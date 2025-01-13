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Noticias:  Martes 14 de enero de 2025

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TERREMOTO EN JAPÓN

(13/01/25) - Japón - El territorio japonés vuelve a temblar con un seísmo de 6.8. El temblor se produjo a una profundidad de 36 kilómetros, a unos 18 km de la costa de la prefectura de Miyazaki. Más tarde se registró un tsunami de 20 centímetros, informó la emisora pública NHK. Según los medios locales, no hubo heridos inmediatos y las imágenes emitidas en directo desde la región por la televisión pública NHK no muestran daños estructurales. El mar regresó a la calma y las embarcaciones continuaron operando con normalidad. No se reportaron anormalidades en la planta nuclear de Ikata, en el oeste de Japón, ni en la planta nuclear de Sendai, en la prefectura de Kagoshima. Japón está acostumbrado a este tipo de fenómenos dado que esta situado en la convergencia de cuatro grandes placas tectónicas, en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo tanto es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo.

ACTIVISTAS VANDALIZAN TUMBA DE DARWIN

(13/01/25) - Gran Bretaña - Dos señoras fueron detenidas por vandalizar el sepulcro de Charles Darwin. Se trata de miembros del grupo Just Stop Oil que pintaron con tiza en la lápida del célebre biólogo la frase "1.5 está muerto". La actividad se llevó acabo tras el anuncio de que en los últimos dos años las temperaturas globales promedio excedieron por primera vez ese límite crítico de calentamiento. Se trata de la última y controvertida acción disruptiva de los manifestantes contra las políticas medioambientales del gobierno del Reino Unido. La tumba del biólogo del siglo XIX está dentro de la Abadía de Westminster en el centro de Londres. Según el monitor climático europeo de la semana pasada los últimos dos años las temperaturas globales promedio excedieron por primera vez el límite crítico de calentamiento de 1,5 °C. Las detenidas fueron Alyson Lee, de 66 años, una asistente de enseñanza jubilada, y Di Bligh, de 77 años, ex directora ejecutiva de un consejo de gobierno local. "Estamos intentando que el gobierno actúe frente al cambio climático, pero no están haciendo lo suficiente", dijo Lee a los periodistas mientras la policía se la llevaba detenida.

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