ESCRIBIENDO A SANTA CLAUS

Noticias Internacionales

sabemos como se comportaron

El Pirata @PirataEcdqemsd | 22 de Diciembre de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a las cartas que los líderes mundiales le enviaron a Santa Claus.

Se habrán olvidado que una condición para pedirle regalos era portarse bien?

Sabrán ellos que nosotros sabemos bien cómo se han comportado durante todo este año?

Como sea, y en una actitud muy infantil, ellos piden. Quién les dice Santa Claus andaba mirando para otro lado y les cumple los deseos.

Después de todo, en política, los deseos de unos siempre son contrarios a los de otros, y si bien Santa sabe que no pude contentar a todos sabe lo que casa uno quiere antes de que se sienten a escribir la carta.

Obviamente pareciera que hay cartas que pesan más que otras, porque inevitablemente Santa Claus cae en la misma lógica en la que cae toda tendencia. Cuando vamos apara arriba la vida nos sonríe y todo regalo es posible, cuando vamos para abajo pareciera que el piso no llega nunca.

En Bolivia el gobierno de Paz es tan nuevo que sabe que puede pedir cualquier cosa, hasta la quita total de subsidios a los combustibles.

Va a haber protestas, va haber oposición, va haber dolor, pero hay que hacerlo dicen desde el flamante gobierno. Y es ahora o nunca.

Claro, nadie pidió que de un golpe se dupliquen los precios de la gasolina que sin duda se trasladaran a precios de alimentos y transporte.

Es como salir y anunciar: hola a todos, vamos a ser más pobres.

Pero si no se le pide eso a Santa a poco más de un mes de gobierno, cuándo?

Tuvimos una semana de muchos pedidos, como si las cartas a Santa Claus debieran llegar cuanto antes porque luego todo entra en una especie de sopor festivo donde ya no se puede pedir demasiado.

En Honduras siguen contando votos y la democracia tiene más dudas que la Unión Europea para aprobar el acuerdo con el Mercosur.

En Argentina el gobierno de Milei le pidió a Papa Noel una reforma laboral y la CGT le pidió una manifestación con huelgas y protestas.

Los diputados y senadores piden acuerdos e incentivos y el congreso trabaja contrarreloj mientras aprueba un presupuesto con restricciones.

En México el New York Times felicitó a García Harfuch haciendo el deseo de su carta realidad y Claudia Sheinbaum pidió unas fiestas en paz; lo que tratándose de México es un pedio muy audaz.

En Estados Unidos el Congreso pidió ver los documentos del caso Epstein y Santa Claus les cumplió el pedido a medias.

Parece que se dieron a conocer las fotos y documentos de la "isla del placer de los poderosos" y de la vida del pederasta suicidado pero faltan todas en las que aparece Donald Trump y compañía.

Tenemos fotos de Geofrey Epstein con Michael Jackson, con Mick Jagger, con todos los famosos que se te ocurran y tenemos a Bill Clinton hasta las manos!

-Bueno, los demócratas querían fotos- dijo Trump.

Bill en el jacuzzi, Bill con unas chicas, Bill bailando, Bill abrazando, Bill pidiendo que le hablen más fuerte porque trae puesta una toalla.

Y en ese juego de ajedrez de regalos pedidos y regalos concedidos, el pentágono decidió que era momento de volver a darle prensa a Estado Islámico.

Así es como Washington bombardeo posiciones de ISIS en Siria en respuesta a un ataque en Palmira cuado un convoy estadounidense andaba en tareas de paz.

Tareas de paz como en el Caribe, combatiendo el narcotráfico como pide Santa Claus a los niños que se portan bien.

Trump sigue diciendo que a Maduro y al chavismo le queda poco porque le deben petróleo y otras cosas más.

El Gallo Pinto le escribió directamente Jesús encomendando su destino. -Quiero que cada casa sea un cuartel!!!-

Y así es como el venezolano promedio se levanta con el alba, toma un palo y una arepa y hace guardia por si unos F16 o algún otro juguete camuflado se le aparece en Navidad.

Por su parte Benjamín Netanyahu también le escribió a Santa aunque no crea pero Santa ya sobrevoló Gaza a punta de látigo y parece que no habrá premio por allí.

Igual no se hace demasiado problema para Benjamín porque los deseos se los pide a Trump. Como por ejemplo que Santa no mire para Cisjordania ocupada.

Al que Santa parece no contestarle es a Zelenski. Si bien tiene de su lado a toda la Unión Europea en Washington mucho caso no le hacen.

Hay un impulso de diálogos de paz entre Ucrania, mejor dicho Estados Unidos, y Rusia en Miami.

Lo sé, se ve bien rara la locación, pero no olvidemos que a Donald le gusta el clima de la Florida.

Allí, lo de siempre, los rusos diciendo que las conversaciones son productivas, los estadounidenses diciendo que las conversaciones son productivas, y los ucranianos sabiendo que siguen perdiendo.

Putin ya dijo que, en trineo o como sea, Rusia no va a claudicar en sus exigencias.

Y como para reafirmar el dicho, colocó un misil de los power en Bielorrusia, para que se vea desde Bruselas.

Se escuchan las campanitas de los renos y otras noticias llegaran en esas bolsas cargadas de deseos, sueños y sorpresas.

Europa le envía una carta a Lula que dice que el acuerdo quedará para Enero.

Estados unidos intercepta otro buque petrolero cerca de Venezuela, uno de una empresa china con bandera panameña.

Bruselas congela fondos rusos fuera de Rusia para ayudar a Kiev.

Hay sensación de recesión a nivel mundial.

Crecen los violentos asentamientos israelíes en Cisjordania.

Se oye a lo lejos el tintinear de los renos de santa.

Y así, entre cartas y pedidos, entre fotos y titulares, entre líderes mundiales que piensan que se portaron bien y sufren una evidente percepción de la realidad disociada y distorsionada, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!