(20/06/18) - Estados Unidos - Las protestas, dentro y fuera de los Estados Unidos, por la separación de niños y familias migrantes sin papeles forzó a Donald Trump a dar marcha atrás y rectificar esta política. El presidente firmó una orden ejecutiva que ponga fin a una práctica que ha causado fuertes críticas que van desde los propios republicanos, el Papa, la ONU y muchos Gobiernos, como el de Reino Unido. Los aproximadamente 2.300 niños ya separados, no se reagruparán con sus familias de forma inmediata mientras se resuelven sus procesos penales. EE.UU. comenzó a aplicar esta política desde abril de forma generalizada a las familias que intentan entrar ilegalmente, bajo una nueva doctrina de "tolerancia cero" todo inmigrante indocumentado se considera un delincuente y se le procesa judicialmente como tal, aunque no tenga antecedentes penales, por eso los niños no pueden seguir junto a ellos y son separados automáticamente. La crisis estalló en la opinión pública en los últimos días, cuando se hizo público que en el lapso de apenas seis semanas, la Administración había separado a unos 2 mil niños, en algunos casos bebés, de sus progenitores o familiares adultos.

SOLSTICIO DE INVIERNO

(20/06/18) - Bolivia - Inicia el invierno en el sur y el verano en el norte. El solsticio de invierno marca el comienzo de dicha estación en el hemisferio sur. Es cuando la posición del sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste. Esta época marca el inicio del llamado Año Nuevo Andino Amazónico, donde en muchos lugares sagrados de la cultura preincaica e incaica de los actuales territorios de Bolivia y Perú se da la bienvenida a un nuevo ciclo, en este caso el año 5526. En Machu Picchu, por ejemplo, se celebra El Inti Raymi (o Fiesta del Sol). Otras culturas, como por ejemplo los maories en Nueva Zelanda, también celebran estas fechas.