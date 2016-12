NOTICIAS FUTBOL

Tigres Campeón Mexicano

noticias futbol - MÉXICO

Tigres se coronó campeón de la Liga mexicana de fútbol. Los del Tuca Ferreti habían logrado un empate en Ciudad de México y por disparos desde el punto del penal coronaron en su casa, El Volcán, el 3-0 que dejaba a las Águilas del America sin nada en su año de centenario. UANL desató la fiesta felina en Monterrey justo el día de navidad.

Strongest se Coronó en Bolivia

noticias futbol - BOLIVIA

The Strongest es campeón de la Liga boliviana por décima segunda vez. En el partido final, jugado en el estadio Hernando Siles, superó claramente al Bolívar e incluso pudo golear. El Tigre se impuso 2-1 en una tarde navideña soñada, se impuso a su clásico rival y se quedó con el campeonato.

Copa Libertadores para Atlético Nacional

noticias futbol - INTERNACIONAL

La final de la Copa Libertadores coronó a Atlético Nacional de Medellín. Los ecuatorianos de Independiente del Valle, la gran sorpresa del torneo, habían obtenido un empate, 1-1, en su casa pero el equipo colombiano logró marcar de local para desatar los festejos en Medellín. Con gol de Migue Borja el equipo colombiano obtiene la segunda Libertadores de su historia (1989-2016) y estará en el Mundial de Clubes.

Portugal Campeón de Europa

noticias futbol - INTERNACIONAL

La Eurocopa 2016 fue para Portugal. La costosa victoria de Portugal sobre Francia dibuja una sonrisa a la máxima estrella lusa, Cristiano Ronaldo, que pese a la prematura salida del encuentro por lesión logró celebrar un campeonato histórico. Portugal derrotó a Francia en la segunda parte de la prórroga 1-0, después de empatar en los 90. Así logran ganar su primer gran título, la Eurocopa 2016 celebrada justamente en Francia.

Final de la Euro 2016

noticias futbol - INTERNACIONAL

La final se jugó entre Portugal y Francia. Portugal venció en semis por 2-0 a Gales. En la otra semifinal los locales, Francia, derrotaron 2-0 al seleccionado alemán con ambos tantos convertidos por Griezmann.

