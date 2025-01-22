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Noticias:  Jueves 23 de enero de 2025

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FLORIDA CONGELADA

(22/01/25) - Estados Unidos - Nieve en Florida, Texas, Luisiana y Alabama, rompe récords. Se trata de nevadas únicas en 140 años. La tormenta invernal que azotó el sur de Estados Unidos esta semana rompió varios récords históricos, dejando acumulaciones de nieve sin precedentes en estados como Florida donde los paisajes nevados son muy inusuales. Por ejemplo, la ciudad de Milton, Florida, registró 22.3 centímetros de nieve, la mayor cantidad jamás documentada en el estado, superando por el doble el récord anterior de 1954. La tormenta también provocó el cierre de aeropuertos, carreteras y escuelas, en varios condados mientras que las temperaturas bajo cero amenazan con mantener el hielo en las calles y carreteras por varios días.

EL ESCUDO BOLIVARIANO

(22/01/25) - Venezuela - El presidente Nicolás Maduro pone en tensión la frontera con Brasil con un despliegue militar. El gobierno de Lula aumenta la alerta fronteriza mientras Maduro ofrece otra demostración de poderío armado ante las amenazas externas y el malestar interno. El líder chavista moviliza 150.000 militares para crear un escudo de defensa en todo el país que él mismo ha bautizado "Escudo Bolivariano". Caracas está atenta a lo que diga o deje de decir Donald Trump en Washington. El chavismo ve como una amenaza el tener a María Corina Machado todavía activa dentro del país y la cúpula dirigente ha desplegado hombres armados en todo el territorio nacional para darle vigor a los anunciados ejercicios militares que tienen por nombre Escudo Bolivariano 2025. Con esta nueva maniobra "cívico-militar-policial", de acuerdo a la propia denominación del Gobierno, Nicolás Maduro aumenta ante sus enemigos el volumen de sus mensajes disuasivos mostrando su poder armado, una tendencia que lleva meses en desarrollo y aumento, y que trata de ofrecer evidencias  contundentes de que tiene el control de la gobernabilidad en Venezuela,

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