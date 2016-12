FIUTUR - humor surrealista - Podcast

La mutación fue casi imperceptible. Y fue acompañado el avance de los diferentes soportes tecnológicos.

Información, comunicación y entretenimiento se fueron transformando en una misma masa deforme y sin límites bien definidos.

El Poder central comprendió que los medios de comunicación eran la herramienta esencial de dominio. Se creó una estructura basada supuestamente en la personalización mediática. Productos específicos según los gustos del consumidor.

El programa FiuTur fue puesto a prueba mediante el encauzamiento de los datos que el estado poseía de cada ciudadano para entregarle infoentretenimiento personalizado y controlado.

Tomando el perfil obtenido a través de su número de seguro social, el usuario del programa puede acceder al servicio teniendo la falsa percepción de que la programación es confeccionada y diseñada según sus gustos personales.

Por supuesto, como todo proyecto ambicioso, hubo cosas que no se tuvieron en cuenta. Pequeñas grietas en el monstruoso sistema.

ECDQEMSD presenta FiuTur Podcast

Temporada 1 - Programa de sonorización de habla hispana. Audio En Línea.

Episodio 007

Hansen & Dixie: el ganador del millón de dólares · Mundo Terror: comando antiterrorista internacional · Es Normal: los duendes cachondos · El Chou de Chan: sombras chinas y más espectáculos increíbles · Santa Paranoia: caos en el bazar · Rosa Claudia: No, Ella.

DESCARGAR AUDIO MP3

clic con el botón derecho del mouse "guardar enlace o destino como"

VER FIUTUR DESDE YOUTUBE

FiuTur forma parte del podcast de ECDQEMSD

La dirección xml del podcast de ECDQEMSD es:

http://www.canaltrans.com/podcast/rssaudio.xml

También puedes suscribirte gratuitamente al podcast en:

iTunes Zune Google Reader My Yahoo!

Episodio 006

nerd boy - Todas las Armas, todas las vidas y todo el combustible · Marta y Martha: las chusmas en el almacén · es normal: Ronaldinho y la pelota · historias de vida: los misterios de las pirámides · santa paranoia: la nueva represa · il cocinero: el giramondo come me

DESCARGAR AUDIO MP3

clic con el botón derecho del mouse "guardar enlace o destino como"

VER FIUTUR DESDE YOUTUBE

FiuTur forma parte del podcast de ECDQEMSD

La dirección xml del podcast de ECDQEMSD es:

http://www.canaltrans.com/podcast/rssaudio.xml

También puedes suscribirte gratuitamente al podcast en:

iTunes Zune Google Reader My Yahoo!

Episodio 005

es normal: la multiprocesadora y la cámara de fotos · Hansen & Dixie: alucinaciones el valle de néctar · el mundo de Mónica - sexología - gases en la relación · cadena nacional: mi bienestar · santa paranoia: diversidad sexual · los poetas psicotrópicos: los nuevos ricos - un cerdo burgués.

DESCARGAR AUDIO MP3

clic con el botón derecho del mouse "guardar enlace o destino como"

VER FIUTUR DESDE YOUTUBE

FiuTur forma parte del podcast de ECDQEMSD

La dirección xml del podcast de ECDQEMSD es:

http://www.canaltrans.com/podcast/rssaudio.xml

También puedes suscribirte gratuitamente al podcast en:

iTunes Zune Google Reader My Yahoo!

Episodio 004

los gregorianos: perdóname señor · es normal: elvis está vivo? · marta y martha: en la cola del banco · enchúlame la granja: la vaca lechera · santa paranoia: el artista que todos quieren ver y horror en parque de diversiones · rosa claudia: se presenta en el canal de TV

DESCARGAR AUDIO MP3

clic con el botón derecho del mouse "guardar enlace o destino como"

VER FIUTUR DESDE YOUTUBE

FiuTur forma parte del podcast de ECDQEMSD

La dirección xml del podcast de ECDQEMSD es:

http://www.canaltrans.com/podcast/rssaudio.xml

También puedes suscribirte gratuitamente al podcast en:

iTunes Zune Google Reader My Yahoo!

Episodio 003

Marta y Martha: las chusmas del barrio · santa paranoia: vaca enfurecida · oficina de empleo: el Jedi · hansen & dixie: la mascota · prince off persia: colegiala japonesa · es normal: basta de café! · los poetas psicotrópicos: los celulares - no me rompan las bolas!

DESCARGAR AUDIO MP3

clic con el botón derecho del mouse "guardar enlace o destino como"

VER FIUTUR DESDE YOUTUBE

FiuTur forma parte del podcast de ECDQEMSD

La dirección xml del podcast de ECDQEMSD es:

http://www.canaltrans.com/podcast/rssaudio.xml

También puedes suscribirte gratuitamente al podcast en:

iTunes Zune Google Reader My Yahoo!

Episodio 002

prince off persia : rescatando a la princesa amada · hansen & dixie : adicción a los cacahuates - superar una adicción · el rincón de Mónica (sexóloga) Bertha la silbadora · el show de Don Armando : TV Show · el pinche muñeco de la tele : la discriminación · cadena nacional : todos serán pobres · es normal : el microondas rhcp · los kraftberp

DESCARGAR AUDIO MP3

clic con el botón derecho del mouse "guardar enlace o destino como"

VER FIUTUR DESDE YOUTUBE

FiuTur forma parte del podcast de ECDQEMSD

La dirección xml del podcast de ECDQEMSD es:

http://www.canaltrans.com/podcast/rssaudio.xml

También puedes suscribirte gratuitamente al podcast en:

iTunes Zune Google Reader My Yahoo!

Episodio 001

es normal : el alfombra adicto y el reproductor de mp3 · enchúlame la granja : La Gallina Cristina Aguilera · historias de vida : Zaha, la mujer barbuda, historias para pensar · santa paranoia : Noticias · cadena nacional : modificación de la constitución · Los Hermanos Vargas - poetas psicotrópicos : las vacaciones.

DESCARGAR AUDIO MP3

clic con el botón derecho del mouse "guardar enlace o destino como"

VER FIUTUR DESDE YOUTUBE

FiuTur forma parte del podcast de ECDQEMSD

La dirección xml del podcast de ECDQEMSD es:

http://www.canaltrans.com/podcast/rssaudio.xml

También puedes suscribirte gratuitamente al podcast en:

iTunes Zune Google Reader My Yahoo!

ADEVERTENCIA

Esta programación ha sido clasificada como: agresiva, violenta, vulgar y con escenas de alto voltage. Por lo que recomendamos que no sea escuchado ni comentado por nadie. Muchas Gracias.

CAST :