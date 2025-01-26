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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LAS FUERZAS DEL CIEL0
El cantón suizo idílico y celestial volvió a congregar en su foro a los
poderoso del mundo.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
TRUMP VISITÓ CALIFORNIA
(26/01/25) -
Estados Unidos - El presidente visitó el estado
castigado por los incendios. En su visita a California Trump
moderó su discurso en un Estado opositor: "No puede haber
una era dorada sin el Estado Dorado" dijo. Al ver el
panorama que dejaron los incendios expresó: "Parece que les
cayó una bomba". Donald Trump pronunció estas palabras
apenas segundos después de haber aterrizado en Los Ángeles,
una ciudad donde una serie de incendios ha dejado al menos
27 muertos y unos 16.000 construcciones destruidas en las
últimas semanas. El mandatario republicano había calentado
la que ha sido el primer viaje de su presidencia criticando
la gestión de las autoridades demócratas de California. Tres
horas y media duró la visita a la comunidad de Pacific
Palisades, al oeste de la ciudad, y prometió toda la ayuda
necesaria para la reconstrucción. “Van a necesitar mucha
ayuda federal, a menos que no la quieran...", añadió Trump
después de ser recibido por Gavin Newsom, el gobernador del
Estado y quien fue uno de sus más duros oponentes en su
primera presidencia. "Sí, la vamos a necesitar,
definitivamente", le respondió el gobernador demócrata, que
le agradeció su visita. "Usted nos ayudó durante la
pandemia, no lo olvidamos", añadió Newsom, a quien Trump
llama "Newscum" (basura) cuando no lo tiene enfrente, pero
cara a cara el intercambio fue cortes.
REHENES Y PRISIONEROS
(26/01/25) - Gaza -
En el intercambio de prisioneros y rehenes entre Israel y Hamás, de los
que depende la tregua, hay novedades diariamente. Hamás liberó a cuatro
jóvenes mujeres militares israelíes en Gaza. Por su parte Israel liberó
a 200 prisioneros palestinos en un proceso de alto el fuego que se
mantiene en pie a pesar de las acusaciones mutuas de incumplimiento.
Israel y Hamás completaron así, el sábado, el segundo canje del acuerdo
de alto el fuego en Gaza. El movimiento islamista ha liberado primero a
cuatro mujeres militares israelíes en aparente buen estado de salud que
mantenía como rehenes desde el 7 de octubre de 2023. Lo ha hecho en una
efectista ceremonia celebrada en Gaza y retransmitida en directo a todo
el mundo. Con esa escenografía triunfalista también ha lanzado el
mensaje de que, al menos en apariencia, mantiene las riendas de la
Franja, una imagen que el Gobierno de Benjamín Netanyahu no desea.
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Episodio del día:
SHOW 5966
LAS FUERZAS DEL CIELO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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