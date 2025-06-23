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Operación Martillo

El Pirata @PirataEcdqemsd | 23 de Junio de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a esta ruta comandada por una cuerda de locos, desquiciados, alterados.

Sábado a la noche. La esfera de espejos y las luces rebotando. Es ahora.

Estados Unidos anuncia que fue un día apasionante.

Tenemos en imagen a Donald Trump y su sequito informando al mundo que el "águila calva" acaba de bombardear Irán.

Se podía hacer eso?

La operación martillo fue exitosa: 125 aviones y 14 bombas de más de 13 toneladas sobre las tres bases nucleares iraníes. La base del programa nuclear que viene debatiéndose desde hace décadas.

Y Netanyahu festejó, y Trump se vanaglorió, y Putín se sorprendió, e Irán amenazó, y todo fueron minutos de confusión.

Todo bien, después del desmayo uno se incorpora y pregunta quién conduce el autobús?

Ellos, nos dicen.

Un anciano presumido ignorante y millonario, un rustico judío extremadamente violento, un ex agente de la KGB, un chino como de dos metros, un viejo con turbante fanático religioso, un par de extremistas radicalizados y algunos cuantos títeres a izquierda y derecha.

Locos, desquiciados, alterados.

Humanos, como tú y como yo. Poderosos dado el asiento que ocupan. Locos, desquiciados, alterados.

Y de dónde sale ese diagnóstico?

Simple, de oírlos hablar.

Trump: "no hay ejército en el mundo que podría haber hecho lo que hicimos esta noche".

J. D. Vance: "no estamos en guerra con irán. Estamos en guerra con su programa nuclear".

Marco Rubio: "ahora el mundo es más segur y estable".

El senador Ted Cruz: "bíblicamente se nos ordena apoyar a Israel".

Esperen!!!

Es en serio?

Estás declaraciones fueron realizadas por esta gente o estamos ante un fake, inteligencia artificial o alguna cosa así?

Y hay mucho más.

Trump dijo el viernes que se tomaría unas semanas para ver si metía a Estados Unidos o no en esta guerra. El sábado estaba bombardeando.

Habrá paz o habrá tragedia, dijo.

Ahora tenemos al papa pidiendo que se frene todo antes de que se convierta en una "voragine irreparable".

Al canciller ruso Lavrov diciendo que la Tercera Guerra Mundial podría estar muy cerca y China solicitando que se calmen todos.

Obvio, Irán siente que le piden calma desde el rincón después de recibir una paliza y anunció una respuesta en "legitima defensa".

Que bonito todo, una época interesante de ser vivida. Si es que te dejan.

En caracas, Venezuela, por ejemplo, el gobierno había organizado una marcha a favor de Irán con banderas y hasta pancartas con el rostro de Ali Khamenei. Arepas y Corán para todos.

Cómo que ridículo? Que no ve usted que el mundo debe tomar parte de algún bando aunque no tenga nada que ver?

Hasta hace unos pocos días teníamos a Israel bombardeando, irán lanzando drones y apoyando a Hamás, Hezbollah y los Hutíes de Yemen.

Hasta hace unos pocos días teníamos a Tel Aviv y Jerusalén recibiendo impactos en respuesta a los ataques. Teníamos a netanyahu mirando de reojo a Washington diciendo que la decisión era exclusiva de Israel, teníamos a estados unidos diciendo “no se si nos vamos a meter” mientras partían los b-2 desde la base de Guam en el pacifico.

Oigan, no Irán a bombardear las bases nucleares iraníes donde el ayatolá jura que son para uso médico mientras que Israel y parte de Europa juran que están a punto de desarrollar bombas nucleares no?

No, no, bueno si.

Netanyahu dice: "primero viene la fuerza, luego viene la paz".

Ah claro. Suena lógico.

Momento, cómo dice?

Hasta el sábado se hablaba mucho. Después del sábado algo quedó claro. Si se puede mantener en secreto una operación militar. Sí, Estados Unidos es el patrón del barrio. Sí, hay reglas diferentes entre los que ponen las reglas y los que deben acatarlas. Si, Washington no te borra del mapa es porque no quiere. Los debates largos, como el del plan nuclear iraní que lleva décadas, se pueden terminar en cinco minutos.

Eso sí, toda acción modifica el panorama.

Rusia dijo que hay países que "están listos para entregarle sus propias armas nucleares a irán".

Francia y Alemania dijeron: no, nosotros no dijimos eso!!!

Porque sí, existe un club nuclear. Países que si pueden tener armas nucleares y países que no.

Quién lo decide? Pues, los que tienen armas nucleares.

A ver, Rusia, estás diciendo que serias capaz de darle tu arsenal nuclear a irán?

Dije -algunos países-.

-No, yo por ahora no quiero nada- dice Irán.

Uno va sentado en los asientos del medio del autobús y ve que allí adelante, donde está el volante, estos locos, desquiciados, alterados, siguen discutiendo mientras el vehiculo se bambolea.

Y oímos hablar de Fordow, Natanz e Isfahán. De cazas f-16, f-22 y f-35. De la famosa bomba antibunker GBU-57/b Massive Ordnance Penetrator.

Trump habla de "espectacular éxito militar" y de cómo las bases quedaron "volatilizadas".

Irán dice no me dolió, seguiremos con el programa nuclear.

Israel dice hemos cumplido el objetivo.

Hemos? Dice Trump.

Con la ayuda Trump, por su puesto.

Y valla que la publicidad funciona. Kim Jong-un no realizó ningún desfile de armas el fin de semana y Ucrania le entregó al pentágono un lista de armas que desea comprarle.

Vendo B-2 Spirit, en perfecto estado, poco uso, utilizado para la operación martillo, excelentes detalles de calidad. Al verlo pasar la gente grita: un ovni, un ovni!!!

Bonito mundo en que un sábado cualquiera te dicen que ya estamos todos dentro.

El presidente de Estados Unidos te cuenta que le fue re bien.

El canciller ruso te dice que estamos cerca de una Tercera Guerra Mundial esa que tu creáis que ya había comenzado hace años.

El primer ministro israelí te comenta que primero hay que golpear para luego negociar.

Tu presidente venezolano te invita a una marcha por un país que ni sabes donde queda.

Tu presidente argentino festeja como si fuera un partido de fútbol.

Tus representantes bolivianos te solicitan que te quites del medio porque se andan peleando.

Tu mandataria mexicana pide paz y mira hacia la frontera. No se vayan a confundir eh, los gringos son los de allá arriba.

Los cárteles lanzan el anuncio: si ven un avioncito con forma de boomerang abandonen la zona, ya no somos los que defiende el gobierno.

El Papa pide paz. A ver si le dejan tranquilo en su casa de fin de semana y dejan de hacer estos anuncios en domingo.

Damas y caballeros, es un placer compartir este mundo con ustedes. Bienvenidos al autobús conducido por locos, desquiciados, alterados!

Bienvenidos al kaos total!!!