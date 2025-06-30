MENTIRAS EXPUESTAS

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acomodar la realidad

El Pirata @PirataEcdqemsd | 30 de Junio de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a las mentiras que ya no tuercen la realidad sino que generan una realidad alternativa.

Una guerra de los 12 días que dura siglos, unos ataques basados en más teorías que realidades, todas las partes diciéndose victoriosas y Donald Trump peleando con él mismo la corona del más mentiroso de la comarca.

Dice una cosa, hace otra, coloca fechas, las cambia, postea frases, se desdice, se pelea, se amiga, miente todo el tiempo y en caso de ser descubierto intenta que la realidad concuerde con sus mentiras.

Si enlistamos la cantidad de mentiras que Donald Trump dijo desde su campaña hasta hoy muy posiblemente ya batió algún record.

Los migrantes roban el trabajo de los americanos, China es la culpable de nuestra inflación, todos los países del mundo se aprovechan de Estados Unidos, los estados gobernados por demócratas solo quieren ver al país fundido, se despilfarra dinero en causas sociales sin sentido, los canadienses y mexicanos viven de nosotros, debemos salir de la agenda woke inmoral y decadente, destruimos completamente el programa nuclear iraní y bla bla bla.

De momento venía saliéndole gratis mentir. Que haremos de Gaza un lugar de veraneo, que arrasaremos Teherán, que habrá cambio de régimen, que le haré pagar a España el doble por resistirse a reforzar la OTAN, que con Elon Musk no hay problema, que haré pagar a los que protestan a favor de los migrantes, que tendré a las universidades comiendo de mi mano, que todo el que negocie con Estados Unidos quedará de rodillas.

Se filtró información señor presidente. Los iraníes habían sacado el combustible nuclear. La destrucción no fue tal y solo retrasamos el programa nuclear de Teherán unos meses. Así que eso que salió a decir de que se trató de la operación militar más única, maravillosa, espectacular y majestuosa: no fue tan así.

En casi cuarenta y ocho horas el mundo se enteró, con esta supuesta guerra de los 12 días, que el escudo antimisiles israelí no es tan inviolable, que los servicios del hermético poder de la republica islámica de Irán estaban filtrados, que Estados Unidos continúa con su natural ambición de meterse en conflictos globales, que el poder de fuego iraní es mucho pero tampoco es imponente, que Rusia te defiende hasta por ahí no más y que China no se mete en nada hasta que algo le pueda perjudicar los negocios; como por ejemplo el cierre de Ormuz.

Las mascaras cayeron como en efecto dominó.

Como boxeadores que se miden en el primer round y después cuidan el aire el resto del combate, todos acordaron que una semana y media había estado bien para lanzarse todo lo que tenían a su alcance.

Israel volvió a sus quehaceres, bombardear Gaza, diciendo que gracias a Estados Unidos la victoria fue total y que oriente próximo era ahora un lugar más seguro.

Irán salió a enterrar a sus altos mandos y científicos de la Guardia Revolucionaria mientras decía que había abofeteado a Washington y a su socio judío.

Y Estados Unidos indicó que, como buen patrón mundial, había lanzado un par de misilazos regordetes y había estabilizado, desde la paz mundial, pasando por la gobernabilidad de Netanyahu, hasta el precio del petróleo.

Cuando la prensa dijo -bueno, en un informe preliminar dado por Washington podemos decir que Trump exageró un poco- a las dos horas desde la Casa Blanca estaban llamando al pentágono para que rápidamente apuntalaran la mentira de Donald o al menos minimizaran el informe negativo.

Bienvenidos al show.

Trump anunció que el jefe del pentágono brindaría una rueda de prensa "irrefutable" sobre los ataques a Irán e insistió en que "las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas".

Acto seguido aparece el secretario de defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acompañado por altos cargos militares diciendo que Trump habló con la verdad y que CNN y el The NY Times mintieron al decir que poseían información sobre que los daños al programa nuclear iraní habían sido menores.

Posterior a eso Trump salió a decir algo así como que los heroicos militares estadounidenses estaban muy dolidos porque el periodismo "demócrata" había menospreciado su labor.

Así que capítulo cerrado. La culpa no es del que miente, ni de la dictadura religiosa iraní, ni de Netanyahu, ni de la exageración megalómana con la que se conduce Trump. La culpa es del periodismo y de los que ven mentiras donde solo reside la verdad.

Una vez superado este paso de trági-comedia Trump ya estaba en La Haya amenazando a sus socios de la OTAN, pidiéndoles más dinero, dando entender que la inversión social puede esperar y que lo de ahora es armarse hasta los dientes porque su compadre Putin dejó ver los puntos débiles de esta alianza en la que Europa se ha escondido detrás del esfuerzo de la unión americana.

-Europa pagará a lo grande- llegó diciendo a Países Bajos.

-Sí señor- respondió Europa.

Después de todo, no importa si es verdad o no.

Trump comparó los bombardeos a Irán con Hiroshima y Nagasaki.

Ali Jameneí dijo que Estados Unidos no logró nada y que el programa nuclear sigue.

Netanyahu violó el alto el fuego hasta que Trump lo reprendió. Respondió que no sabía a partir de cuando entraban en vigor.

Irán dijo: ah yo tampoco entendí.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU dijo que lentamente el programa nuclear de Irán "ira mermando". Sí, de completamente destruido a irá mermando.

El secretario de defensa de Estados Unidos termina declarando que todo fue un "éxito rotundo".

Traigan a los payasos, los caballos que bailan y todos los trapecistas.

El Reino Unido sale de La Haya prometiendo que comprará cazas estadounidenses con capacidad de transportar armas nucleares. Para hacer del mundo, un lugar más seguro.

Y mientras Ecuador recapturaba a Fito, en México llovía con o sin espuma, las alarmas de incendios forestales se encendían en el norte europeo, había una feroz represión en Serbia en una protesta contre el gobierno, Milei y compañía seguían sacando prestamos y diciendo que todo va genial, el G7 eximía de impuesto a la multinacionales estadounidenses para el ver sonreír a Trump, Kim Jong-un inauguraba un complejo turístico junto al mar, Pedro Sánchez decía que no tenía más dinero para la OTAN, la marcha del orgullo gritaba libertad en la cara del húngaro Orban y las protestas masivas contra la brutalidad policial sumaban más victimas en una Nairobi en llamas, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos calificaba de "abominación" el sistema de reparto de ayuda en gaza.

Israel y Estados Unidos le responden a la ONU: para nosotros así está bien.

Y las mentiras continúan expuestas mientras los mentirosos acallan críticos, deforman, desinforman, esconden, confunden, gritan, insultan y amenazan.

Si muy fanático de la verdad te puede ir a como al agente estadounidense de migraciones que confesó que hubo errores en algunos casos de deportaciones de inmigrantes.

-Muchacho, ve buscando otro trabajo; en el gobierno nadie se equivoca.

-Pero eso es mentira!!!

-Tal vez, pero el poder nos ampara.

Y así, entre mentiras y desmentidas, entre intentos de salvar al líder en su mitomanía, entre el descaro de acomodar la realidad a conveniencia de nuestros negocios, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!