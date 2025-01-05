noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
TRUDEAU RENUNCIÓ
(05/01/25) -
Canadá - El primer ministro, Justin Trudeau, anunció
su dimisión tras permanecer más de 9 años en el poder. Dijo
en rueda de prensa: "Tengo la intención de dimitir como
líder del partido y como primer ministro después de que el
partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso
competitivo y riguroso a nivel nacional". El primer ministro
explicó que, aunque es un "luchador", ha llegado a la
conclusión de que no es la "mejor opción" para las próximas
elecciones, previstas para octubre de este 2025. La decisión
de hacerse a un lado supone que Trudeau se mantendrá de
forma provisional como primer ministro de Canadá hasta que
los liberales encuentren un sustituto. Trudeau también
informó que el Parlamento canadiense permanecerá cerrado
hasta el 24 de marzo, lo que evitará que los partidos de la
oposición puedan presentar de forma inmediata la anunciada
moción de censura con la que el Gobierno estaba amenazado.
Trudeau llegó al poder en 2015 después de 10 años de
gobierno del Partido Conservador, e inicialmente fue
aclamado por devolver a Canadá a su pasado liberal. Pero el
político de 53 años pasó de ser uno de los primeros
ministros más famosos de Canadá a crecer en críticas. Se
volvió profundamente impopular entre los votantes en los
últimos años por una serie de cuestiones, incluyendo el
aumento del costo de los alimentos y la vivienda, y el
aumento de la inmigración.
BIDEN RECIBE A GONZÁLEZ URRUTIA
(05/01/25) - Estados
Unidos - Edmundo González Urrutia se reunió con Biden en
Washington. El hombre que para muchos países es el presidente electo de
Venezuela dijo que tuvo una "fructífera y cordial" reunión con Joe Biden
y reveló que está en contacto con Donald Trump quien asumirá el cargo el
20 de enero. El presidente electo de Venezuela reconocido por Estados
Unidos, la Unión Europea y otros países, viajó a Washington, donde fue
recibido por el mandatario estadounidense en la Casa Blanca. Asimismo y
ante la inminente ceremonia del próximo viernes 10 en que Nicolás Maduro
iniciará un nuevo periodo al frente del Ejecutivo venezolano, Urrutia
lanzó un pedido a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) solicitándoles no olviden su responsabilidad de garantizar el
respeto a la soberanía popular expresada en las urnas durante las
últimas elecciones presidenciales. "Debo asumir como nuevo Comandante en
Jefe del país" dijo.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 5952
LOS OSOS DE SALTILLO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST