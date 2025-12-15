LAS AVENTURAS DE CORINA

Noticias Internacionales

una odisea con premio

El Pirata @PirataEcdqemsd | 15 de Diciembre de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a las fantásticas aventuras de Corina.

Sí, podría ser el título de un cuento infantil pero no lo es. Se trata de una historia de película que reúne una huida secreta, disfraces, un operativo de seguridad rarísimo, un bote por el caribe y una coordinación internacional imposible.

Cómo todos sabemos se decidió en este 2025 negarle el Nobel de la Paz a Trump pero para no enfadarlo tanto dárselo a Corina Machado, máxima figura de la oposición venezolana.

Hasta ahí todo bien, una anécdota. Los chavistas diciendo que el Nobel no vale nada y los antichavistas diciendo que era el premio que la heroína de la Venezuela libre necesitaba.

Trump decidió que ya el petróleo venezolano no era negociable si no que había que ir por él y aprovecho que en Miraflores está un grupo mafioso, corrupto, destructivo, autoritario y mañoso, como es el actual gobierno venezolano, para justificar toda acción que sería injustificable en otro contexto.

Estábamos muy tranquilos viendo como volaban narco-lanchas por el aire, como la armada estadounidense saludaba hacia la costa venezolana, como Trump hablaba por teléfono para avisarle al gobierno de Maduro que si no tomaban sus cosas y se largaban, la cosa se pondría peor.

Entonces vinieron las sanciones, las amenazas, las respuestas del chavismo, el "no tenemos miedo" de Chávez, los viejitos venecos maniobrando armas para defender a la patria y cada dos días Corina Machado diciendo que los minutos de Maduro, los hermanos Rodríguez, Diosdado y Padrino, en el poder estaban contados.

Las noticias que anunciaba Trump al respecto eran cada vez más pesadas. Que se comprobó que la dictadura venezolana es narcoterrorista. Que se sanciona a tres sobrinos del Pato Donald, digo de Nicolás Maduro. Que se incauta el avión de Delcy. Que en un operativo sensacional se incauta un petrolero iraní en costas venezolanas y se le confisca su cargamento.

Todo muy bonito, pero ahora llegaba el momento en que Corina Machado debía asistir a recibir el Nobel de la Paz. Y la cosa no era tan simple como buscar ofertas de vuelos Caracas Oslo sin escalas y, básicamente, sin terminar en el Helicoide.

Así, el día en que el comité del Nobel debía entregar el premio: reinó la confusión.

Primero dijeron que lamentaban que Corina no pudiera estar presente. Luego dijeron que iba en camino. Después borraron el mensaje. Más tarde dijeron que sí llegaba.

Mientras tanto, en el otro lado del Atlántico, nos cuentan que Corina Machado se debió disfrazar para salir de Venezuela donde era buscada arduamente por todos los servicios de inteligencia.

No sabemos si se disfrazó de odalisca, de monja, se puso bigote y gafas oscuras, se vistió de militar o de arepa. Solo sabemos que no fue fácil.

El riesgo de que alguien le grite "corina!” y se de vuelta, era mucho.

Para el viaje no se contrató una agencia de viajes. Se contrató una empresa privada de veteranos de guerra estadounidenses con sede en Florida.

-Buenos días, deseo huir de mi país porque hay una dictadura que quiere apresarme y tengo que recibir el Nobel de la Paz a Noruega.

-Usted se ha comunicado con la empresa correcta. Para su seguridad está conversación será grabada. Mi nombre es Ted en seguida le explico los paquetes de los que disponemos señora Machado.

- Ey!!! Cómo supo mi nombre si llevo un bigote puesto y un sombrero de campesino?

-Tenemos pocos clientes que soliciten lo que usted señora. Generalmente nuestros clientes solo desean desestabilizar un gobierno.

Y así fue como Corina emprendió una aventura que el propio jefe de la misión definió como una de las operaciones con mayor riesgo de la que haya participado.

