EL FINAL DEL MENCHO

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México en llamas

El Pirata @PirataEcdqemsd | 23 de Febrero de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y al caos total!!!

Mataron al "Mencho". El narcotraficante más poderoso y reconocido de todo México, líder del CJNG. Uno de los hombres, del mundo criminal, más poderoso del planeta.

El clásico editorial de lunes de este programa finaliza siempre con una frase: "bienvenidos al caos total". Hoy es válido aplicarla en el inicio.

Si alguien busca originalidad por aquí, no la va a encontrar. Desde la mañana del domingo que mexicanos y mexicanas ya lo escucharon todo, lo leyeron todo, vieron todos los videos.

Claro, se suspendieron todos los planes. Todos encerrador. Ni la iglesia abierta y las carreteras en llamas en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas. En fin, en todo el mapa donde operan las cuatro letras, en toda región donde son gobierno o parte de él.

Uno muy tranquilo veía pasar las novedades mundiales: cuando zas!!! bombazo en México lindo y querido. Ardía Jalisco y más allá por los narcobloqueos.

Qué tanto desmadre por un simple operativo de las fuerzas federales en Tapalpa Jalisco?

Mataron al "Mencho".

Ah ok. Una noticia equivalente al derrocamiento de un gobierno o una victoria electoral inesperada.

A las ocho horas del domingo, el caos total y la reconfiguración de muchas cosas, en México y más allá de la frontera.

Originalidad. nada. Que Nemesio Oseguera Cervantes ya no manejaba nada. Que estaba enfermo. Que sí seguía al frente. Que lo querían en el gringo para completar el álbum con sus rivales Chapo y Mayo.

Se habló, se habla y se seguirá hablando.

México sintió el domingo que no solo estaba gobernada por Morena, el PRI, el PAN o el MC. Sintió hasta dónde llega la presencia del "otro gobierno". El que se sabe, el que está. Ese socio incomodo de todos los gobiernos.

A Claudia Sheinbaum la mandaron bien lejos, allá por Coahuila. porque se sabia que se venían "cositas".

Detalles del operativo, ahí los encuentran. Detalles de muertos, vivos, balas, gritos, traiciones y paisajes de la sierra por ahí por Tapalpa.

Anécdotas históricas, que los 15 millones de dólares de recompensa, que gracias a la información y orden de Washington, que Harfuch cada día más guapo, que nadie se lleva gratis una amenaza al jefe de la policía pase el tiempo que pase, que aquel día en que El Mencho levantó a los Chapitos, y toda la industria cultural poniendo manos a la obra con la novedad.

Para cuando Mencho la película, la serie, los libros y los discos homenaje de cuanto artista de regional mexicano haya por ahí financiado.

La bala iba en el aire y ya había media docena de narco corridos firmados. Fue una mañana, allí en la sierra...

Show aparte todos los que conforman el gabinete de seguridad de México repartiéndose la gloria. Ya saben, celos profesionales. Fue la marina, la gendarmería, inteligencia, la presidencia, la ONU, Televisa deportes.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido este domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Si hasta pareciera una noticia que no repercute en Colombia, perú, argentina, el puerto de Montevideo, estados unidos, el caribe, españa, Australia, el puerto de hamburgo, Bélgica, hong kong.

Si hasta pareciera que es algo que solo pasó en tapalpa. como esas noticias de rancho donde una vaca se escapa de un corral o un alcalde como el de tequila es detenido por lazos con el narco.

Ocho de la mañana, que no es madrugar en el campo, inicia el operativo.

Una hora después se confirmaba la muerte. el final del mencho.

Los presidentes cambian, los ministros son renunciados, los secretarios cumplen sus ciclos y los líderes narcos se mueren. Generalmente así, o les espera la cárcel cuando los gobiernos de sus países quieren demostrar que están haciendo las cosas bien hasta con quienes financiaron las campañas electorales.

Bien, supongamos que sÍ se cortó la cabeza del dragón? qué sigue?

Lo de siempre, un movimiento de regeneración del cártel. cambian los nombres, se mueven las filas, a veces hasta cambian las siglas, se reasocian los actores del negocio, en otros casos se fragmenta todo, se reacomoda el mercado, se trazan otras rutas y en el medio, en el camino entre un punto y el otro, sangre, muerte, terror y destrucción.

Y cuanto más tiempo lleve eso, más profunda la derrota nacional. Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Michoacán. Los más calientes? o los que no terminan de acomodarse?

