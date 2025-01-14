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Noticias:  Miércoles 15 de enero de 2025

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UN PLAN PARA LA FRANJA DE GAZA

(14/01/25) - Oriente Próximo - Washington se muestra confiado en el plan de la tregua que incluye un Gobierno palestino para Gaza con colaboración internacional. "Si Hamás acepta el alto el fuego, el acuerdo está listo para ponerse en marcha", dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. El acuerdo contaría de un plan para la reconstrucción de Gaza que incluye ceder "lo antes posible" la responsabilidad completa sobre la Franja a una Autoridad Palestina "reformada" con apoyo internacional. Los equipos negociadores se encuentran reunidos en Doha (Qatar) para ultimar los detalles de un plan que ponga fin a la guerra, que desde octubre de 2023 se ha cobrado la vida de más de 46.600 personas (en su gran mayoría palestinos). Los emisarios siguen abordando "puntos técnicos" del acuerdo, que consta de tres fases. Durante la primera, 33 rehenes israelíes serían liberados, incluyendo niños, mujeres, mujeres soldadas, hombres mayores de 50 años, heridos y enfermos. La contraparte sería la liberación de presos palestinos en Israel.

GROENLANDIA DISPUESTA A NEGOCIAR

(14/01/25) - Groenlandia - El primer ministro de Groenlandia expresó que se abre a una mayor cooperación con Estados Unidos. El vicepresidente electo de EE.UU, J. D. Vance, afirma que no hay interés en el uso de las armas en el territorio dependiente de Dinamarca. El primer ministro de Groenlandia, Mute Bourup Egede, aseguró en una rueda de prensa en Nuuk, capital de Groenlandia, que su Gobierno se abre a una mayor cooperación con Estados Unidos. "Tenemos que negociar con EE UU. Hemos iniciado un diálogo y empezado a explorar las posibilidades para cooperar con, el presidente electo, Donald Trump". El Gobierno autónomo de Groenlandia, dependiente del Reino de Dinamarca, gestiona por sí mismo todas las competencias excepto las de Defensa y está en el centro de la escena desde que Trump dijo que quería cmprarla al tiempo que, una vez más, Dinamarca le explicó que dicho territorio autónomo no está en venta.

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