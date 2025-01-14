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UN PLAN PARA LA FRANJA DE GAZA
(14/01/25) -
Oriente Próximo - Washington se muestra confiado en
el plan de la tregua que incluye un Gobierno palestino para
Gaza con colaboración internacional. "Si Hamás acepta el
alto el fuego, el acuerdo está listo para ponerse en
marcha", dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony
Blinken. El acuerdo contaría de un plan para la
reconstrucción de Gaza que incluye ceder "lo antes posible"
la responsabilidad completa sobre la Franja a una Autoridad
Palestina "reformada" con apoyo internacional. Los equipos
negociadores se encuentran reunidos en Doha (Qatar) para
ultimar los detalles de un plan que ponga fin a la guerra,
que desde octubre de 2023 se ha cobrado la vida de más de
46.600 personas (en su gran mayoría palestinos). Los
emisarios siguen abordando "puntos técnicos" del acuerdo,
que consta de tres fases. Durante la primera, 33 rehenes
israelíes serían liberados, incluyendo niños, mujeres,
mujeres soldadas, hombres mayores de 50 años, heridos y
enfermos. La contraparte sería la liberación de presos
palestinos en Israel.
GROENLANDIA DISPUESTA A NEGOCIAR
(14/01/25) - Groenlandia
- El primer ministro de Groenlandia expresó que se abre a una mayor
cooperación con Estados Unidos. El vicepresidente electo de EE.UU, J. D.
Vance, afirma que no hay interés en el uso de las armas en el territorio
dependiente de Dinamarca. El primer ministro de Groenlandia, Mute Bourup
Egede, aseguró en una rueda de prensa en Nuuk, capital de Groenlandia,
que su Gobierno se abre a una mayor cooperación con Estados Unidos.
"Tenemos que negociar con EE UU. Hemos iniciado un diálogo y empezado a
explorar las posibilidades para cooperar con, el presidente electo,
Donald Trump". El Gobierno autónomo de Groenlandia, dependiente del
Reino de Dinamarca, gestiona por sí mismo todas las competencias excepto
las de Defensa y está en el centro de la escena desde que Trump dijo que
quería cmprarla al tiempo que, una vez más, Dinamarca le explicó que
dicho territorio autónomo no está en venta.
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