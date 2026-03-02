IRÁN A LA GUERRA

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Ayatolá eliminado

El Pirata @PirataEcdqemsd | 02 de Marzo de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y un medio oriente encendido entre operaciones, bombardeos y cambios.

Con la velocidad que Washington le está imprimiendo a la política internacional hay una sensación generalizada de que siempre llegaremos tarde a todo acontecimiento.

Todavía se analizaban algunas líneas del larguísimo discurso del Estado de la Unión dado por Trump en el Capitolio cuando caían las primeras bombas sobre Teherán.

Pero no se estaba en conversaciones? Pero no es que hay que negociar para evitar el caos en la región?

Parece que no. Y así otro paradigma vuela por los aires en solo dos meses de lo que va del año. Como aquel que decía "no se atreverán a bombardear caracas, no se atreverán a cazar al Mencho, no se atreverán a matar al líder supremo iraní, no se atreverán a saltearse instancias internacionales".

En pocas líneas: Trump andaba en avión por Texas revisando el discurso que iba a dar en Corpus Christi cuando tomó la decisión que había prometido iba a tomar antes del fin de semana.

Netanyahu ya le había levantado el pulgar. - Cuando guste mi Donald.

Desde la sala de negociación llegaban buenas noticias. -Hay avances- le dijo a Trump uno de sus negociadores en Ginebra.

El mediador de Omán mencionaba que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán estaba "al alcance".

Pero el almirante Brad Cooper, responsable del mando central de Estados Unidos y el general Dan Caine tenían otros planes.

-Señor presidente, irán trabaja en el desarrollo de misiles que podrían alcanzar occidente-.

-Qué están queriendo decir?-

Podrían alcanzar los Estados Unidos. Si usted nos permite...

Donald Trump anunciaba la operación Rugido del León. Operación conjunta con la aviación israelí que iniciaban los bombardeos sobre Teherán.

Algo posible, teniendo en cuenta la gran movilización de la armada estadounidense hacia el golfo (Pérsico), el anuncio de alerta a todas las bases militares de la zona, la evacuación de personal civil y la presión que venia manteniendo Washington y Tel-Aviv contra el gobierno teocrático persa. Algo posible, pero igualmente sorprendente.

Netanyahu anunciaba que muy probablemente el Ayotalá Alí Jameneí haya sido eliminado; y gentilmente la pasaba el balón a Trump para que remate y defina. A las horas Trump publicaba en su red social: "Khameneí, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto".

Que quede claro, no andamos asesinado líderes mundiales, andamos desactivando pura persona malvada.

Y continúa: "esto no solo es justicia para el pueblo de irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países en todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sedientos de sangre".

Bueno, hay un poco de verdad en eso, el tirano religioso si era el terror de sus disidentes allí donde estén, fuera o dentro de Irán.

El plan, para nada secreto, es desactivar la posibilidad de Irán de tener un arsenal nuclear, anular su potencial amenaza a Israel, impedir que siga manteniendo milicias extremistas como Hamás o Hezbolá, eliminar a toda la cúpula de gobierno y, en un periodo posterior, producir una revolución popular que en el mejor de los casos produzca cambios democráticos o al menos instaure un gobierno que sea un interlocutor dócil y válido para Washington.

Ah si, y de paso "lo del petróleo", claro.

La operación Rugido del León fue altamente efectiva. Liquidó al Ayatolá, al ministro de defensa, al comandante de la Guardia Revolucionaria y a decenas de altos mandos.

Más de tres décadas de régimen reducidas a escombros en diez minutos.

Automáticamente, botón rojo y ataque contra 27 bases militares de Estados Unidos en todo oriente próximo. Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y, obvio, Israel.

Irán prefiere decir que está respondiendo a la agresión israelí. Israel prefiere decir que está defiendo su derecho a existir con el apoyo inconmensurable de Washington. Y Estados Unidos prefiere decir que está liberando al mundo de potenciales amenazas a la paz.

Todo vuelo suspendido, solo caza bombarderos, columnas de humo, caos y terror en Teherán. No hay donde escapar. Se respira un clima raro, mezcla de cambio con miedo.

Será como fue en Venezuela? Será como fue en la franja de Gaza? Enormes diferencias.

Trump y Netanyahu lo saben. Lo supieron desde el momento en que Trump dijo: irán a la guerra.

Toda noticia queda desactualizada. Israel la llamó operación Rugido del León, a Trump le gusta más el nombre "Operación Furia Épica".

Y mientras le ponen nombre a la película, nos dicen que hay un triunvirato ocupando el gobierno iraní y que según Trump desean "negociar".

Todo va rápido, misiles de aquí para allá. Viernes, sábado, domingo de bombas, drones y misiles.

Los amigos de China y Rusia quedan heridos. Venezuela ya no juega. Cuba se cae sola. Cambia el mundo a un mundo más cómodo para Estados Unidos.

De los países poderosos solo Francia llegó a levantar levemente el dedo para decir: no sé si está bien esto de tomar decisiones de este tipo de manera unilateral. Oui oui. ya te escuchamos Francia.

Y hace unas cuantas horas atrás parecía que la realidad pasaba por otra parte.

Trump montaba todo un show en el Capitolio donde hubo jugadores de Hockey sobre Hielo, la viuda de Charlie Kirk, barras, estrellas y un discurso record donde presentó a Venezuela como un nuevo súper amigo, habló de aranceles, mando a pasear a la Corte Suprema, explicó como Estados Unidos está regresando a ser grande otra vez y atacó a los demócratas todo lo que pudo.

Luego de eso conocimos un extrañísimo suceso donde la guardia costera cubana mató a cuatro tripulantes de una lancha estadounidense que iban armados e ignoraron la voz de alto en aguas territoriales cubanas.

Todo muy raro. qué hacían? a donde iban? de donde venían?

Washington respondió: -este, si, si, investigaremos, ahora estamos en otros temas. "Quizá ocupemos la isla de un modo amistoso" comento Trump al pasar.

Y antes de que se active la operación contra irán y el petróleo suba un 10%, nos enteramos que Venezuela le envió a estados unidos 80 millones de barriles. Qué oportuno, justo antes. Hay alguien muy afortunado para los negocios, créanme.

Y mientras México en un mismo acto anunciaba la entrega del cuerpo del Mencho a sus familiares y el concierto de Shakira en el zócalo, más cosas ocurrían en el mundo.

Argentina aprobaba la reforma Laboral y avanzaba en la ley de Glaciares con protesta obrera incluida por la primera y protesta de Greenpeace incluida por la segunda.

El primer ministro de la india visitaba Israel. en Siria se abrían las puertas de una de sus máximas cárceles y todo era caos. En Brasil seguían contándose las victimas por la tragedia del temporal en Minas Gerais. el papa León XIV anunciaba un viaje a España, Mónaco y África. Si, no me pregunten para que va a ir a Mónaco el papa, supongo que es una escala.

Y así, entre negociaciones que van bien pero terminan fatal, entre detonaciones y drones, entre cambios naturales y obligados, en este mundo en que parece adquirir una velocidad turbo con excesivo consumo de gasolina, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!