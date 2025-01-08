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FUEGO EN CALIFORNIA
(08/01/25) -
Estados Unidos - Los Ángeles está cercada por el
fuego y la situación empeoran minuto a minuto. La ciudad
mega-urbe amaneció con tres enormes incendios, (y hasta el
momento) dos muertos y 70.000 evacuados. Los llamados
vientos de Santana de más de 150 kilómetros por hora durante
la noche han impedido que los bomberos extingan los tres
focos de Pacific Palisades, Pasadena y Sylmar. Ya hay más de
mil edificios destruidos. Las llamas arrasan con todo:
coches, casas y barrios enteros que han desaparecido por la
llegada del fuego. Tres zonas son las más preocupantes: la
primera, donde empezó todo, en Pacific Palisades, al
sudoeste, entre la costa del Pacífico y la montaña; la
segunda, el fuego de Eaton, que afecta a dos localidades al
noreste de la ciudad, Pasadena y su gemela del norte,
Altadena; la tercera, la declarada más tarde, la del fuego
de Hurst en la zona de Sylmar. La alcaldesa de la ciudad,
Karen Bass, ha declarado el estado de emergencia. "Hacer
caso a las órdenes de evacuación es la diferencia entre
vivir o morir", ha afirmado el jefe de policía del condado.
EL OPERATIVO MADURO SE QUEDA
(08/01/25) - Venezuela
- Estados Unidos negó tener un plan para derrocar a Nicolás Maduro. A un
día de la ceremonia en que el presidente reafirmará su poder a frente
del Ejecutivo en Caracas, crecen las versiones cruzadas. El chavismo
acusa a Washington de estar preparando "acciones terroristas" en
Venezuela, en el marco de la investidura presidencial de este viernes
10. "Cualquier afirmación de que Estados Unidos está involucrado en un
complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa. Estados Unidos
sigue apoyando una solución democrática a la crisis política en
Venezuela", declaró un funcionario del Departamento de Estado, en un
intento por distanciarse de las recientes acusaciones. El martes, las
autoridades venezolanas detuvieron a dos ciudadanos estadounidenses en
el país, a los que tildó de "mercenarios", uno de ellos, dijo Maduro, es
un "alto funcionario militar" y, el otro, un "alto funcionario del FBI".
"Hemos capturado, a esta hora, siete mercenarios extranjeros, incluyendo
a dos importantes mercenarios de Estados Unidos (que) planeaban
desarrollar acciones terroristas contra la paz de Venezuela", dijo
Maduro". A la par, la oposición denunció al menos otras 20 detenciones y
desapariciones forzadas en menos de 24 horas, una muestra del alza de la
tensión en el país. Vente Venezuela informó del arresto de seis de sus
activistas en Trujillo y Bolívar, que se sumaron a la desaparición
forzada del director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, y al ex
presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Enrique Márquez, un
fuerte crítico de lo ocurrido en las últimas elecciones. "Esta es una
muestra más de cómo el régimen de Nicolás Maduro utiliza la represión
para intimidar a quienes luchan por la democracia", escribió González
Urrutia en sus redes sociales, mientras que el partido Voluntad Popular
exigió "al Estado venezolano que cese la persecución".
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