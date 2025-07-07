Noticias Internacionales

agitando banderas

El Pirata @PirataEcdqemsd | 07 de Julio de 2025 | ECDQEMSD Podcast

Escuchar este editorial en el podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y a los patriotas del miedo que emocionados tienen como una única bandera sus intereses personales.

Barras y estrellas, 4 de julio, exaltación del sentimiento patriótico, fuegos artificiales y la firma de una reforma fiscal "grande y hermosa" a los ojos de Donald Trump y sus diseñadores.

Un patriota del miedo. Como todo mandatario que envuelto en la bandera con las que limpia sus cubiertos entrega discursos patrióticos, nacionalistas y heroicos!!!

Patriotas del miedo que nos transmiten una sensación de guerra permanente, de temor y desprecio por el prójimo, de odio e ira descontrolada como "withexican" insultando polis en Polanco.

Finalmente los propios republicanos agacharon la cabeza ante el "patriota" y aprobaron la mega ley que recorta impuestos a los ricos, quita subsidios, abandona programas esenciales, aumenta presupuestos para perseguir migrantes y eleva la inversión en seguridad nacional.

Más misiles, menos medicamentos, muros más altos, menos recursos en educación, más persecución. Porque los patriotas del miedo se sienten paranoicos.

Una reforma grande y hermosa, como la bandera, como el sentimiento nacional, como los fuegos artificiales conmemorando la independencia de una patria que fue creciendo comprando tierras, usurpando otras, confeccionando el sentimiento nacional a retazos, empujando las fronteras, armando religiosamente su futuro. Porque los patriotas se hacen de orgullo o de miedo.

Allí está el enemigo, allí está el que no es de los nuestros, allí esta el invasor que quiere las tierras que invadimos antes nosotros, allí está el que no se sabe el himno ni se emociona al ver la bandera más bonita jamás diseñada. La de la gorra de Trump, la de la sudadera de Maduro, la de la corbata de Putin, la del turbante del Ayatotá, la del prendedor de Macron, la de la bufanda de Zelenski, la de la estrella de Netnyahu, la de la cruz de los neonazis y los guantes de Julio Chávez Junior.

El año que viene Estados Unidos celebrará 250 años con Trump en el poder. Con plenitud del concepto de "patriotismo del miedo".

Y dónde esta el miedo que hace patria?

En comentarios, como "nos quitan el trabajo", "es otra cultura que no tiene que ver con nuestras buenas costumbres", "arruinaron el vecindario", "son todos narcos, ladrones, bad hombres".

Y donde esta el miedo que hace patria?

En noticias como estas: -los intensos operativos migratorios dejan vacíos campos en la Florida y miles de cultivos abandonados.

-Las redadas a inmigrantes disparan el ausentismo escolar al sur de California.

-Detienen a fuerza a un trabajador mexicano que lleva más de tres décadas trabajando en el país.

-Un reportero salvadoreño que cubría redadas migratorias fue arrestado.

-Lo que antes eran un lugar de encuentro de migrantes buscando trabajo temporal se convierte en un desierto.

Y Trump inauguraba patrióticamente orgulloso la cárcel que su alumno Ron DeSantis inauguraba en Florida.

Alligator Alcatraz. Grande y hermosa. Ya no te necesitamos Bukele. Patriotas del miedo. Solo para migrantes. Representando los miedos más profundos de la zona: ser apresado y trasladado a un lugar como la legendaria cárcel de la que nadie escapa y el temor a ser atacado por un caimán colosal de los que abundan en el paisaje del estado de la Florida.

Solo a un "patriota del miedo" se le pueden ocurrir las frases que se le ocurrieron a Donald Trump en la inauguración. En Alligator Alcatraz "les vamos a enseñar cómo huir de un caimán si se escapan". "No corran en línea recta. Corran así", dijo mientras movía la mano en zigzag. Si huyen así "¿saben qué? Sus probabilidades aumentan alrededor de un 1%".

Y así fue como un día, entre el chiste y la perversión, entre la sorna y la petulancia, Trump, la secretaria de Seguridad Nacional y el gobernador de la Florida se dijeron mutuamente: somos grande y hermosos.

Este debe ser un ejemplo que otros Estados deben seguir, dijeron. Para más patriotismo y más miedo!!!

Y como una macabra ironía del destino, en uno de los estados más republicanos, y más aún en el corazón de ese republicanismo, una inundación sin precedentes arrasaba con todo en Texas.

Es que quizás los recortes en algunas áreas pueden afectar prevenciones o respuestas.

Cerca de un centenar de muertos. Una catástrofe.

Trump inició el envío de cartas a una docena de países para notificarles sus aranceles. Con el sello de la Casa Blanca y la bandera decorando la papelería.

En medio de toda está conmoción, Elon Musk, el que en cinco minutos pasó de mano derecha de Trump a "patriota del miedo independiente" decidió que la "ley grande y hermosa" lo perjudicaba en sus empresas así que era tiempo de fundar un partido político.

Damas y caballeros, nació "American party".

Ahora bien, es más o menos lo mismo que amenazó hacer Trump cuando los republicanos le dijeron que no lo querían por grosero y exuberante.

Pero de que trataría un partido de un tipo que hasta hace dos segundo andaba a los besos con Trump. Se declaraba republicano, decía que el MAGA era su mantra y puso la cara para llevar adelante la política más ruda y descarada de torpes recortes de la que se vanagloria Trump?

A Elon le va a ser difícil sumar adeptos más allá de su fan club. Si, si bien puede obligar a todos sus empleados a declarar fidelidad y afiliación al American party, hay algo que es comprobable: Elon está acostumbrado a comprar las cosas hechas y no a hacerlas.

Bueno Trump compró el partido Republicano. Cuidado con Elon, porque ya declaró que fue un error posar con la motosierra de Javier Milei y se auto-críticó por su falta de sensibilidad. "Me falto empatía" dijo.

En cualquier momento Elon Musk dice que el "American party" es un partido del tintes socialistas con compromiso social y políticas destinadas a los mas vulnerables. Porque los patriotas del miedo son capaces de moverse de extremo a extremo si eso les aplica a sus internes personales.

Mientras tantos otras noticias hacían patria y daban miedo.

El pentágono le negó armas a Ucrania porque andan haciendo un análisis de su stock. Rusia atacó Ucrania con cientos de drones. Trump habló una hora por teléfono con Putin y dicen que no hubo avances. Lula visitó a Cristina de Kirchner en Buenos Aires aprovechando la cumbre del MERCOSUR. Milei habló en la inauguración de un templo cristiano y aprovecho para insultar a socialistas y peronistas.

Como guiño al patriota del miedo los pastores le colocaron en nombre de "fuerzas del cielo" al mega templo.

Y este cariño del que ayer andaba en el muro de los lamentos abrazando a Netanyahu a que se debe? Será porque los evangélicos se están conformando como una fuerza determinante en varios países en las elecciones sudamericanas?

Y Europa dice que Rusia uso armas químicas en Ucrania, Turquía continúa con su patriotismo del miedo deteniendo a alcaldes opositores a Erdogan y Hamás dice que una tregua en gaza no vendría nada mal.

Y entre el crematorio fraudulento de Ciudad Juárez, el calor en Europa, los incendios en Creta y Alemania, el apagón en Praga, el frío polar en Argentina, los cortes de gas, la crisis político económica en Bolivia, la política vertiginosa colombiana y la reunión de los BRICs, continuamos tratando de procesar el temor en que los patriotas del miedo se sienten cómodos para hacer crecer sus beneficios.

Damas y caballeros, bienvenidos al kaos total!!!!!!