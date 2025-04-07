ARANCELANDIA

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el día después de los aranceles

El Pirata @PirataEcdqemsd | 07 de abril de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y al día después de los aranceles.

Se esperaban, se intuían, se sospechaban, de sabían, pero el día después de los aranceles impuestos por Trump a todo el planeta, el mundo amaneció diferente.

En esas fabulosas imágenes tan bíblicas que nos regala Donald Trump esta lo tuvo como a Moisés bajando del monte Sinaí.

Ahí estaba con sus tablas. No las de los diez mandamientos sino la de los porcentajes de aranceles.

Como un profeta destinado a salvar a los estados unidos de lo pecados del mundo globalizado y de la amenaza de un demonio chino, Moisés, digo Trump, desplegaba los porcentajes sagrados.

Todo el mundo se asomaba para buscar a su país como si se tratara de un sorteo de grupos de mundial.

Cómo nos fue? 10% 20, 50, 60, aniquiló nuestro comercio, quedaremos con vida, se romperá todo convenio?

Los mercados mundiales amanecieron con un fuego que les subía de las entrañas y que los ponía al borde del desmayo.

Caídas y análisis de todo tipo.

La peor caída desde la pandemia. Flechas a la baja por todas partes. Misilazos a las industrias de socios históricos como Japón o Alemania.

Algunos tratando de calmar las agua. No hay que entrar en pánico. Vamos a esperar. No rompamos el dialogo.

Estados Unidos entrará en recesión. Sale el jefe del tesoro a decir que no.

Lo que viene es más inflación y empresas a la quiebra, desempleo y endeudamiento.

Adaptación, la supervivencia del más apto, un nuevo modo de hacer negocios con una de las potencias mundiales llevando el proteccionismo a niveles extremos.

Trump está loco. Trump es un viejito rodeado de nostálgicos de una Estados Unidos a la que no se puede regresar porque ya no existe. Y tal vez, nunca existió como él y sus socios la imaginan.

Y se cortaban las cintas inaugurales de "Arancelandia".

Algunos agitan el fin de los mercados. Otros hablan de un disparo en el pie de la administración Trump. Algunos dicen que el más perjudicado será el propio Estados Unidos. La mayoría aguantan la respiración.

El fin de semana decenas de miles de personas salen a las calles de Nueva York, Chicago, Washington, alzan pancartas contra Trump. Deportaciones, persecución en los campus universitarios, caza de brujas, discursos incendiarios, no todos estamos listos para eso.

Trump recibió los mandamientos de Yahveh. No cambiará lo que ha tallado en piedra, pero quizá saca más piedras talladas que contradigan las anteriores, como ya ha pasado.

Arancelandia es vendida como un paraíso para volver a hacer a América Grande Otra Vez, con fábricas de automóviles, de máquinas de coser, de cocinas a leña, de carretas, de banjos, de monturas y teléfonos de línea.

Todos a los caballos a conquistar el lejano oeste. Carguen su Winchester y regresemos a esa América gloriosa del siglo XIX y XX en que comíamos bisontes, los chinos eran esclavos y nadie debatía los privilegios de quienes hicimos grande a América.

Y el caos financiero, el susto y el abismo, las bolsas y los índices, las empresas y las reuniones en chancillería.

El secretario de Estado Marco Rubio dice quién sí y quién no. Los rangers dicen quien se va al bote y quién la libra, los chicos malos del ICE deciden quién se queda y quién se va.

La derecha internacional ocupa los lugares, Bukele pone la jaula y Elon Musk pone la cara.

La Liga, la ultraderecha italiana, se reúne. Meloni pide paciencia y no entrar en pánico. Vía zoom Elon les dice que al mejor se puede planear una zona de libre comercia interoceánico, como para calmar los ánimos europeos. En Europa empiezan a ver más dialoguista a Musk que a Trump y eso ya rosa el neorrealismo italiano.

Alemania y Francia están que trinan y no saben a que planeta salir a buscar mercados. Gran Bretaña observa todo como quién observa a su cría sin control correr por los pasillos de una cristalería.

China sabía que le iba a ir mal y declaró la guerra comercial con reciprocidad. Lujos que se pueda da la otra potencia mundial.

Arancelandia vende tickets diferenciados. Pulseras "all inclusive" para algunos, "prohibido el paso" a otros. Lo malo es que nadie sabe bien que color corresponde a cada cosa.

Hay quienes hablan de la autodestrucción de Estados Unidos. De un Mickey andrajoso y drogadependiente que en breve estará extendido su guantecito blanco pidiendo monedas en la puerta de alguna la iglesia.

Otros se preguntan si Trump y sus asesores sabrán realmente como funciona el mundo hoy. Porque a lo mejor le faltan todas las actualizaciones que surgieron desde la década del 80.

Mientras tanto: Rusia bombardea Ucrania, las deportaciones continúan, el dólar se debilita, China rodea Taiwán, sigue el conteo de victimas y daños por el terremoto de Myanmar.

En México, donde una grúa te puede matar por asistir a un concierto, Los Alegres del Barranco salieron a explicar el por qué de la imagen del "Mencho" en su concierto en Zapopan.

La explicación fue rara y no dejó conforme a nadie. Estos chispazos de "narcocultura" mientras se debate una nueva ley para el registro de desaparecidos en México, realmente no son muy simpáticos.

En Gaza, por su parte, un video de siete minutos expuso la mentira. El operativo del ejercito israelí donde más de una docena de "peligrosos terroristas milicianos de Hamás" fueron repelidos y neutralizados por los uniformados, eran en realidad un grupo de 15 palestinos de la Media Luna Roja, completamente desarmados y asesinados.

Y qué será de todo lo que "nos dicen que es o que pasó" y no hay video?

En el sur y medio oeste de Estados Unidos una veintena de personas han muerto por la intensas lluvias que van desde Texas hasta Ohio.

Donald Trump, el hombre que soñó Arancelandia, daba dos meses más a TikTok para ordenar sus papeles. Y aunque dudamos que el destino de TikTok sea la cárcel de Bukele o la repatriación, hay algo que no terminamos de comprender.

Por qué si Bytedance no tiene nada que ver con el gobierno chino necesita su autorización para vender la sucursal gringa?

Por qué Trump le tiene a Bytedance más piedad que a sus socios del TMEC?

Por qué si no hay prorrogas para nadie a TikTok le concede dos meses mas?

No será que alguien muy cercano estará interesado en el negoció?

No será que Trump esta más motivado por los negocios que por el gobierno?

No será que "Arancelandia" es un fiasco que lo único que hace es volver a repartir el queso y que lo único que varía es quién manipula el cuchillo?

De momento, solo les podemos dar la bienvenida al kaos total!!!!!!!