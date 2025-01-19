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Noticias:  Lunes 20 de enero de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

INICIA LA ERA TRUMP 2.0

Consagración del gobierno de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Marck Zuckerberg.

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LA ASUNCIÓN DE TRUMP

(19/01/25) - Estados Unidos - El frente frío polar que llegó a Washington obligó a trasladar la ceremonia de investidura de Donald Trump, como presidente número 47 de los Estados Unidos, al interior del Capitolio. Solo los invitados más selectos asistirán a la toma de posesión. Se informó que luego el presidente tendrá un pequeño acto público en un pabellón cubierto de la misma capital, Washington. La ciudad esperaba temperaturas de seis grados bajo cero para el lunes a mediodía. La ola de frío polar que congeló la capital de Estados Unidos a partir de ayer domingo ha llevado al presidente electo, Donald Trump, a decidir celebrar su investidura en el interior del Capitolio, en la Rotonda, la sala que se encuentra bajo la cúpula del edificio.

UNA TREGUA SIN TREGUA

(19/01/25) - Israel - El Gobierno de Netanyahu finalmente aprobó el acuerdo de alto el fuego en Gaza, que comenzó ayer domingo. Pese a los retrasos y los temores, el alto el fuego en Gaza se firmó. El Gobierno israelí aprobó la medida en una larga reunión que se extendió hasta la madrugada del sábado. Eso sí, Netanyahu se encargó de dejar públicamente en claro que podía retomar los ataques cuando así lo viera necesario. Entre los 33 rehenes que serán entregados en la primera fase del pacto hay dos niños y tres mayores de 80 años. Previó a la entrada en vigor del acuerdo los cazas israelíes bombardearon la Franja con intensidad. Netanyahu había sorprendido en la mañana del jueves al señalar que no sometería la votación ante su Gobierno hasta que los negociadores en Doha no resolviesen las discrepancias de última hora. Según trascendió Netanyahu sostuvo que Hamás agregó cosas al pacto que no estaban dentro de la negociación original. La versión de Hamás negó rotundamente eso y sostuvo que Israel es quien no mostró voluntad para alcanzar el acuerdo que finalmente se alcanzó.

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SHOW 5961

INICIA LA ERA TRUMP 2.0

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