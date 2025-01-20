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TRUMP CALIENTA LA MANO
(20/01/25) -
Estados Unidos - Trump no para de firmar órdenes
ejecutivas. Rubricó en su primer día de gobierno la retirada
del acuerdo de París, indultos a los asaltantes del
Capitolio y firmó decretos contra la diversidad. El
presidente retira a Estados Unidos del acuerdo contra el
cambio climático y de la Organización Mundial de la Salud,
proclama la emergencia nacional en la frontera sur y
renombra el golfo de México como golfo de América. Señala a
España por su poca colaboración, según él, con la OTAN,
amenaza a sus socios comerciales (México y Canadá) con
aranceles y dice que Putin está arruinado a Rusia con la
guerra en Ucrania. Afirmó que incrementará la presión sobre
Venezuela y volvió a meter a Cuba en lista de países
patrocinadores del terrorismo. Marco Rubio, fue el primer
confirmado por el senado en su puesto como secretario de
Estado. El ya exsenador es el primer miembro del Gabinete de
Trump que recibe el visto bueno de la Cámara Alta para
ocupar el cargo que ocupó Antony Blinken durante la
administración Biden.
PETRO INTENTA FRENAR A ELN
(20/01/25) - Colombia
- Los enfrentamientos entre grupos armados dejan en evidencia zonas
fuera de control del Estado. Desde el inicio del año hay zonas de
Colombia que viven de cerca el terror. El principal foco de violencia se
encuentra en la región fronteriza del Catatumbo, en el nororiente del
país, donde por el momento se cuentan cerca de un centenar de muertos y
unos 11.000 desplazados. Muchos de ellos recibidos por Venezuela. A su
vez, en el suroriente, en el departamento del Guaviare, un
enfrentamiento entre las disidencias de las FARC se ha saldado con al
menos 20 personas muertas. Ante la situación, el presidente decidió decretar
el "Estado de conmoción interior" en Catacumbo. El
presidente Gustavo Petro trata de frenar la ola de violencia y se
enfrenta ahora a un reto gigantesco que aprovecha la oposición. Al
principio de su mandato Petro invitó a todos los grupos armados a
negociar ceses al fuego y procesos de paz, pero la táctica no funcionó.
Ninguno de esos grupos ha estado dispuesto a desarmarse. El presidente
quiere mostrarse ahora como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
y mandar un mensaje de firmeza. En su cuenta de X, Petro le declaró la
guerra al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, uno de los
responsables de los enfrentamientos en el Catatumbo: "El ELN ha escogido
el camino de la guerra y guerra tendrá", indicó el mandatario.
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