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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LOS REYES MAGOS
Melchor, Gaspar y Baltasar revisaban las cartas con los deseos y los
pedidos de regalo. Su cara de preocupación era indisimulable.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EUROPA SE OFRECE A SIRIA
(05/01/25) -
Siria - Francia y Alemania marcan presencia en la
nueva Siria. Los jefes de la diplomacia francesa, Jean-Noël
Barrot; y alemana, Annalena Barbock, se reunieron el viernes
pasado con el nuevo dirigente de Siria, Ahmad al Sharaa, en
el palacio presidencial en Damasco. Este encuentro es el
primero de este nivel entre altos cargos de grandes
potencias occidentales y la nueva administración siria, que
tomó el poder el 8 de diciembre tras la caída de Bashar Al
Assad. Jean-Noël Barrot ofreció durante su visita a Damasco
asistencia técnica y legal para redactar una nueva
constitución en Siria, una tarea que se ha intentado durante
los últimos años sin éxito y que ahora podría tener lugar
tras la caída del régimen apoyado por Rusia. Se espera a
mediados de este mes la celebración de una Conferencia de
Diálogo Nacional en la que se aguarda que se anuncie la
creación de un comité para la redacción de una nueva
Constitución y la disolución de las facciones armadas que
participaron en la ofensiva del antiguo régimen. "Juntos,
Francia y Alemania están al lado del pueblo sirio, en toda
su diversidad", afirmó Barrot, que en estos últimos días ha
estado en el vecino Líbano en una visita oficial.
URSULA VON DER LEYEN CON NEUMONÍA
(05/01/25) - Europa
- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de 66
años, tiene una neumonía grave. Von del Leyen acaba de comenzar su
segundo mandato al frente del Ejecutivo comunitario para una nueva
legislatura que comenzó el mes pasado. La política canceló sus viajes
previstos durante las dos primeras semanas del año por una neumonía
catalogada como "grave", entre ellos una visita a Polonia con motivo del
inicio de la presidencia polaca de turno de la UE. "La presidenta ha
cancelado sus compromisos exteriores durante las dos primeras semanas de
enero. Tiene una neumonía grave", afirmó su portavoz. Von der Leyen,
envió su mensaje de Año Nuevo con la promesa de que ella y su equipo se
"arremangarán" para conseguir una Europa "más fuerte, tanto dentro como
fuera de casa", al tiempo que expresó que lanzará "muchas iniciativas
importantes" en el primer semestre del año.
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LOS REYES MAGOS
EN CASO DE
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