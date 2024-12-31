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Noticias:  Miércoles 1° de enero de 2025

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OLAS GIGANTES EN PERÚ

(31/12/24) - Perú - Casi un centenar de puertos de la costa peruana cerrador por olas de hasta cuatro metros. El oleaje sacude la costa peruana obligando a clausurar temporalmente más de 80 puertos. El anómalo temporal volcó decenas de embarcaciones, dañó muelles y dejó a la deriva a miles de pescadores artesanales. El maretazo, que se inició en las playas del norte cercanas a la frontera con Ecuador produjo muchos destrozos. La Dirección General de Capitanía de Puertos (Dicapi) informó que se han cerrado temporalmente 81 puertos en el litoral norte y centro, que abarca desde Tumbes hasta San Juan de Marcona. Hace unos días, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú alertó que se presentaría un oleaje de fuerte intensidad desde el miércoles 25 y que debían tomarse todas las medidas necesarias para minimizar el impacto. No obstante, algunas autoridades locales han aceptado que no se imaginaron la magnitud del evento.

TRUMP QUIERE NEGOCIAR CON TIKTOK

(31/12/24) - Estados Unidos - Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo suspender temporalmente la prohibición de TikTok. El presidente electo solicita tiempo para “buscar una solución negociada” al litigio. La ley que prohibiría la plataforma (si su propietaria china no la vende) entra en vigor el 19 de enero un día antes de la toma de posesión de Trump. El presidente electo pidió tiempo al Tribunal. Mediante un escrito elevado a la Alta Corte, Trump dijo a los jueces que sólo él “posee la experiencia consumada para negociar, el mandato electoral y la voluntad política para negociar una resolución que salve la plataforma y aborde al mismo tiempo las preocupaciones de seguridad nacional expresadas por el Gobierno”. La solicitud no especifica qué tipo de acuerdo pretende ni cuál sería la duración de la prórroga para alcanzar la solución que promete.

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