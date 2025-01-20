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Noticias:  Martes 21 de enero de 2025

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LAS FRASES DE TRUMP

(20/01/25) - Estados Unidos - Donald Trump dejó frases rimbombantes en su ceremonia de asunción. En su discurso dijo "La era de oro comienza ahora". El republicano tomó posesión del cargo y en su primer discurso enumeró algunas de las políticas que impulsará desde la Casa Blanca."Fui salvado por Dios para hacer grande de nuevo a Estados Unidos" dijo Trump en referencia al atentado que recibió en campaña. "Es el fin del declive" agregó. El presidente declaró la emergencia nacional en la frontera con México, donde asegura que enviará tropas, anunció deportaciones masivas para lo que llamó "repeler la invasión" y designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El republicano toma posesión por segunda vez y los expresidentes Biden, Clinton, Bush y Obama asistieron a la ceremonia en el interior del Capitolio a causa de las temperaturas que sufre Washington por el frente frío. En su discurso ante quienes asistieron a su acto público Trump dijo: "Vamos a recuperar nuestro país".

INTERCAMBIO ACTIVADO

(20/01/25) - Israel - Comenzó el intercambio de prisioneros y rehenes entre Israel y Hamás. Cisjordania recibió a sus presos liberados. Varios autobuses del Comité Internacional de la Cruz Roja trasladan a 90 palestinos, casi todos mujeres, después de la entrega de tres rehenes israelíes. También la tregua habilito que más de 800 camiones con ayuda humanitaria pudieran entran en Gaza. También pudo la agencia Reuters sobrevolar un dron que muestra la destrucción en Yabalia y Jan Yunis. Las imágenes muestran las viviendas arrasadas en los campos de refugiados de la Franja. Aunque comenzó con tres horas de retraso, el primer día del alto el fuego en la Franja de Gaza culminó en éxito con la liberación de tres rehenes israelíes, mujeres civiles que salieron del enclave sonrientes y en aparente buen estado, y 90 prisioneros palestinos, la mayoría mujeres y niños. "Las tres rehenes liberadas han llegado al punto de recepción inicial en el sur de Israel, donde las esperan sus madres", confirmó el Ejército. Esta vez el acuerdo contempla una primera fase de 42 días de alto el fuego en los que saldrán 33 secuestrados (con prioridad niños, mujeres y ancianos) por más de 1.900 presos palestinos, muchos de ellos detenidos desde el 7 de octubre.

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