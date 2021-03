SHOW 4946 DESCARGAR SHOW

El poder muchas veces mal interpreta lo que enoja a los pueblos. Resultado de la desconexión entre gobernantes y gobernados, o de una evidente intencionalidad de la lógica del poder, no son pocas las veces que nos entregan un análisis erróneo de por qué hay barricadas en las calles.

Noticias Del Mundo:

Los disturbios en España - Los perros de Lady Gaga - Los Ministros de Salud - La reunión AMLO Biden - Aquel The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd

Historias Desintegradas:

Después de la fiesta - Cambió la fotografía - Vegetación Colombiana - La palma de cera y el frío - Tenía varios hermanos - El cerco informativo - El control de Internet- Redes sociales y gobiernos de África - Pelea por el terreno - Ancianos del futuro - Me duele la espalda - App para las pastillas - Escándalo en el Playlist - Menos música, más anime y películas de súper héroes - El rey de Iztapalapa y Más...

LO QUE LES ENOJA

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast