EL BUEN NEGOCIO CRIMINAL

Noticias Internacionales

matar o morir lejos

El Pirata @PirataEcdqemsd | 14 de Agosto de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a los ojos detrás de las armas con los que algunos miran al futuro.

En el bosque se ven ojos brillando, atentos a cada movimiento.

En los pasillos más profundos del barrio, en el monte, en los laberintos de la ciudad.

El buen negocio criminal es seducir, reclutar, descartar.

Mientras haya pobreza, necesidad, ignorancia y desesperación: la fábrica de herramientas no para.

Nacen, crecen rápido, mueren. Hay más. Son baratos, son fáciles de convencer, son el buen negocio criminal.

Una infantería de infantes desesperados, convencidos y fáciles de engañar.

Una promesa de ser alguien, un arma que impone respeto, unas cuantas monedas, la mentira de crecer rápido y un universo discursivo donde todo lo que parece desconectado se conecta directamente.

Problemas, drogas, violaciones, embarazos adolescentes, violencia domestica, violencia institucional, falta de oportunidades, discriminación, clasismo, ausencia del Estado, falta de educación y discursos de normalización, enaltecimiento y glorificación del dinero, el sexo, la fiesta y el crimen.

Noticias que se conectan sin conectarse.

Pasan por el barrio dando empleo, un arma, un objetivo, ser parte de algo, por una vez en la vida.

No piden nada, ni permisos, ni papeles, ni educación, ni saber leer, ni saber nada más de los que te digan que tienes que saber. Dos piernas, dos brazos, dos ojos, estar listo, es todo. Y hasta si algo de eso faltara igual vente, no discriminamos a nadie, igual todos, de un modo u otro van a morir para ser remplazados por otros, el bien negocio criminal siempre tiene material.

México. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, aseguró el mes pasado que "cada día hay menos reclutamiento" de menores en el país.

Y conocidos los números, espantan. Cómo sería antes si esto está bajando.

Siete de cada 10 menores reclutados por el narco mueren o terminan con una lesión.

En el estado de Oaxaca por ejemplo, el fenómeno creció un 155%. (Oaxaca, un Estado que lejos está en el imaginario popular de asociarse con el narco). -Pero está bajando- dicen.

Según el fiscal general del Estado dice haber podido identificar que 7 de cada 10 adolescentes de entre 13 y 14 años de edad que son reclutados por el narco terminan muertos, en prisión o con alguna discapacidad derivada de agresiones antes de cumplir seis años en sus filas.

No pasa nada. Del otro lado no hay nada. No existe otra opción. No es que se pueda elegir cuando no hay cómo decir no.

La situación no es mejor en muchas partes del mundo.

No importa si como en Guerrero son reclutados por las "autodefensas", sí en Afganistán para el talibán, si en Sudán para el Ejército, si en las disidencias de la guerrilla para vigilar el campamento, si en la favela de Río para cuidar al jefe o en Rosario para atender el bunker.

Lo que importa es que son niños, a los que no les dimos estudios, no les dimos contención, les vendimos un mundo mágico de arrancones y autos caros, de GTA y golpes constantes.

Nada de muñecas o carritos, tenga este cuerno de chivo para jugar. Va a ver como se divierte.

Un arma como primera chamba... y les dijimos: siempre cumple las órdenes, trata de no morir, y si mueres nosotros nos encargamos.

Noticias que no se conectan y sin embargo están conectadas.

Uruguay tiene diez niños pobres por cada adulto en la misma condición.

La fábrica es un éxito, multiplicamos la producción por 10.

Producción que no estará en condiciones de pedir, de exigir, de decidir.

Un poco de primaria para que el Estado sienta que hace algo y luego a un trabajo esclavo que los deslome comiéndoles la salud... o las armas.

Ya no celebrarán el día de la niñez, ya no esperarán a los Reyes Magos y se enterarán de todo antes de tiempo.

Verán a la muerte sorprendidos. Sentirán el olor a pólvora antes que a perfume. La retrocarga en el hombro será tal vez su primera caricia y se asustarán con los primeros sonidos de los disparos hasta que se vuelvan cotidianos.

Son traídos, reprimidos, convencidos y moldeados a los intereses de los reclutadores.

Cuanto tiempos debe pasar en la historia de la humanidad para que un niño judío no crezca convencido de que le robaron su tierra como le enseñaron sus mayores? Cuánto para que un niño palestino no vea en Israel al mismísimo diablo que arrasó con su lugar, su padre, su hermanita, su mundo?

Y a la hora de crecer, en el mejor de los casos, se crecerá. Con toda esa tierra abonada en las raíces, con todos esos rencores, odios, venganzas, tristezas y dolores insoportables.

Qué puede salir bien?

Nada.

Un informe de la Unión Europea dice que Rusia reclutó a “más de 28.000 extranjeros” de 135 países para combatir contra Ucrania.

No hablamos de los soldados profesionales norcoreanos o de algún que otro aliado. Hablamos de colombianos, argentinos, peruanos, españoles, ecuatorianos, brasileños… bueno, 135 países. Casi toda la ONU

La cantidad de colombianos peleando para ambos bandos es escandalosa.

Mercenarios, como los que realizaron aquel magnicidio en Haití.

Entrenados por la guerrilla o el Ejército. Desde niños acostumbrados al manejo de armas. Uniformes y rostros duros. Ya no son niños, sigue siendo difícil conseguir otro trabajo. Imposible. Y el narco paga mejor. Si hasta hay altos mandos que hacen turno doble, de día de este lado, de noche del otro.

Hoy una causa revolucionaria, mañana seguridad de centro comercial, guardaespaldas del senador, primera línea del cártel este o aquel, sicario en motocicleta, al frente ruso, al frente ucraniano, al grupo extremista, al que pague y llame primero.

"Un trabajo como cualquier otro" suelen justificarse. Matar o morir lejos. Lejos y en causas que ni son suyas, que ni entienden, que ni apoyan, que ni interesan. Sobreviviendo real y metafóricamente. Ejércitos privados con contratos temporales.

Hasta vencer, hasta que dure el conflicto o hasta que se convierta en otra cosa.

A veces con mentiras: excelente trabajo, prestaciones, horarios a convenir, pago en euros, movilidad, al aire libre y rodeado de hermosos paisajes. Entregamos las herramientas y no pedimos recomendación, nivel de estudios, documentación en regla, certificado de buena conducta, ni experiencia.

A veces con verdades: ya estás muerto, toma ese rifle, si ves un dron acercarse comienza a rezar. Así es esto, el negocio es el negocio. Y así es el buen negocio criminal.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!