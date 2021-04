EL GATO DE LA SUERTE

SHOW 4977 DESCARGAR SHOW

El gato con el puño en alto se conoce como Zhaocai Mao en chino o Maneki Neko en japonés. Muy popular en la cultura oriental, presente en todos los comercios, se le atribuyen cualidades para atraer prosperidad y fortuna.

Noticias Del Mundo:

Los finalistas de las Elecciones en Perú - Lasso es el nuevo presidente de Ecuador - Rituales en el río Ganges - Los mitos alrededor del martes 13

Historias Desintegradas:

Electro pop comercial - Supermercados chinos - Tranvías de Buenos Aires - La herencia - No renunciaré - No se cuidan - Cintas magnéticas para almacenamiento - Dejar de Fumar me hizo mal - Era bueno programando - Naturaleza motivacional - La náusea y los tacos de por Ciudad Azteca - En bicicleta antes del trabajo - DC comics publicaba su Action Comics N° 1 y Más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast