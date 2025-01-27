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Noticias:  Marte 28 de enero de 2025

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VIOLENCIA EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA

(27/01/25) - África - En la República Democrática del Congo crece la violencia y advierten de consecuencias "catastróficas". Human Rights Watch sostuvo que la situación para los civiles “se está volviendo cada vez más peligrosa y las necesidades humanitarias son enormes”. Las autoridades acusan a Ruanda de respaldar a los rebeldes para tomar el control del este del país, rico en minerales. Los civiles del este de la República Democrática del Congo se enfrentan a "riesgos cada vez mayores" a medida que el grupo armado M23, apoyado por Ruanda, se acerca a la ciudad clave de Goma, advirtió el fin de semana Human Rights Watch. El viernes pasado se produjeron intensos enfrentamientos a apenas 20 kilómetros de la capital provincial de Kivu del Norte, que tiene un millón de habitantes y al menos la misma cantidad de desplazados. El grupo de derechos humanos el grupo M23 impone "trabajos forzados, reclutamiento forzado y otras prácticas abusivas". Añadió que "las fuerzas ruandesas y el M23 y el ejército congoleño y sus aliados tienen un legado de atrocidades que incluyen asesinatos, violaciones y saqueos". El conflicto entre el M23, apoyado por entre 3.000 y 4.000 soldados ruandeses según la ONU, y las fuerzas congoleñas se ha prolongado durante más de tres años, profundizando una crisis humanitaria crónica en la región y potenciándose en los últimos días.

BOGOTÁ Y WASHINGTON EN TENSIÓN

(27/01/25) - Colombia - Las relaciones entre Bogotá y Washington pasaron por todos los matices en un solo día. El 26 de enero la tensión en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos entraron en áspero terreno por una serie de decisiones y reacciones que escalonaron rápidamente hacia una crisis significativa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió negar la autorización para el aterrizaje de dos aviones del ejército de Estados Unidos, que tenían previsto regresar a 160 colombianos deportados por estar en el país norteamericano de manera ilegal. Esta decisión desencadenó una serie de medidas punitivas por parte de la administración Trump, que incluyeron sanciones económicas y restricciones migratorias, afectando tanto a sectores comerciales como a funcionarios del gobierno colombiano. La tensión alcanzó su punto máximo a la noche del mismo día, cuando la Casa Blanca anunció que se había llegado a un acuerdo entre ambos países. Según el comunicado oficial, Colombia aceptó finalmente la devolución de los 160 colombianos deportados sin restricciones. Este acuerdo implicó que las sanciones impuestas horas antes por Estados Unidos quedarían suspendidas, ofreciendo una salida diplomática a la crisis. En su declaración oficial, el secretario de Prensa de la Casa Blanca señaló que el Gobierno colombiano había acordado aceptar a los deportados, incluidos los vuelos en aviones militares de Estados Unidos, sin limitación ni demora.

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