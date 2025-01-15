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ALTO EL FUEGO EN GAZA
(15/01/25) -
Oriente Próximo - Israel y Hamás alcanzaron un
principio de acuerdo de alto el fuego en Gaza luego de más
de un año. El Gobierno del primer ministro Netanyahu prevé
discutir y votar hoy los términos del pacto. En la primera
de las tres fases del plan, Hamás debe entregar 33 rehenes
de los secuestrados el 7 de octubre de 2023 e Israel debe
iniciar la retirada progresiva de sus tropas en la Franja y
liberar un millar de presos palestinos. Recibida la noticia
la Media Luna Roja egipcia se dispone a enviar ayuda
humanitaria a la Franja. Los 15 meses de guerra dejaron la
zona devastada con decenas de miles de muertos en su gran
mayoría palestinos y con toda la infraestructura de la
región severamente dañada.
YOON SUK YEOL DETENIDO
(15/01/25) - Corea del Sur
- Finalmente la Policía detuvo al presidente Yoon Suk Yeol, quien había
sido suspendido de su cargo por una moción de destitución del
Parlamento. La policía cumplió con la orden de arresto e ingresó en el
domicilio del ex mandatario. Yoon Suk Teol había sido suspendido del
Ejecutivo coreano tras su breve imposición de la ley marcial el 3 de
diciembre, acusando a la oposición de llevar a cabo una agenda
legislativa “antiestatal” y amigable con Norcorea. En un mensaje de
video grabado antes de ser escoltado a la sede de una agencia
anticorrupción, Yoon lamentó que “el estado de derecho haya colapsado
completamente en el país”, y señaló que estaba cumpliendo con la orden
de detención para evitar enfrentamientos entre los agentes policiales y
el servicio de seguridad presidencial que ya lo había defendido en el
primer intento de hacer cumplir con la orden. Yoon fue trasladado desde
la residencia de Hannam-dong en la capital, Seúl, hasta la Oficina de
Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango en la ciudad
de Gwacheon.
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