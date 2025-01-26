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Noticias:  Lunes 27 de enero de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LAS FUERZAS DEL CIEL0

El cantón suizo idílico y celestial volvió a congregar en su foro a los poderoso del mundo.

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TRUMP VISITÓ CALIFORNIA

(26/01/25) - Estados Unidos - El presidente visitó el estado castigado por los incendios. En su visita a California Trump moderó su discurso en un Estado opositor: "No puede haber una era dorada sin el Estado Dorado" dijo. Al ver el panorama que dejaron los incendios expresó: "Parece que les cayó una bomba". Donald Trump pronunció estas palabras apenas segundos después de haber aterrizado en Los Ángeles, una ciudad donde una serie de incendios ha dejado al menos 27 muertos y unos 16.000 construcciones destruidas en las últimas semanas. El mandatario republicano había calentado la que ha sido el primer viaje de su presidencia criticando la gestión de las autoridades demócratas de California. Tres horas y media duró la visita a la comunidad de Pacific Palisades, al oeste de la ciudad, y prometió toda la ayuda necesaria para la reconstrucción. “Van a necesitar mucha ayuda federal, a menos que no la quieran...", añadió Trump después de ser recibido por Gavin Newsom, el gobernador del Estado y quien fue uno de sus más duros oponentes en su primera presidencia. "Sí, la vamos a necesitar, definitivamente", le respondió el gobernador demócrata, que le agradeció su visita. "Usted nos ayudó durante la pandemia, no lo olvidamos", añadió Newsom, a quien Trump llama "Newscum" (basura) cuando no lo tiene enfrente, pero cara a cara el intercambio fue cortes.

REHENES Y PRISIONEROS

(26/01/25) - Gaza - En el intercambio de prisioneros y rehenes entre Israel y Hamás, de los que depende la tregua, hay novedades diariamente. Hamás liberó a cuatro jóvenes mujeres militares israelíes en Gaza. Por su parte Israel liberó a 200 prisioneros palestinos en un proceso de alto el fuego que se mantiene en pie a pesar de las acusaciones mutuas de incumplimiento. Israel y Hamás completaron así, el sábado, el segundo canje del acuerdo de alto el fuego en Gaza. El movimiento islamista ha liberado primero a cuatro mujeres militares israelíes en aparente buen estado de salud que mantenía como rehenes desde el 7 de octubre de 2023. Lo ha hecho en una efectista ceremonia celebrada en Gaza y retransmitida en directo a todo el mundo. Con esa escenografía triunfalista también ha lanzado el mensaje de que, al menos en apariencia, mantiene las riendas de la Franja, una imagen que el Gobierno de Benjamín Netanyahu no desea.

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