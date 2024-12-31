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OLAS GIGANTES EN PERÚ
(31/12/24) -
Perú - Casi un centenar de puertos de la costa
peruana cerrador por olas de hasta cuatro metros. El oleaje
sacude la costa peruana obligando a clausurar temporalmente
más de 80 puertos. El anómalo temporal volcó decenas de
embarcaciones, dañó muelles y dejó a la deriva a miles de
pescadores artesanales. El maretazo, que se inició en las
playas del norte cercanas a la frontera con Ecuador produjo
muchos destrozos. La Dirección General de Capitanía de
Puertos (Dicapi) informó que se han cerrado temporalmente 81
puertos en el litoral norte y centro, que abarca desde
Tumbes hasta San Juan de Marcona. Hace unos días, la
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra
del Perú alertó que se presentaría un oleaje de fuerte
intensidad desde el miércoles 25 y que debían tomarse todas
las medidas necesarias para minimizar el impacto. No
obstante, algunas autoridades locales han aceptado que no se
imaginaron la magnitud del evento.
TRUMP QUIERE NEGOCIAR CON TIKTOK
(31/12/24) - Estados
Unidos - Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo suspender
temporalmente la prohibición de TikTok. El presidente electo solicita
tiempo para “buscar una solución negociada” al litigio. La ley que
prohibiría la plataforma (si su propietaria china no la vende) entra en
vigor el 19 de enero un día antes de la toma de posesión de Trump. El
presidente electo pidió tiempo al Tribunal. Mediante un escrito elevado
a la Alta Corte, Trump dijo a los jueces que sólo él “posee la
experiencia consumada para negociar, el mandato electoral y la voluntad
política para negociar una resolución que salve la plataforma y aborde
al mismo tiempo las preocupaciones de seguridad nacional expresadas por
el Gobierno”. La solicitud no especifica qué tipo de acuerdo pretende ni
cuál sería la duración de la prórroga para alcanzar la solución que
promete.
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