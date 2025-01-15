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Noticias:  Jueves 16 de enero de 2025

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ALTO EL FUEGO EN GAZA

(15/01/25) - Oriente Próximo - Israel y Hamás alcanzaron un principio de acuerdo de alto el fuego en Gaza luego de más de un año. El Gobierno del primer ministro Netanyahu prevé discutir y votar hoy los términos del pacto. En la primera de las tres fases del plan, Hamás debe entregar 33 rehenes de los secuestrados el 7 de octubre de 2023 e Israel debe iniciar la retirada progresiva de sus tropas en la Franja y liberar un millar de presos palestinos. Recibida la noticia la Media Luna Roja egipcia se dispone a enviar ayuda humanitaria a la Franja. Los 15 meses de guerra dejaron la zona devastada con decenas de miles de muertos en su gran mayoría palestinos y con toda la infraestructura de la región severamente dañada.

YOON SUK YEOL DETENIDO

(15/01/25) - Corea del Sur - Finalmente la Policía detuvo al presidente Yoon Suk Yeol, quien había sido suspendido de su cargo por una moción de destitución del Parlamento. La policía cumplió con la orden de arresto e ingresó en el domicilio del ex mandatario. Yoon Suk Teol había sido suspendido del Ejecutivo coreano tras su breve imposición de la ley marcial el 3 de diciembre, acusando a la oposición de llevar a cabo una agenda legislativa “antiestatal” y amigable con Norcorea. En un mensaje de video grabado antes de ser escoltado a la sede de una agencia anticorrupción, Yoon lamentó que “el estado de derecho haya colapsado completamente en el país”, y señaló que estaba cumpliendo con la orden de detención para evitar enfrentamientos entre los agentes policiales y el servicio de seguridad presidencial que ya lo había defendido en el primer intento de hacer cumplir con la orden. Yoon fue trasladado desde la residencia de Hannam-dong en la capital, Seúl, hasta la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango en la ciudad de Gwacheon.

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