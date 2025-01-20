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LAS FRASES DE TRUMP
(20/01/25) -
Estados Unidos - Donald Trump dejó frases
rimbombantes en su ceremonia de asunción. En su discurso
dijo "La era de oro comienza ahora". El republicano tomó
posesión del cargo y en su primer discurso enumeró algunas
de las políticas que impulsará desde la Casa Blanca."Fui
salvado por Dios para hacer grande de nuevo a Estados
Unidos" dijo Trump en referencia al atentado que recibió en
campaña. "Es el fin del declive" agregó. El presidente
declaró la emergencia nacional en la frontera con México,
donde asegura que enviará tropas, anunció deportaciones
masivas para lo que llamó "repeler la invasión" y designó a
los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. El
republicano toma posesión por segunda vez y los
expresidentes Biden, Clinton, Bush y Obama asistieron a la
ceremonia en el interior del Capitolio a causa de las
temperaturas que sufre Washington por el frente frío. En su
discurso ante quienes asistieron a su acto público Trump
dijo: "Vamos a recuperar nuestro país".
INTERCAMBIO ACTIVADO
(20/01/25) - Israel
- Comenzó el intercambio de prisioneros y rehenes entre Israel y Hamás.
Cisjordania recibió a sus presos liberados. Varios autobuses del Comité
Internacional de la Cruz Roja trasladan a 90 palestinos, casi todos
mujeres, después de la entrega de tres rehenes israelíes. También la
tregua habilito que más de 800 camiones con ayuda humanitaria pudieran
entran en Gaza. También pudo la agencia Reuters sobrevolar un dron que
muestra la destrucción en Yabalia y Jan Yunis. Las imágenes muestran las
viviendas arrasadas en los campos de refugiados de la Franja. Aunque
comenzó con tres horas de retraso, el primer día del alto el fuego en la
Franja de Gaza culminó en éxito con la liberación de tres rehenes
israelíes, mujeres civiles que salieron del enclave sonrientes y en
aparente buen estado, y 90 prisioneros palestinos, la mayoría mujeres y
niños. "Las tres rehenes liberadas han llegado al punto de recepción
inicial en el sur de Israel, donde las esperan sus madres", confirmó el
Ejército. Esta vez el acuerdo contempla una primera fase de 42 días de
alto el fuego en los que saldrán 33 secuestrados (con prioridad niños,
mujeres y ancianos) por más de 1.900 presos palestinos, muchos de ellos
detenidos desde el 7 de octubre.
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