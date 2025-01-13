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TERREMOTO EN JAPÓN
(13/01/25) -
Japón - El territorio japonés vuelve a temblar con un
seísmo de 6.8. El temblor se produjo a una profundidad de 36
kilómetros, a unos 18 km de la costa de la prefectura de
Miyazaki. Más tarde se registró un tsunami de 20
centímetros, informó la emisora pública NHK. Según los
medios locales, no hubo heridos inmediatos y las imágenes
emitidas en directo desde la región por la televisión
pública NHK no muestran daños estructurales. El mar regresó
a la calma y las embarcaciones continuaron operando con
normalidad. No se reportaron anormalidades en la planta
nuclear de Ikata, en el oeste de Japón, ni en la planta
nuclear de Sendai, en la prefectura de Kagoshima. Japón está
acostumbrado a este tipo de fenómenos dado que esta situado
en la convergencia de cuatro grandes placas tectónicas, en
el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo tanto es uno de
los países con mayor actividad sísmica del mundo.
ACTIVISTAS VANDALIZAN TUMBA DE DARWIN
(13/01/25) - Gran Bretaña
- Dos señoras fueron detenidas por vandalizar el sepulcro de Charles
Darwin. Se trata de miembros del grupo Just Stop Oil que pintaron con
tiza en la lápida del célebre biólogo la frase "1.5 está muerto". La
actividad se llevó acabo tras el anuncio de que en los últimos dos años
las temperaturas globales promedio excedieron por primera vez ese límite
crítico de calentamiento. Se trata de la última y controvertida acción
disruptiva de los manifestantes contra las políticas medioambientales
del gobierno del Reino Unido. La tumba del biólogo del siglo XIX está
dentro de la Abadía de Westminster en el centro de Londres. Según el
monitor climático europeo de la semana pasada los últimos dos años las
temperaturas globales promedio excedieron por primera vez el límite
crítico de calentamiento de 1,5 °C. Las detenidas fueron Alyson Lee, de
66 años, una asistente de enseñanza jubilada, y Di Bligh, de 77 años, ex
directora ejecutiva de un consejo de gobierno local. "Estamos intentando
que el gobierno actúe frente al cambio climático, pero no están haciendo
lo suficiente", dijo Lee a los periodistas mientras la policía se la
llevaba detenida.
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