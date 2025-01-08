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Noticias:  Jueves 09 de enero de 2025

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FUEGO EN CALIFORNIA

(08/01/25) - Estados Unidos - Los Ángeles está cercada por el fuego y la situación empeoran minuto a minuto. La ciudad mega-urbe amaneció con tres enormes incendios, (y hasta el momento) dos muertos y 70.000 evacuados. Los llamados vientos de Santana de más de 150 kilómetros por hora durante la noche han impedido que los bomberos extingan los tres focos de Pacific Palisades, Pasadena y Sylmar. Ya hay más de mil edificios destruidos. Las llamas arrasan con todo: coches, casas y barrios enteros que han desaparecido por la llegada del fuego. Tres zonas son las más preocupantes: la primera, donde empezó todo, en Pacific Palisades, al sudoeste, entre la costa del Pacífico y la montaña; la segunda, el fuego de Eaton, que afecta a dos localidades al noreste de la ciudad, Pasadena y su gemela del norte, Altadena; la tercera, la declarada más tarde, la del fuego de Hurst en la zona de Sylmar. La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, ha declarado el estado de emergencia. "Hacer caso a las órdenes de evacuación es la diferencia entre vivir o morir", ha afirmado el jefe de policía del condado.

EL OPERATIVO MADURO SE QUEDA

(08/01/25) - Venezuela - Estados Unidos negó tener un plan para derrocar a Nicolás Maduro. A un día de la ceremonia en que el presidente reafirmará su poder a frente del Ejecutivo en Caracas, crecen las versiones cruzadas. El chavismo acusa a Washington de estar preparando "acciones terroristas" en Venezuela, en el marco de la investidura presidencial de este viernes 10. "Cualquier afirmación de que Estados Unidos está involucrado en un complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa. Estados Unidos sigue apoyando una solución democrática a la crisis política en Venezuela", declaró un funcionario del Departamento de Estado, en un intento por distanciarse de las recientes acusaciones. El martes, las autoridades venezolanas detuvieron a dos ciudadanos estadounidenses en el país, a los que tildó de "mercenarios", uno de ellos, dijo Maduro, es un "alto funcionario militar" y, el otro, un "alto funcionario del FBI". "Hemos capturado, a esta hora, siete mercenarios extranjeros, incluyendo a dos importantes mercenarios de Estados Unidos (que) planeaban desarrollar acciones terroristas contra la paz de Venezuela", dijo Maduro". A la par, la oposición denunció al menos otras 20 detenciones y desapariciones forzadas en menos de 24 horas, una muestra del alza de la tensión en el país. Vente Venezuela informó del arresto de seis de sus activistas en Trujillo y Bolívar, que se sumaron a la desaparición forzada del director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, y al ex presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Enrique Márquez, un fuerte crítico de lo ocurrido en las últimas elecciones. "Esta es una muestra más de cómo el régimen de Nicolás Maduro utiliza la represión para intimidar a quienes luchan por la democracia", escribió González Urrutia en sus redes sociales, mientras que el partido Voluntad Popular exigió "al Estado venezolano que cese la persecución".

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