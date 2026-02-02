LA AGONÍA CUBANA

Noticias Internacionales

cambió, todo cambió

El Pirata @PirataEcdqemsd | 02 de Febrero de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a la agonía de una isla soñada.

El tiempo pasa, "a veces juega a tu favor, a veces en contra" debe pensar un anciano cubano viendo el mar desde el malecón de La Habana vieja.

En la semana que pasó Estados Unidos terminó de acomodar las piezas.

Cuba se fue quedando sin márgenes. Como cuando sube el agua lenta pero constantemente.

Washington decidió que a Cuba ya no hacia falta pelearla. El contexto internacional, ayudado por los vientos republicanos, alcanzaban para que La Habana caiga por sí misma en una noche oscura sin que la luna se reflejara en los edificios derruidos de la ciudad sin tiempo.

No hace falta operación de la CIA, no hace falta el apoyo a protestas, no hace falta meter denuncias de Derechos Humanos ni pedir por los presos políticos. No hace falta pasearse con aviones de combate ni pedirle a Díaz Canel que ya se siente a negociar su salida.

El tiempo paso. Fidel desfilaba vencedor cuando el hombre no había llegado a la luna ni debutaban los Beatles.

Nadie de los vivos conoció a Batista ni fue al Tropicana.

Cuba se convirtió en todo un símbolo de dignidad frente al avance imperialista estadounidense y a la imposición de gobiernos desde el pentágono.

Fue bandera rebelde de las universidades del mundo. En los 60 y 70 representó la alternativa. El hogar de los rebeldes. Las conversaciones de los hijos de las clases privilegiadas. Cuba es ritmo y candor, Ideología valiente y justicia en un mundo que bailó al son de la Guerra Fría, Vietnam, Camboya, las dictaduras latinoamericanas, las revoluciones africanas, la retirada de los viejos imperios europeos.

Cuba fue todo al mismo tiempo. Apogeo y revolución; un amigo de la Unión Soviética frente a la Florida; fue balseros y acomodados en el gobierno, éxodo y enorme aporte cultural. José Martí y también los Castro, Camilo Cienfuegos y Guevara.

Cine, poesía, medicina popular, boxeadores y beisbolistas, partidas de dominó bajo las palmeras, automóviles clásicos de los 50, algún pariente en Miami y la desesperación por un dólar.

La libreta de gobierno, la del racionamiento y el kilo de arroz, la del ron fino solo para turistas, la de Fidel de militar a uniforme de gimnasia, la de los habanos y los contactos entre Rusia y los amigos latinoamericanos.

Cuba fue hogar para guerrillas internacionales, lazos con insurgentes y un fallido intento de soñar que el siglo XXI podía tener una alternativa a las cocinas gourmet del "valle de silicona".

Pasaron las generaciones y un día pasaron los Castro.

La caída fue anunciada mil veces. Desde Bahía de los Cochinos o la Crisis de los Misiles a la muerte de Fidel.

Cuba no aguantará, se caerá sola.

Lo dijo primero la radio, después la televisión, más tarde facebook y Tiktok. El cerco informativo y de respuesta los cortes de Internet.

Pero siempre había un amigo con quien tomarse una cañita o mojito en la Bodeguita del Medio escuchando a Compay Segundo. Caída la Unión Soviética, Rusia siguió echando porras. Rusia ocupada en otros asuntos, apareció la Venezuela chavista montada sobre barriles de petróleo. Cuba trastabillaba siempre pero se mantenía de pie. Una mano de China, tal vez otra de Irán, algún gobierno simpatizante de la izquierda y de ese orgullo de trovadores con rimas populares.

Cuba es dignidad. A cualquier precio. Quizá un precio muy alto para el pueblo cubano que no pagan sus dirigentes y socios financieros. Esos que desde Paris, meneando un cognac, aplauden a Cuba pero agradecen no haber nacido en la isla primero cultivando caña de azúcar para los imperios y luego para el Estado.

Trump tomó a Cuba por el cuello. La asfixia hará lo demás. "Cuba no podrá sobrevivir" dijo Trump.

Casi inmediatamente después de hablar con Claudia Sheinbaum y de que Pemex decidiera por si "solo" cortar el suministro solidario de combustible a la isla.

Sin luz, sin gasolina, sin Venezuela, sin futuro, cargando más y más sanciones, viviendo el bloqueo y sin el carisma del hombre de barba que se jactaba de tener el record de atentados frustrados de la CIA para eliminarlo.

El siglo XX es un recuerdo romántico. Hoy solo inteligencia artificial muestra una Cuba luminosa.

Captura de Maduro, negociación con Delcy, amistad con Putin, conversaciones con China, guerrillas desmanteladas o convertidas en miserables cárteles sin sueños revolucionarios, toda la armada camino al golfo, Irán en crisis general.

No, Cuba no podrá sobrevivir.

Marco Rubio confiesa que no hay ningún plan militar contra Venezuela y tampoco para Cuba.

Todo está dado. Jaque mate. Crónica de una larga agonía; la agonía cubana.

Embajadas y empresas extranjeras ya no ocultan que existe un plan de contingencia y posible evacuación.

La Casa Blanca firmó la emergencia nacional respecto a Cuba y anunció aranceles a los países que proporcionen petróleo a la isla.

Eso sí, con Claudia Sheinbaum solo se habló de T-MEC, del mundial y de si las quesadillas llevan queso.

Mientras tanto, en las calles de Minneapolis una multitud se manifestaba contra el ICE y la persecución de inmigrantes mientras Springsteen soltaba los acordes de Born in the USA.

Y en otras noticias: la Guardia Revolucionaría iraní es categorizada como organización terrorista por la Unión Europea; Trump tuerce el hocico al ver el acercamiento comercial entre el Reino Unido y China; Delcy Rodríguez anuncia una amnistía para todos los presos políticos desde 1999 hasta hoy y el cierre del Helicoide; Sudáfrica abandona el G20; Rusia bombardea Kiev bajo cero; Alemania le dice a Zelenski que ni sueñe en integrarse a la Unión Europea el año que viene y Costa Rica votaba en sus presidenciales.

El Papa pide dialogo entre Estados Unidos y Cuba, México prepara ayuda humanitaria para la isla y mientras Donald Trump confirmaba conversaciones con el gobierno cubano y decía esperar llegar a un cuerdo con Irán, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!