LA LANCHA MISTERIOSA

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un día en el caribe venezolano

El Pirata @PirataEcdqemsd | 8 de Septiembre de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a un día más en el caribe sur.

Y lo que hasta ayer asociábamos con paraísos de arena y palmeras se trasformó en zona de guerra.

Aunque en realidad todo está muy raro. Tan raro como todo lo que ocurrió en la última semana entre Washington y Caracas, entre Trump y Maduro.

Si usted estuvo distraído en otros asuntos le ponemos rápidamente al día.

Estados Unidos y Venezuela pasaron de prolongar los contratos de Chevron y de mirar para otro lado hasta que una mañana Trump no la embocó en el hoyo 18 de Mar A Lago y dijo: vamos a terminar con el narcotráfico en el mundo comenzando por Venezuela.

Para esa mañana ya Corina Machado estaba anunciando por enésima vez el fin del régimen chavista y la estrepitosa caída del dictador Maduro.

Marco Rubio ya había firmado los papales que elevaban a 50 millones de dólares el precio por Nicolás y la armada le cargaba combustible a su barcos para el paseo por el caribe sur.

Después hubo alguna que otra distracción: que Putin, que Zelenski, que las tasas de interés, que la reserva Federal, que Harvard, la Justicia, que el freno a las deportaciones, que el compromiso de Taylor Swift.

De pronto nos enteramos que Nicolás Maduro es el jefe de una organización narco criminal llamada el Cartel de los Soles. Ninguna novedad, se habla de eso desde hace años, un cartel conformado por altos rangos militares chavistas. La novedad es que Estados Unidos nombra a todos los cárteles organizaciones terroristas y saca una autorización para combatirlos más allá de su frontera.

-Es por nosotros? dijo México

No. Los barcos siguieron de largo. De última será una visita a Puerto Rico, parte del territorio del águila calva.

Maduro, Diosdado, y toda la cúpula del gobierno en alianza cívico militar policial (como les gusta autodefinirse), decidieron sacar provecho patriótico de la cuestión; si entonces le funcionó a Hugo Chaves por qué no va a funcionar ahora.

Vienen los yanquis!!!! A tomar Venezuela. Vienen por este pueblo bravo!!! Que el espíritu de Simón Bolívar nos ampare. Los que quieran unirse a las milicias protectoras de la patria ahora lo pueden hacer.

Cómo en Venezuela había mucho sin que hacer viendo el programa del Gallo Pinto, se fueron a las mesas donde había militares que les anotaban en caso de guerra.

Y como ya sabemos, las guerras generalmente empiezan por cosas aparentemente nimias. Un barco que se hunde por error, una foto satelital de algo que parece algo, una denuncia de armas químicas, el asesinato de un archiduque austrohúngaro.

Y un día cualquiera Donald Trump sale y dice que la armada estadounidense hundió una lancha con once ocupantes y "muchísima droga".

No es que Venezuela está bélicamente a la altura de Estados Unidos, pero recordemos que ninguna nación está sola. Bueno quizá Haití. Así que Caracas miró a Irán, a Rusia y a China. La mirada obvio no fue de vuelta, andamos en otros asuntos. Así que Caracas va con cautela aunque con la frente en alto.

De la misteriosa lancha nadie reclama nada, nadie dice nada, los once muertos son fantasmas sin deudos, viudas ni clara identidad. La lancha salió de Venezuela. Maduro levanta el puño y habla de resistir los embates yanquis.

Para dar credibilidad a la cosa Trump muestra el video. Lancha, misil, todo vuela en pedazos, imagen pixelada blanco y negro de una mira.

Venezuela dice que esa es una puesta en escena, una "feik nius", algo que hizo Inteligencia Artificial.

Trump dice: "sirva de advertencia".

Ahí quedó.

O hubiera quedado.

Porque como la ONU la complica hasta cuando quiere ayudar: le exigió a Estados Unidos que pruebe sus dichos sobre el gobierno venezolano.

