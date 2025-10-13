NOBEL DE LA PAZ INMADURO

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El Pirata @PirataEcdqemsd | 13 de Octubre de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a una de las semanas más cargadas de información de los últimos meses.

Donald Trump esperaba pacientemente su premio. Así, cruzado de brazos, sentado y ensayando agradecimientos a todos los amigos que habían hecho campaña por él.

Pero en el último minuto: el comité decidió que no se iban a dejar manipular. -Somos valientes e independientes. No le tememos a la ira de Trump. Somos europeos y marchamos por Palestina. Así que vamos a darle el Nobel de la Paz a... María Corina Machado!!!

-Eh? Es en serio?

-Sí, tampoco queremos que Trump se enoje tanto.

- Pero que Nobel tan inmaduro!!!

- La verdad que sí, casi adolescente.

Ni una línea vamos a dedicar a explicar que los premios nobel son cada vez más "premios políticos" que lo único que buscan es enviar un mensaje de la posición ideológica en la que se para el comité que lo entrega, pero... María Corina Machado?

Nada contra la señora. De hecho es casi la única que quedó en pie en la propia Venezuela peleando contra una dictadura feroz causante de unos de los mayores éxodos del siglo, pero... María Corina Machado?

No se supone que el Nobel de la Paz tiene que ser para alguien que haya hecho algo por... la paz?

Digo, una señora amenazando con que ya el chavismo va a caer es muy valiente pero así como muy pacifista pidiendo intervención no se la ve. Seria como darle el de medicina al Doctor Simi o el de química a Walter White. Quizás lo merecen, pero es un poco confuso.

Igual y el mensaje fue claro: Donald Trump no ganó el Nobel justamente por sus encargados de campaña. Convengamos algo, que alguien como Netanyahu encabece la campaña para que te den el Nobel de la Paz es como darle al Mencho la campaña de combate al narcotráfico.

Pero ya está. Vuelta de página. Nicolás Maduro no entiende porque no le dieron el Nobel de la democracia a él y Melania Trump ya se anotó para el año que viene. Sí, porque ni bien anunciaron el Nobel de la Paz para Corina, la Casa Blanca comunicó que Melania Trump mantenía conversaciones con el Kremlin para la repatriación de menores ucranianos llevados a la fuerza a Rusia.

Gran noticia: ocho menores regresaron a Ucrania en las últimas horas gracias a la intervención de Melania. Creo que no hay dudas para el Nobel de la Paz 2026.

Pero no nos anticipemos! Porque con lo que pasó esta semana que quedó atrás hay para todo el año y más.

Ni bien terminó el anunció del Nobel de la Paz, Trump se aflojó el cinturón y como quien esta cansado de fingir dijo: vamos a fortalecer la defensa de Ucrania, vamos a combatir el narco gobierno de Venezuela y vamos a destruir todo lo que no nos guste! Bueno eso último no, pero ya no hace falta disimular pacificación.

Paz entre Hamás e Israel, Palestina destruida, planes a futuro donde los ricos se volverán mas ricos y los pobres ni voz ni voto.

Regreso de rehenes, liberación de presos, repliegue de tropas, entrada de ayuda humanitaria, Trump por Egipto junto a Al Sisi, porque no todos los dictadores incomodan, y palomas blancas volando al cielo luego de dos años de guerra que dejaron más de mil israelíes muertos, gaza vuelta escombros y más de 65 mil palestinos muertos. (si, ya, no fue muy parejo el asunto).

Como si con todo este baile Nobel no alcanzara: Perú recordó que era Perú y el Congreso Nacional se miró y dijo: -oh que medianoche de jueves más aburrida, moción de censura o les da miedo?

-Sí!!!- dijeron todos los mismos que venían cubriendo a la presidenta con menor índice de aprobación popular de la historia.

Chau Dina.

Dina Boluarte tomo sus operaciones estéticas, sus relojes prestados carísimos, todas las causas abiertas con la justicia y dijo: adiós amigos!!! Estoy tranquila con mi conciencia. A dónde voy no puedo decirlo, según yo hice un excelente gobierno y aunque nadie me crea: los recordaré por siempre!!!

Perú se arropaba en otra crisis política de esas que parecen gustarle últimamente, siete presidentes en nueve años.

Digo últimamente por todos recordamos que por los 90 se fumaron al japonés un montón de tiempo y hasta un día regreso el Alan en forma de fichas. Pero ahora el congreso está inquieto y el nuevo presidente de Perú es José Jerí un joven político de 38 años que goza de la experiencia necesaria para la presidencia; digo tiene una causa archivada por violación, otras por actos de corrupción, es adicto al porno y en las últimas elecciones sacó 12 mil votos. Es decir, no lo eligió ni la familia pero llegó a la presidencia.

Y en otra noticias tenemos la tragedia en México por las lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Tenemos a Afganistán y a Pakistán a punto de desatar una guerra que ocupe el lugar de la que se terminó. Tenemos al primer ministro francés Lecornou que al final no renunció nada y anda diciendo que lo que pasa la Asamblea Nacional es ridículo. Tenemos a Kim Jong-un haciendo gala de su misil intercontinental en el octogésimo aniversario de Corea del Norte. Tenemos que el próximo fin de semana se define la segunda vuelta en Bolivia y si cruzamos frontera tenemos campaña y angustia en el gobierno de Argentina.

Por qué?

Es que Donald Trump le prometió mucho dinero a Milei y los demócratas ya le dijeron al encargado del tesoro Scott Bessent que por qué iban a financiar a un tipo que se sube a un escenario con cuatro chamarras a cantar a los gritos como psicótico con mediación descontinuada?

En ese momento el gobierno argentino trago saliva. En plena campaña de las legislativas se produce este ruido. Osea la plata no está asegurada?

Pero la administración Trump dijo: tendremos el gobierno cerrado, miles de problemas, el jefe no ganó el nobel, esta de malas, pero salvaremos a Milei!!! Decimos, a Argentina.

La razón que dio Bessent para calmar a los opositores demócratas fue que Milei prometió sacar a los chinos de Argentina.

En el barrio chino, el restaurante chino, el súper chino y entre los chinos de Tiktok se miraron mientras se les caía el chop suey.

Haya paz, tenemos Nobel inmaduro, sorpresa hasta en el clima, chau Dina, hola Corina, Melania que se anota, a Trump que se le nota y el espectáculo que de un modo u otro siempre continúa.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!