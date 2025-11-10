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y las cosas que no deberían pasar

El Pirata @PirataEcdqemsd | 10 de Noviembre de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a la belleza de la rebelión.

Puede sonar exagerado porque realmente lo de Miss México no fue una rebelión con todas las letras, pero si fue un ataque de integridad y un gran ejemplo de cómo se le pone límites a un abusador.

La historia se va desinflando a medida que transcurre pero está vez sí esta bueno quedarse con uno de los fotogramas de la película.

Para quién no esté al tanto del caso vamos con el súper resumen.

Miss México, como muchas "misses" más participan del concurso de belleza Miss Universo.

El director de la competencia, un tailandés de nombre impronunciable para quien no sea tailandés, fustigó a la joven abusando de su poder, reprendiéndola, básicamente por no subir TikToks habando de lo maravilloso que era estar ahí, y callándola groseramente cuando ella quiso expresarse.

Hasta ahí nada más que un jefe abusivo menospreciando y humillando públicamente a una subalterna.

Pero aquí viene lo maravilloso. Miss México superada por el tsunami abusivo del "señorito Don Miss Universo", se pone de pie cual latina temperamental "todavía no nace quien me humille" y como pensando qué "haría María Félix en mi lugar": se marcha del salón dejando con la palabra (o el insulto) en la boca al señoriíto tai.

Hasta ahí, quizá una empoderada centenial whitexican a la que nadie, ni sus nanas, se atreverían a limitar.

Pero aquí viene lo maravilloso, lo hermoso, lo fantástico de está escena que nos muestra la importancia del apoyo entre pares.

Una a una las chicas se fueron poniendo de pie y acompañaron a Miss México para dejar al abusador en ridículo y obligándolo a unas disculpas menos creíbles que la transparencia del concurso en sí, pero exponiéndolo a reconocer su irrespetuosidad y abuso.

Fin de la película. Hermosa obra de arte.

La segunda parte no es tan buena. Miss México sigue en el concurso. La publicad que el tailandés le reclamaba, la terminó pagando con creces con este "escandalo" y las damas que protagonizaron "la rebelión de las misses" siguen en carrera, traje típico, bikini y deseo la paz mundial porque así lo obliga el protocolo del certamen.

Nadie fue despedido en este video y el próximo fin de semana hay concurso de belleza en Tailandia con Miss México como favorita de, al menos, premio a mejor "aprende a tratar a las personas" 2025.

Y si analizamos las escenas que nos regaló la semana que pasó nos encontramos con un verdadero compendio de cosas que no deberían pasar.

Porque no debería pasar que los que están en situación de poder abusen del resto. Porque no debería pasar que debamos soportar humillaciones por obtener algo que deseamos. Porque no debería existir un concurso que hacer ver a las mujeres como animales de raza. Porque no deberían tener que apoyarnos todas las participantes de un concurso para que recién allí se nos respete.

Y si, claro que hay más. Porque los certámenes de belleza en muchos lugares del mundo son sinónimo de narco-intereses. Porque hay cosas que no deberían pasar y sin embargo pasan.

Una semana donde la violencia en México no se pudo tapar con un dedo ni con los números de García Harfuch.

Una semana donde el asesinato del alcalde de Uruapan en Michoacán puso a sangrar lo que no debería pasar y pasa constantemente.

Una bolsa que mezcla los números del aguacate, los limones, la metanfetamina, los templarios, el cuatro letras, el territorio, el gobierno pasado de Calderón, el actual de Morena, las autodefensas de Peña Nieto, los independientes y su orfandad, el dolor de un pueblo angustiado, las antorchas en los edificios de gobierno, las mentiras y los anuncios posteriores.

A Carlos Manzo lo asesino un niño de 17 años. Reclutado casi al nacer. Su destino sería matar y morir una vez cumplido el encargo.

Se acuerdan de aquel chico en Colombia, orden: asesinar al candidato Uribe Turbay?

No tiene nada que ver una cosa con la otra. Salvó que queramos notar que la utilización de niños arrinconados por la pobreza son la mejor materia prima para los grupos delictivos que crecen al calor de izquierdas, derechas, centro, negocios, legales, ilegales, al calor de los gobiernos y el poder de turno con el que se acomodan en dos o tres depósitos para financiar las campañas.

Un chavo de Paracho, con problemas de adicción, una pistola que tenía un historial temible y un encargo de los tantos que hay para estos chambeadores con apenas poco más que una década de experiencia en esta tierra que asesina.

Y luego de bajarle el polvo a las acusaciones cruzadas, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzaba el plan de pacificación para Michoacán.

Que básicamente es decirle a Omar García Harfuch: vas y me los calmas.

Tarea difícil.

Semana difícil para Claudia Sheinbaum con el trastornado manoseador en el zócalo, con la oposición amparada en la supuesta Generación Z que vio en el asesinato del alcalde una oportunidad, con Macron hablándole en francés en Palacio Nacional y con Perú completamente ofendido por darle asilo a la ex primera ministra de Pedro Castillo.

Y nos vamos a Argentina donde la semana también estuvo de aquí para allá, desbordante, como la agenda de Milei.

En Miami: cumbre de empresarios famosos. Selena Williams, Donald Trump, Jeff Bezos, Rafa Nadal, Messi y no sé cuantos más propietarios de fortunas legales e ilegales tomándose fotos entre sí.

En Buenos Aires cristina de Kirchner enojadísima por Zoom escuchando las acusaciones en la llamada causa cuadernos. Una de las causas por corrupción más gigantescas de la historia moderna.

Y no, no es que desvió fondos comprando cuadernos, se trata de cuadernos que asentaban la contabilidad del colosal atraco al estado, testaferros, obras públicas, coimas y transferencias niveles Odebretch pero sin Odebretch.

Y mientras Milei en su momento de gloria era aplaudido en Bolivia en la ceremonia de jura del presidente Rodrigo Paz, más cosas pasaban en el mundo. Algunas que obviamente no deberían pasar.

Mala semana para Trump. Derrotas electorales, victorias demócratas. Gobierno cerrado. Israel ataca a Hezbola en el sur del Líbano. El predicador de MAGA llega a argentina para hablar contra la homosexualidad y el aborto. Jeanine Áñez sale libre en Bolivia. Rusia advierte que estudia pruebas nucleares. Irán dice que no se sentará con Washington y un tornado arrasaba una ciudad en Brasil.

Sí, justo que en Belem andan hablando de cumbre climática. Una promoción única.

Por si fuera poco se inauguró la cumbre de la Celac y la Unión Europea en Santa Marta Colombia.

Petro, Lula, muchos mandatarios y representantes y la vista maravillosa del caribe colombiano. Allí donde Trump sigue reventando narco-lanchas a misilazos.

Damas y caballeros: hay cosas que no deberían pasar, pero pasan. Hay cosas que deberían pasar, e igual que muchos de ustedes, las seguimos esperando aunque cada vez con menos certeza de que algún día sucedan.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!