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Noticias:  Lunes 06 de enero de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LOS REYES MAGOS

Melchor, Gaspar y Baltasar revisaban las cartas con los deseos y los pedidos de regalo. Su cara de preocupación era indisimulable.

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Noticias Destacadas del día

EUROPA SE OFRECE A SIRIA

(05/01/25) - Siria - Francia y Alemania marcan presencia en la nueva Siria. Los jefes de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot; y alemana, Annalena Barbock, se reunieron el viernes pasado con el nuevo dirigente de Siria, Ahmad al Sharaa, en el palacio presidencial en Damasco. Este encuentro es el primero de este nivel entre altos cargos de grandes potencias occidentales y la nueva administración siria, que tomó el poder el 8 de diciembre tras la caída de Bashar Al Assad. Jean-Noël Barrot ofreció durante su visita a Damasco asistencia técnica y legal para redactar una nueva constitución en Siria, una tarea que se ha intentado durante los últimos años sin éxito y que ahora podría tener lugar tras la caída del régimen apoyado por Rusia. Se espera a mediados de este mes la celebración de una Conferencia de Diálogo Nacional en la que se aguarda que se anuncie la creación de un comité para la redacción de una nueva Constitución y la disolución de las facciones armadas que participaron en la ofensiva del antiguo régimen. "Juntos, Francia y Alemania están al lado del pueblo sirio, en toda su diversidad", afirmó Barrot, que en estos últimos días ha estado en el vecino Líbano en una visita oficial.

URSULA VON DER LEYEN CON NEUMONÍA

(05/01/25) - Europa - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de 66 años, tiene una neumonía grave. Von del Leyen acaba de comenzar su segundo mandato al frente del Ejecutivo comunitario para una nueva legislatura que comenzó el mes pasado. La política canceló sus viajes previstos durante las dos primeras semanas del año por una neumonía catalogada como "grave", entre ellos una visita a Polonia con motivo del inicio de la presidencia polaca de turno de la UE. "La presidenta ha cancelado sus compromisos exteriores durante las dos primeras semanas de enero. Tiene una neumonía grave", afirmó su portavoz. Von der Leyen, envió su mensaje de Año Nuevo con la promesa de que ella y su equipo se "arremangarán" para conseguir una Europa "más fuerte, tanto dentro como fuera de casa", al tiempo que expresó que lanzará "muchas iniciativas importantes" en el primer semestre del año.

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