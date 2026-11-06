TIEMPO DE ELECCIONES

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Las amargas lágrimas de Trump

El Pirata @PirataEcdqemsd | 06 de Noviembre de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a las amargas lágrimas de Donald Trump.

Quedaron atrás las famosas elecciones de medio término en los Estados Unidos.

El resultado busca explicaciones, busca culpables, busca causas. Básicamente cuando es derrota.

Después de la derrota electoral el presidente Donald Trump pasó por todas las etapas. Sorpresa, resignación, enfado, negación y ser quien es.

"Pensé que lo haríamos mejor, reconoceré la derrota, alguien debe tener la culpa, yo no participé, no estaba en la boleta".

Allí su ladero JD Vance salió al cruce: "la culpa la tuvo Irán"!!!!

-Nos metió a una guerra obligada para salvar al mundo de que ellos tengan la bomba atómica-.

El muchacho tiene razón, decía Trump agregando algo así como: -si debía entregar mi dominio en las cámaras para salvar al mundo, no me arrepiento de haber pagado el precio-.

En la otra esquina del cuadrilátero electoral: Demócratas exultantes, gente vaticinando que Estados Unidos había despertado para frenar al déspota, analistas señalando un cambio de época. Que si los artífices de la victoria demócrata fueron los "No sabo kids", los jóvenes, el voto anticipado, los latinos, los texanos desplazados por los data centers o los californianos espantados por los sueños de Elon Musk, Altman, Nvidia, Zuckerberg, Bezos y la inteligencia artificial.

Podemos leer toda elección de medio término, como una encuesta sobre las acciones de gobierno.

Y en eso no hay excusas. Trump se metió de llenó en la campaña, fue a donde hiciera falta y colocó la elección incluso en orden internacional; postergando decisiones o posteando amenazas globales tomando estas elecciones como referencia.

La guerra con Irán, Ormúz, el petróleo, la ayuda a Israel, Ucrania y Rusia, aranceles, la presión sobre Europa, la relación con China, todo era en relación con la campaña electoral.

Su comunicación con México, sus desplantes a Canadá, sus injerencias en elecciones ajenas, todo en clave de campaña.

Y el frío comenzó a subir por los pies en los verdes paisajes del campo de golf de Mar a Lago. Porque en las últimas elecciones no estadounidenses, ya parecía que Trump había perdido el toque.

El regreso del "wokismo"!!! gritan espantados los ultras que andaban ocupados culpando a migrantes y comunistas del malestar de las clases obreras y estudiantes europeos.

Ahora todo quedó en ridículo. El viaje de Bolsonaro, Trump apoyando a la vez que diciendo que no se metería. El abrazo de campaña a Netanyahu cuando hasta el mismo Israel lo colocaba en debate. La seguridad de Milei de la mano de Abascal y Ayuso. La campaña mundial.

El barco está girando otra vez. Ganó Lula, patina Netanyahu, renuncia el presidente de Paraguay, la derecha aguanta la respiración.

Es tiempo de elecciones y hay que elegir. Generalmente por lo menos nefasto.

"Midterms", la gran puesta en debate popular de un gobierno, le tiñó a Trump el mapa de celeste demócrata.

No hay más responsable de una derrota que el General a cargo.

Sí la economía no acompaña, los precios suben, persigues a los vecinos, expulsas trabajadores, nos invitas a guerras que no terminan, metes a tu familia a atender el negocio y lo único que te queda es un discurso errático, rimbombante y agresivo, el resultado a esperar no es muy auspicioso.

En tiempos de elecciones, las personas eligen. Aunque el sistema sea fallido, aunque se sostenga en mentiras, aunque se muestre vulnerable; las personas eligen.

Y suenan los nombres que hoy están de fiesta y quizás mañana serán criticados.

En el tablero de Trump avanzó todo lo que no quería que avance. Nombres latinos, estados dados vuelta, mayorías en el congreso, bastiones vencidos. Cosas que tal vez lo obliguen a no parar de vetar iniciativas y dejar aún más al descubierto el dictador que sueña ser.

Algunos leyeron en el editorial de "The New York Times" previo a las elecciones la señal de un país cansado de Trump: "El país empieza a deslizarse hacia la autocracia", "la corrupción, la incompetencia y el abuso de poder", líneas acusando al presidente de violar "la tradición y la ley".

Palabras que más que señalar a Trump trataron de defender lo que el ciudadano promedio considera superior a quien ocupa la Casa Blanca. Como si existiera una tradición, una ley mayor, una elevada consideración de lo que el estadounidense pretende de la democracia, las instituciones y las respuestas del propio sistema.

Puede que todo eso exista, pero detrás de la actualidad económica y el terror a la pérdida de derechos adquiridos.

Trump, “los trumps” del mundo fueron derrotados en está última semana. Algo que viene pasando. Y no, no significa que los pueblos hayan tomado conciencia de la mentira, el atropello o la amenaza. Después de todo los demócratas no son superhéroes en ninguna de todas las versiones de esta historia universal.

Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, Fox News sigue hablando, el plan continúa, los republicanos salen a cazar culpables, los demócratas creen que regresó su momento de brillar y el país más poderoso de la tierra sigue teniendo como presidente a un tipo llamado Donald Trump, que junto a su familia y amigos, sigue marcando el paso mundial.

Y aunque en este contexto, una aplastante victoria demócrata es una buena noticia, no es mucho más que eso.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!