Ayer todo físico recordaba que todo espacio vació tiende a llenarse.

Ayer todo teólogo nos recordaba que la inmortalidad es en el cielo.

Ayer todo economista nos recordaba que un cártel de las dimensiones del que lideraba el Mencho no es una sola silla, es una gran red financiera, de contactos, de logística, de tráfico de drogas, personas, influencias y favores. una empresa internacional. Un gobierno semi institucionalizado. Un espacio en el imaginario popular. Un ejército con capacidad militar eficiente por ser en parte grupos desertores de aquellas guerras donde pagan menos.

A esperar La Mañanera, las mil explicaciones, los cientos de análisis, la opinión de los expertos, las grúas que quiten los carros, buses y camiones incendiados, a recuperar el lunes, el tiempo perdido, el Oxxo derretido. El día siguiente al que ardió México.

A esperar los detalles. que si el Mencho murió en el traslado a la CDMX. que cómo y qué o por qué? que si iba a extraditarse, suicidarse o retirarse? que si no hubo margen de negociación, que a qué niveles la traición y que tan seguro es que yo vaya a trabajar mañana o me van a bajar del carro o del camión para prenderlo fuego.

Como en Señor Matanza, vamos a ver que esto que pasó en la sierra se va a ver en la lonchería aquella, en el bar que se sabía, en el cantante que decían, en el palenque, el pueblillo, la línea, aquellos taxis y los chavos de la prepa.

Y mientras México quedaba conmocionada entre la ola de frío al norte, la ola de calor al sur y la muerte del Mencho al centro, más cosas ocurrían en el mundo.

Donald Trump tuvo una agenda agitada.

Mientras meditaba cuando sería apropiado atacar irán, la corte suprema le tiró abajo la politica arancelaria.

Berrinche y anuncios del 10% para todo el mundo, de 15% al día siguiente y quizá mientras decimos esto ya creció.

"Pero si todo era alegría" pensaba Trump. Horas antes había inaugurado la primera Junta de Paz para reconstruir la franja de Gaza, que su propio aliado Israel había demolido, para el nuevo emprendimiento inmobiliario. 10 mil millones para empezar.

Y en una semana de más barcazas narco volando por el caribe y más presión sobre Cuba, Trump buscaba la excusa perfecta en el manual de intervencionismo estadounidense.

Veamos, excusas validas para atacar irán: podríamos decir que tiene armas químicas, que no hay democracia, que ponen en riesgo la paz mundial, que tienen un plan nuclear, que son una amenaza para el equilibrio universal, que tienen barbas y turbantes, que entran en conflicto con los intereses de Washington, que insidien en el precio del petróleo. Bueno alguna de todas esas me va a servir.

Estados Unidos concentra una fuerza militar en oriente medio con el mayor despliegue aéreo desde 2003. la movilización incluye aviones de combate, sistemas antimisiles y portaaviones. Irán busca reconstruir su capacidad nuclear. Y al mismo tiempo negocian, sepa uno qué? Como Washington, Moscú y Kiev.

En otras noticias: Perú tenia nuevo presidente, José María Balcázar; un ex presidente surcoreano era condenado a perpetua; la Asamblea Nacional de Venezuela aprobaba la ley de Amnistía; en Colombia cerraban el parque Tayrona porque los cárteles mandan; se cerraban los juegos de invierno en Milán y Lula hablaba en la India y decía que Maduro debería ser juzgado en Venezuela y no en un país extranjero.

Bueno lo de lula suena lógico, después de todo es el país que tiranizó. La cuestión es si en Venezuela están dadas las condiciones para juzgar al Gallo Pinto porque hace cinco minutos les puedo garantizar que no.

Y hablando de condiciones, Milei se anotó otra victoria. Digo otro avance de la libertad o como le quiera decir para no usar la palabra "victoria" que todavía huele a K. Diputados aprobó la Ley Laboral modernizadora, bella, fabulosa, la que te dará más horas, menos trabajo, más obligaciones, menos seguridad y más angustias. Como la de ver más pobreza y cierre de fabricas.

Mientras tanto, seguimos hablando de las estrellas y sus relaciones, de la falta de equilibrio mental de los poderosos, de lo rico que es Elon Musk, de la nueva era con I,A, de lo tierno del monito japonés con su peluche y de como un Therían mordió a otro Therían en este mundo cada vez más violento y nublado por la ambición.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!