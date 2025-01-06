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Noticias:  Miércoles 08 de enero de 2025

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TERREMOTO EN EL TIBET

(06/01/25) - China - Un terremoto de magnitud 6,8 ha sacudido el martes la región autónoma de Tíbet, en China, matando a más de un centenar de personas, Según los últimos datos oficiales de los medios estatales chinos, las cifras son provisionales ya que los grupos de rescate siguen trabajando entre los escombros. El número de fallecidos ha ido creciendo desde que se produjo el temblor por la mañana de ayer. El seísmo ha sacudido el lado norte de la cordillera del Himalaya y causado daños en una de las ciudades sagradas del budismo. Su fuerza se ha sentido igualmente en Nepal, Bután e India. El terremoto se ha producido a las 9.05, hora local y el epicentro se ha situado a una profundidad de 10 kilómetros en Tingri, un condado rural chino conocido por ser la entrada norte a la zona del monte Everest. El Servicio Geológico de EE.UU. asegura que el temblor ha alcanzado una magnitud de 7,1.

MURIÓ LE PEN PADRE

(05/01/25) - Francia - A los 96 años murió el político ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen. Fue el fundador del partido de extrema derecha Frente Nacional, desde 2011 en manos de su hija Marine y renombrado como Reagrupamiento Nacional (RN) en un intento de borrar parte del pasado que lo unía inexorablemente a colaboracionistas, neonazis y torturadores en la guerra de Argelia, conflicto que se encuentra en la base de su creación. Le Pen estaba enfermo desde hacía tiempo. Ahora la ultraderecha francesa que ha cobrado fuerza en varios países de Europa es comandada por su hija menor y sucesora, con quien estuvo años sin hablarse por las discrepancias sobre cómo debía evolucionar la formación política. Marine quería un partido más abierto que renegase de los orígenes más oscuros del Frente Nacional para poder ampliar su base de votantes. El padre no estaba de acuerdo. En 2015 lo expulsó provocando un cisma familiar, pero también el despegue definitivo del que se ha convertido en el primer partido de Francia con más de 10 millones de votos en las últimas elecciones. Jean-Marie Le Pen, hijo ideológico de la guerra colonial, fue un pionero, un adelantado a su tiempo que anticipó el camino autoritario, populista y xenófobo que recorre hoy no solo Europa sino la democracia global. Levantó antes que nadie la bandera del populismo, de la ultraderecha, la intransigencia, el odio al inmigrante y la exacerbación nacionalista.

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