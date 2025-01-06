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TERREMOTO EN EL TIBET
(06/01/25) -
China - Un terremoto de magnitud 6,8 ha sacudido el
martes la región autónoma de Tíbet, en China, matando a más
de un centenar de personas, Según los últimos datos
oficiales de los medios estatales chinos, las cifras son
provisionales ya que los grupos de rescate siguen trabajando
entre los escombros. El número de fallecidos ha ido
creciendo desde que se produjo el temblor por la mañana de
ayer. El seísmo ha sacudido el lado norte de la cordillera
del Himalaya y causado daños en una de las ciudades sagradas
del budismo. Su fuerza se ha sentido igualmente en Nepal,
Bután e India. El terremoto se ha producido a las 9.05, hora
local y el epicentro se ha situado a una profundidad de 10
kilómetros en Tingri, un condado rural chino conocido por
ser la entrada norte a la zona del monte Everest. El
Servicio Geológico de EE.UU. asegura que el temblor ha
alcanzado una magnitud de 7,1.
MURIÓ LE PEN PADRE
(05/01/25) - Francia
- A los 96 años murió el político ultraderechista francés Jean-Marie Le
Pen. Fue el fundador del partido de extrema derecha Frente Nacional,
desde 2011 en manos de su hija Marine y renombrado como Reagrupamiento
Nacional (RN) en un intento de borrar parte del pasado que lo unía
inexorablemente a colaboracionistas, neonazis y torturadores en la
guerra de Argelia, conflicto que se encuentra en la base de su creación.
Le Pen estaba enfermo desde hacía tiempo. Ahora la ultraderecha francesa
que ha cobrado fuerza en varios países de Europa es comandada por su
hija menor y sucesora, con quien estuvo años sin hablarse por las
discrepancias sobre cómo debía evolucionar la formación política. Marine
quería un partido más abierto que renegase de los orígenes más oscuros
del Frente Nacional para poder ampliar su base de votantes. El padre no
estaba de acuerdo. En 2015 lo expulsó provocando un cisma familiar, pero
también el despegue definitivo del que se ha convertido en el primer
partido de Francia con más de 10 millones de votos en las últimas
elecciones. Jean-Marie Le Pen, hijo ideológico de la guerra colonial,
fue un pionero, un adelantado a su tiempo que anticipó el camino
autoritario, populista y xenófobo que recorre hoy no solo Europa sino la
democracia global. Levantó antes que nadie la bandera del populismo, de
la ultraderecha, la intransigencia, el odio al inmigrante y la
exacerbación nacionalista.
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