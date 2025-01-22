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FLORIDA CONGELADA
(22/01/25) -
Estados Unidos - Nieve en Florida, Texas, Luisiana y
Alabama, rompe récords. Se trata de nevadas únicas en 140
años. La tormenta invernal que azotó el sur de Estados
Unidos esta semana rompió varios récords históricos, dejando
acumulaciones de nieve sin precedentes en estados como
Florida donde los paisajes nevados son muy inusuales. Por
ejemplo, la ciudad de Milton, Florida, registró 22.3
centímetros de nieve, la mayor cantidad jamás documentada en
el estado, superando por el doble el récord anterior de
1954. La tormenta también provocó el cierre de aeropuertos,
carreteras y escuelas, en varios condados mientras que las
temperaturas bajo cero amenazan con mantener el hielo en las
calles y carreteras por varios días.
EL ESCUDO BOLIVARIANO
(22/01/25) - Venezuela
- El presidente Nicolás Maduro pone en tensión la frontera con Brasil
con un despliegue militar. El gobierno de Lula aumenta la alerta
fronteriza mientras Maduro ofrece otra demostración de poderío armado
ante las amenazas externas y el malestar interno. El líder chavista
moviliza 150.000 militares para crear un escudo de defensa en todo el
país que él mismo ha bautizado "Escudo Bolivariano". Caracas está atenta
a lo que diga o deje de decir Donald Trump en Washington. El chavismo ve
como una amenaza el tener a María Corina Machado todavía activa dentro
del país y la cúpula dirigente ha desplegado hombres armados en todo el
territorio nacional para darle vigor a los anunciados ejercicios
militares que tienen por nombre Escudo Bolivariano 2025. Con esta nueva
maniobra "cívico-militar-policial", de acuerdo a la propia denominación
del Gobierno, Nicolás Maduro aumenta ante sus enemigos el volumen de sus
mensajes disuasivos mostrando su poder armado, una tendencia que lleva
meses en desarrollo y aumento, y que trata de ofrecer evidencias
contundentes de que tiene el control de la gobernabilidad en Venezuela,
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