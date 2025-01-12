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Noticias:  Lunes 13 de enero de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

L.A. FUEGO EN EL PARAÍSO

No es cualquier ciudad la que vive su apocalipsis infernal. Es Los Ángeles.

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EL FUEGO NO PARA

(12/01/25) - Estados Unidos - Los vientos no ayudan y cuando parecen mermar regresan reforzados. California continua enfrentando la amenaza persistente de incendios forestales impulsados por los intensos vientos Santa Ana, mientras los bomberos trabajan para contener varios focos que han devastado la región cercana a la megalópolis de Los Ángeles. Al menos 10 personas han perdido la vida hasta el momento, y se han reportado más de 35.000 hectáreas quemadas en el sur del estado. En la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, los incendios han arrasado un área equivalente al doble del tamaño de Manhattan.

NICOLÁS MADURO INICIÓ TERCER MANDATO

(12/01/25) - Venezuela - El debatido presidente venezolano tuvo su ceremonia rodeado de los suyos. Tras una jornada marcada por la tensión y las manifestaciones en todo el país, el día viernes se llevó a cabo la toma de posesión presidencial en Venezuela, en un contexto de alta conflictividad política. Nicolás Maduro solo recibió a los mandatarios de Nicaragua y Cuba, aunque otros países también enviaron representantes. Mientras Edmundo González Urrutia, reconocido como ganador de las presidenciales por parte de la comunidad internacional, prometió regresar al país tras su gira por América, con el objetivo de asumir formalmente el liderazgo del Ejecutivo. Eso no pasó, Urrutía no pudo llegar a Venezuela. Tras el acto de re asunción Washington aumentó a 25 millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario venezolano y de Diosdado Cabello.

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