Así y todo... Corina llegó tarde!!!! Pueden creerlo?

Supongo que le habrán hecho un descuento.

Sí, el premio lo recibió su hija y horas más tarde llegó ella para saludar desde un balcón y decir, una vez más, que a la tiranía de Nicolás Maduro y sus amigos le quedaba muy poco tiempo.

En Venezuela la noticia fue: grupo de manifestantes de patriotas chavistas protestaron en las calles de Oslo por la presencia de Machado.

Total, que venezolano residente en Venezuela va andar chequeando la información.

Pero las aventuras de Corina no fueron lo único que nos mantuvo entretenidos en este periodo.

Pasó de todo en las últimas semanas. Por si no me creen, ahí vamos.

Se definió la presidencia de Chile en segunda vuelta. Kast será el nuevo presidente. Las elecciones en Honduras fueron un escándalo y aun no se definen. En Bolivia detuvieron al ex presidente Luís Arce por la causa de corrupción vinculada al fondo indígena. Claudia Sheinbaum despedía a Gertz Manero de la Fiscalía General de la República y ponía a Ernestina Godoy que sí quiere al amado García Harfuch próximo presidente de México. Digo, actual Secretario de Seguridad Pública

Y mientras México celebraba otro aniversario de la 4T entre marchas de adulación y contra marchas de los chavos Ricky, Fox y más fans de One Piece, más cosas ocurrieron desde que diciembre dijo: "ahí les caigo".

Un rascacielos en llamas en Hong Kong, inundaciones devastadoras en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka, un golpe de estado en Guinea-Bissau, un tiroteo en Estados Unidos, un ataque israelí en Siria, un ataque antisemita en Australia, Rusia golpeando Ucrania y las negociaciones de paz estancadas.

Como si fuera poco la agencia anticorrupción ucraniana tiene más trabajo que los soldados del frente y detuvieron a uno de los hombres de confianza de Zelenski por encabezar una red de comisiones y blanqueo de dinero.

Los colonos judíos se ponían más violentos, Europa se horrorizaba, Estados Unidos colocaba radares en Trinidad y Tobago y Washington acordaba con México cumplir el tratado de aguas ante la amenaza de Trump de aumentar un 5% los aranceles. Porque un vaso de agua no se le niega a nadie, y menos a Estados Unidos.

Como verán, todo muy tranquilo.

Hay un nueva variante de influenza en México, la H3N2 tipo K, en el Congo no quieren admitir que están en guerra civil pero lo están y el ejercito de Myanmar bombardeo a Myanmar. Sí, básicamente una zona controlada por los rebeldes, pero no deja de ser Myanmar.

Pero mejor relajémonos y hablemos de deporte.

Se llevó a cabo el sorteó del mundial en Washington, trump, Sheinbaum, el primer ministro canadiense, estrellas del mundo de la política, el deportes, el espectáculo y el líder actual del cártel futbolístico: Gianni infantino prometiendo progreso, derrame económico y paz en los lugares que toca la FIFA.

Tomen deuda países organizadores, se pagará con creces!!!! Como el regreso de Chicharito a Chivas.

Ya las casas de apuestas están listas: terminara México todas las obras que ha encarado de aquí al inicio del mundial?

Lo bonito del deporte!!!! Como esa gente hermosa y pacifica de la India que recibió con los brazos abiertos la visita del astro futbolístico Lionel Messi.

Eso sí, cuando en Calcuta se dieron cuenta que a Messi lo verían apenas veinte minutos desde muy lejos se pusieron locos y destruyeron todo el estadio.

Porque las vacas serán sagradas, pero los organizadores de Calcuta resultaron ser unos hijos de mil… ya se la saben.

Así que sacudiendo todo este agitado ambiente decembrino inicial, nosotros les informamos que la Lupe Reyes ha comenzado potente y como siempre, una vez más, les damos la bienvenida al kaos total!!!