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Noticias:  Miércoles 22 de enero de 2025

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TRUMP CALIENTA LA MANO

(20/01/25) - Estados Unidos - Trump no para de firmar órdenes ejecutivas. Rubricó en su primer día de gobierno la retirada del acuerdo de París, indultos a los asaltantes del Capitolio y firmó decretos contra la diversidad. El presidente retira a Estados Unidos del acuerdo contra el cambio climático y de la Organización Mundial de la Salud, proclama la emergencia nacional en la frontera sur y renombra el golfo de México como golfo de América. Señala a España por su poca colaboración, según él, con la OTAN, amenaza a sus socios comerciales (México y Canadá) con aranceles y dice que Putin está arruinado a Rusia con la guerra en Ucrania. Afirmó que incrementará la presión sobre Venezuela y volvió a meter a Cuba en lista de países patrocinadores del terrorismo. Marco Rubio, fue el primer confirmado por el senado en su puesto como secretario de Estado. El ya exsenador es el primer miembro del Gabinete de Trump que recibe el visto bueno de la Cámara Alta para ocupar el cargo que ocupó Antony Blinken durante la administración Biden.

PETRO INTENTA FRENAR A ELN

(20/01/25) - Colombia - Los enfrentamientos entre grupos armados dejan en evidencia zonas fuera de control del Estado. Desde el inicio del año hay zonas de Colombia que viven de cerca el terror. El principal foco de violencia se encuentra en la región fronteriza del Catatumbo, en el nororiente del país, donde por el momento se cuentan cerca de un centenar de muertos y unos 11.000 desplazados. Muchos de ellos recibidos por Venezuela. A su vez, en el suroriente, en el departamento del Guaviare, un enfrentamiento entre las disidencias de las FARC se ha saldado con al menos 20 personas muertas. Ante la situación, el presidente decidió decretar el "Estado de conmoción interior" en Catacumbo. El presidente Gustavo Petro trata de frenar la ola de violencia y se enfrenta ahora a un reto gigantesco que aprovecha la oposición. Al principio de su mandato Petro invitó a todos los grupos armados a negociar ceses al fuego y procesos de paz, pero la táctica no funcionó. Ninguno de esos grupos ha estado dispuesto a desarmarse. El presidente quiere mostrarse ahora como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y mandar un mensaje de firmeza. En su cuenta de X, Petro le declaró la guerra al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, uno de los responsables de los enfrentamientos en el Catatumbo: "El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá", indicó el mandatario.

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