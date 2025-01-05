Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Martes 07 de enero de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

TRUDEAU RENUNCIÓ

(05/01/25) - Canadá - El primer ministro, Justin Trudeau, anunció su dimisión tras permanecer más de 9 años en el poder. Dijo en rueda de prensa: "Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo y riguroso a nivel nacional". El primer ministro explicó que, aunque es un "luchador", ha llegado a la conclusión de que no es la "mejor opción" para las próximas elecciones, previstas para octubre de este 2025. La decisión de hacerse a un lado supone que Trudeau se mantendrá de forma provisional como primer ministro de Canadá hasta que los liberales encuentren un sustituto. Trudeau también informó que el Parlamento canadiense permanecerá cerrado hasta el 24 de marzo, lo que evitará que los partidos de la oposición puedan presentar de forma inmediata la anunciada moción de censura con la que el Gobierno estaba amenazado. Trudeau llegó al poder en 2015 después de 10 años de gobierno del Partido Conservador, e inicialmente fue aclamado por devolver a Canadá a su pasado liberal. Pero el político de 53 años pasó de ser uno de los primeros ministros más famosos de Canadá a crecer en críticas. Se volvió profundamente impopular entre los votantes en los últimos años por una serie de cuestiones, incluyendo el aumento del costo de los alimentos y la vivienda, y el aumento de la inmigración.

BIDEN RECIBE A GONZÁLEZ URRUTIA

(05/01/25) - Estados Unidos - Edmundo González Urrutia se reunió con Biden en Washington. El hombre que para muchos países es el presidente electo de Venezuela dijo que tuvo una "fructífera y cordial" reunión con Joe Biden y reveló que está en contacto con Donald Trump quien asumirá el cargo el 20 de enero. El presidente electo de Venezuela reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, viajó a Washington, donde fue recibido por el mandatario estadounidense en la Casa Blanca. Asimismo y ante la inminente ceremonia del próximo viernes 10 en que Nicolás Maduro iniciará un nuevo periodo al frente del Ejecutivo venezolano, Urrutia lanzó un pedido a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) solicitándoles no olviden su responsabilidad de garantizar el respeto a la soberanía popular expresada en las urnas durante las últimas elecciones presidenciales. "Debo asumir como nuevo Comandante en Jefe del país" dijo.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 5952

LOS OSOS DE SALTILLO

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados