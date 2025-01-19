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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
INICIA LA ERA TRUMP 2.0
Consagración del gobierno de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Marck
Zuckerberg.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
LA ASUNCIÓN DE TRUMP
(19/01/25) -
Estados Unidos - El frente frío polar que llegó a
Washington obligó a trasladar la ceremonia de investidura de
Donald Trump, como presidente número 47 de los Estados
Unidos, al interior del Capitolio. Solo los invitados más
selectos asistirán a la toma de posesión. Se informó que
luego el presidente tendrá un pequeño acto público en un
pabellón cubierto de la misma capital, Washington. La ciudad
esperaba temperaturas de seis grados bajo cero para el lunes
a mediodía. La ola de frío polar que congeló la capital de
Estados Unidos a partir de ayer domingo ha llevado al
presidente electo, Donald Trump, a decidir celebrar su
investidura en el interior del Capitolio, en la Rotonda, la
sala que se encuentra bajo la cúpula del edificio.
UNA TREGUA SIN TREGUA
(19/01/25) - Israel
- El Gobierno de Netanyahu finalmente aprobó el acuerdo de alto el fuego
en Gaza, que comenzó ayer domingo. Pese a los retrasos y los temores, el
alto el fuego en Gaza se firmó. El Gobierno israelí aprobó la medida en
una larga reunión que se extendió hasta la madrugada del sábado. Eso sí, Netanyahu se encargó de dejar públicamente en claro que podía retomar
los ataques cuando así lo viera necesario. Entre los 33 rehenes que
serán entregados en la primera fase del pacto hay dos niños y tres
mayores de 80 años. Previó a la entrada en vigor del acuerdo los cazas
israelíes bombardearon la Franja con intensidad. Netanyahu había
sorprendido en la mañana del jueves al señalar que no sometería la
votación ante su Gobierno hasta que los negociadores en Doha no
resolviesen las discrepancias de última hora. Según trascendió Netanyahu
sostuvo que Hamás agregó cosas al pacto que no estaban dentro de la
negociación original. La versión de Hamás negó rotundamente eso y
sostuvo que Israel es quien no mostró voluntad para alcanzar el acuerdo
que finalmente se alcanzó.
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SHOW 5961
INICIA LA ERA TRUMP 2.0
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QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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