Acto seguido el secretario de Estado Marco Rubio dijo: -la ONU no sabe nada, Maduro es un narcotraficante- con la seguridad de quién conoce a su dealer de toda la vida.

Maduro que antes de presentar pruebas prefiere ir a la guerra: llamó a la población a movilizarse frente a la agresión.

No sé si quería que salgan en botes y resorteras a cazar portaaviones o qué? Pero mientras tanto, y para que no se enfríe el asunto, Venezuela mandó dos aviones de combate a sobrevolar un buque estadounidense. La cara de susto de esos pilotos se las debo.

Y al tiempo que continúa el misterio de la lancha hundida en el caribe sur y la oposición venezolana se ilusiona con que Maduro haga algo estupido, y lo creen muy capaz, más cosas ocurrían en el mundo.

Europa se ilusionaba con la firma de paz en Ucrania y quería mandar tropas de voluntarios para la reconstrucción. Burbuja que estalló cuando Putin dijo que cualquier tropa extranjera desplegada en Ucrania será "objetivo legítimo" para ser destruido por Rusia.

En Gaza Israel destruia un edificio, que según era centro de operaciones de Hamás, y continúa su avance sobre la ciudad de Gaza. Un millón de habitantes desplazados.

En Canadá millones de hectáreas son arrasadas con mas 600 incendios activos. El accidente del funicular en Lisboa conmocionaba a Portugal. Europa no termina de ponerse de acuerdo para presionar a Israel. Putin invitó a Zelenski a Moscú y Zelenski lo invitó a Kiev; ambas invitaciones que sabemos no van a aceptar.

En deportes tuvimos final entre Alcaraz y Sinner que ganó el español en el US Open, tuvimos F1 en Monza y tuvimos parte de una larga despedida de Messi con doblete en el tres a cero en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas frente a la vino tinto.

Y hablando de Argentina, ayer hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. Las que el gobierno planteo como kirchnerismo versus la libertad.

Semana interesante la que pasó en Argentina con denuncias, filtraciones, audios, el mágico número tres, gente escapando con dólares en autos de colección, el juez psicodélico que encontró Karina para que active una simpática acción de "censura previa", el veto del Congreso a las decisiones del ejecutivo y como siempre que la cosa se complica mucho: viaje relámpago presidencial a Estados Unidos a una reunión de genios de las finanzas, algunos expresidiarios por estafas y la crema y nata de la derecha juvenil dinosaurica.

En México hubo también muchas novedades. Hubo primer informe de gobierno con aplausos, hubo piropos de Trump a Sheinbaum, hubo generales huachicoleros y hubo debut de la nueva Corte Suprema.

Curioso que Xochitl Gálvez quiso marcarle los limites a la corte. Sí, Xochitl la que se humilló públicamente representando al PRIAN en las últimas elecciones.

Dijo la dirigente política: vamos a ver si la corte está del lado del pueblo o de Morena!

Para esta señora hay un montón de gente que votó a Morena (que sí, es correcto, armó su propia Corte) y luego, luego está "el pueblo"!

Y puede que tenga razón en algún punto, lo que es seguro es que ella no lo representa. Digo, teniendo en cuenta su performance electoral.

Políticos, tengan madre! Pueden decir miles de cosas y siempre eligen decir aquello que los deja en ridículos? Xóchitl no nombres más al "pueblo", di la gente, los ciudadanos, mis amigos, los habitantes, pero lo de "pueblo" no te queda mija.

En otras noticias: Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles en Kiev: hay al menos dos muertos y alcanzó un edificio de gobierno ucraniano. En Guyana el presidente Irfaan Ali fue reelecto para un segundo mandato. El primer ministro japonés anunció su dimisión un día antes de la moción de censura que le tenía preparada el parlamento y hubo graves problemas de conectividad en Asia y Medio Oriente por cortes de cables submarinos en el Mar Rojo.

Y así entre navegaciones misteriosa, batallas fantasmas, ansiedad por inteligencia artificial, las guerras y sus negocios, las elecciones y los electores y todo el ritmo de un mundo acelerado, nosotros les damos las bienvenida al caos total!!!!!