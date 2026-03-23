AMENAZA NO TAN INMEDIATA

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el humor de Donald Trump

El Pirata @PirataEcdqemsd | 23 de Marzo de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a las mentiras convenientes para nuestros intereses.

El show de humor de Donald Trump está en su mejor momento.

Como un comediante que, copa en mano, sale ante una luz cenital y una pared de ladrillos de fondo, la rutina de la última semana estuvo realmente hilarante.

"Queremos hablar con Irán, pero no tenemos con quién hablar, sus líderes ya no están" dijo.

Luego agregó: -Cuál es la diferente entre ellos y nosotros?

-¿Cuál, Donald cuál?- preguntaba el público pagado.

-Que ellos hace dos semanas tenían una armada y nosotros también. Ahora ellos no tienen ninguna-. Risas incómodas.

-Ah tenemos un público difícil hoy-.

En conferencia con periodistas japonés por la visita de la primera ministro Sanae Takaichi tuvo su momento mágico.

Un reportero le preguntó: -si somos naciones amigas, porque no informó a Japón de los planes de atacar Irán?

La primera ministro siempre sonriente ante toda circunstancia tragó saliva y Trump respondió: -bueno, ustedes no nos avisaron de Pearl Harbor verdad?

Y entre risas y sonrisas incomodísimas, una información generaba un terremoto controlado hacia mitad de la semana.

Joseph Kent renunciaba como director de la Lucha Antiterrorista de Estados Unidos.

Y no, no fue un cambio de fichas normal en el tablero de una administración cualquiera. El tipo encargado de la lucha antiterrorista de los Estados Unidos decía, a quien lo quisiera escuchar, que la guerra contra Irán que emprendieron Trump y Netanyahu no era necesaria. Que Teherán no representaba una "amenaza inmediata" como habían dicho los generales y el propio Trump, y peor aún, que Estados Unidos fue arrastrado por el deseo de Israel de atacar Irán para finalizar con la influencia persa en la región.

A ver, no se trata de un podcaster, un periodista de una cadena demócrata, de un youtuber, de un conspiracionista ex luchador parlanchín o de un ruso enfadado ex KGB. Se trata del hombre que en en el pentágono representa la autoridad de la lucha antiterrorista. El que podía decir: aquí si y aquí no estamos en apuros bélicos. Metan o saquen de la lista a estos o estos.

No importa, la guerra está en su momento de máximo desarrollo y ya no lo vamos a escuchar. El show debe continuar y está bien como está para la administración Trump Netanyahu.

De pronto, como comentario de niño en recreo de primaria, Trump dice que se va a quedar con Cuba.

Díaz-Canel responde que "chocara con una resistencia inexpugnable".

Estados Unidos responde: -no hablamos con gente que no tiene luz ni comida-.

Cuba dice -resistiremos-

El pueblo de Cuba cree que se le hace más fácil resistir a los oligarcas del gobierno.

Irán ataca infraestructura petrolera y prueba que sus misiles podrían llegar a Londres, Roma, París y Berlín si quisieran. Como publicidad de aerolínea.

Israel bombardea Teherán, dice que Irán ya casi no tienen poderío militar.

El estrecho de Ormúz es el rehén.

Trump pide abrirlo, Teherán amenaza con cerrarlo por completo si atacan su infraestructura eléctrica.

El pentágono grita: la guerra terminará cuando Trump quiera.

-Sí, cuando yo quiera- grita Trump.

Sube el petróleo y Estados Unidos tiene la solución. Aminorar las sanciones contra Rusia y su socio Bielorrusia.

-No -grita Zelenski desde Ucrania -Eso no!!!-

Negocios son negocios.

El pentágono pide 200.000 millones de dólares en fondos adicionales para sostener la operación militar.

Que el dinero no sea el problema! atásquense.

Inestabilidad global, inflación, deuda, misiles y siguen las noticias.

Ataques en Beirut y Teherán de parte de Israel.

Irán dispara misiles contra las bases militares estadounidenses en Tel Aviv y Haifa.

Washington anuncia que está "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra.

Un misil iraní impacta contra un edificio de la ciudad que alberga la principal instalación nuclear de Israel.

Otro misil impacta en la ciudad vieja de Jerusalén, sagrado epicentro del judaísmo, cristianismo y del islam.

Los reyes de España visitan al papa León XIV en el vaticano y todos a rezar.

Que vuelen por los aires los yacimientos de Irán. Que estallen por los cielos las refinerías de Qatar.

Golpe por golpe como en una épica batalla entre Chuck Norris y Bruce Lee.

Trump les grita cobardes a sus socios de la OTAN.

Al final la OTAN dice OK vamos para allá, destino estrecho de Ormúz.

Se prende fuego todo: Venezuela le ganaba en beis a Estados Unidos. Georgia Meloni invitaba a sus 48 horas de referéndum. Europa trataba inútilmente de desafanarse del conflicto en Medio Oriente. Israel aprovecha el cheque en blanco que de momento tiene la firma de Washington. Olas de calor, olas de frío, bienvenida primavera, bienvenido el otoño, todo se cae y todo crece.

La Casa Blanca ya tiene web oficial para los marcianos: aliens punto gov.

Rueguen habitantes de galaxias lejanas no tener petróleo, gobiernos autoritarios ni ubicaciones estratégicas en el cosmos.

No importa si la amenaza es inminente, si es lejana o si es nula. De un modo u otro, todo es relativo. No importa si son armas químicas, protestas internas, amenazas no tan inmediatas en este mundo de inmediatez.

Delcy Rodríguez despedía a Padrino López y nombraba a otro general al frente de Defensa.

Trump pospone el viaje a china para reunirse con Xi Jinping.

Bolivia vota autoridades regionales; El Salvador de Bukele quiere la cadena perpetua; Cristina de Kirchner visitaba los tribunales una vez más y Milei, el amigo de Viktor Orban y las reuniones amenas de la ultraderecha internacional donde le entregan doctorados honoris causa por ser de ultraderecha, se seguía complicando con la causa Libra y disimulando al borde de la parodia.

-No te olvides que tenemos que pagar los dos mil dólares de Milei-, se leía en los chats de uno de los implicados en el caso de la cripto promocionada por tres minutos por el presidente del gobierno libertario para consumar la estafa.

Mañana Argentina conmemora otro aniversario del trágico golpe militar del 24 de marzo (1976), en este caso, un año más con un gobierno que lo reivindica.

Mientras tanto, otras noticias tensionaban las cuerdas.

Crisis por la bomba en frontera Colombia y ecuador. Petro y Noboa, piñas van piñas vienen.

En México del benemérito Benito Juárez, Sheinbaum habla del Mundial (México, USA, Canadá 2026) mientras el tribunal electoral carpeteaba el caso de los "sobres amarillos" de Pío López Obrador.

Fiesta en la casa, paz en el gobierno. un área de PEMEX para Cuauhtémoc Cárdenas por el buen servicio de haber fundado el PRD y García Harfuch diciendo que la liberación de la hija del Mayo Zambada no se parece en nada al "culiacanazo", ella no tenía orden de aprehensión.

Y así entre misiles de corto, medio y largo alcance, entre la paranoia generalizada, entre los ataques preventivos y las amenazas no tan inmediatas pero amenazas al fin, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!