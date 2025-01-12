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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
L.A.
FUEGO EN EL PARAÍSO
No es cualquier ciudad la que vive su apocalipsis infernal. Es Los
Ángeles.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EL FUEGO NO PARA
(12/01/25) -
Estados Unidos - Los vientos no ayudan y cuando
parecen mermar regresan reforzados. California continua
enfrentando la amenaza persistente de incendios forestales
impulsados por los intensos vientos Santa Ana, mientras los
bomberos trabajan para contener varios focos que han
devastado la región cercana a la megalópolis de Los Ángeles.
Al menos 10 personas han perdido la vida hasta el momento, y
se han reportado más de 35.000 hectáreas quemadas en el sur
del estado. En la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores,
los incendios han arrasado un área equivalente al doble del
tamaño de Manhattan.
NICOLÁS MADURO INICIÓ TERCER MANDATO
(12/01/25) - Venezuela
- El debatido presidente venezolano tuvo su ceremonia rodeado de los
suyos. Tras una jornada marcada por la tensión y las manifestaciones en
todo el país, el día viernes se llevó a cabo la toma de posesión
presidencial en Venezuela, en un contexto de alta conflictividad
política. Nicolás Maduro solo recibió a los mandatarios de Nicaragua y
Cuba, aunque otros países también enviaron representantes. Mientras
Edmundo González Urrutia, reconocido como ganador de las presidenciales
por parte de la comunidad internacional, prometió regresar al país tras
su gira por América, con el objetivo de asumir formalmente el liderazgo
del Ejecutivo. Eso no pasó, Urrutía no pudo llegar a Venezuela. Tras el
acto de re asunción Washington aumentó a 25 millones de dólares la
recompensa por la captura del mandatario venezolano y de Diosdado
Cabello.
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SHOW 5956
L.A.
FUEGO EN EL PARAÍSO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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