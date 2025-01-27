noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
VIOLENCIA EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA
(27/01/25) -
África - En la República Democrática del Congo crece
la violencia y advierten de consecuencias "catastróficas".
Human Rights Watch sostuvo que la situación para los civiles
“se está volviendo cada vez más peligrosa y las necesidades
humanitarias son enormes”. Las autoridades acusan a Ruanda
de respaldar a los rebeldes para tomar el control del este
del país, rico en minerales. Los civiles del este de la
República Democrática del Congo se enfrentan a "riesgos cada
vez mayores" a medida que el grupo armado M23, apoyado por
Ruanda, se acerca a la ciudad clave de Goma, advirtió el fin
de semana Human Rights Watch. El viernes pasado se
produjeron intensos enfrentamientos a apenas 20 kilómetros
de la capital provincial de Kivu del Norte, que tiene un
millón de habitantes y al menos la misma cantidad de
desplazados. El grupo de derechos humanos el grupo M23
impone "trabajos forzados, reclutamiento forzado y otras
prácticas abusivas". Añadió que "las fuerzas ruandesas y el
M23 y el ejército congoleño y sus aliados tienen un legado
de atrocidades que incluyen asesinatos, violaciones y
saqueos". El conflicto entre el M23, apoyado por entre 3.000
y 4.000 soldados ruandeses según la ONU, y las fuerzas
congoleñas se ha prolongado durante más de tres años,
profundizando una crisis humanitaria crónica en la región y
potenciándose en los últimos días.
BOGOTÁ Y WASHINGTON EN
TENSIÓN
(27/01/25) - Colombia -
Las relaciones entre Bogotá y Washington pasaron por todos los matices
en un solo día. El 26 de enero la tensión en las relaciones diplomáticas
entre Colombia y Estados Unidos entraron en áspero terreno por una serie
de decisiones y reacciones que escalonaron rápidamente hacia una crisis
significativa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió negar
la autorización para el aterrizaje de dos aviones del ejército de
Estados Unidos, que tenían previsto regresar a 160 colombianos
deportados por estar en el país norteamericano de manera ilegal. Esta
decisión desencadenó una serie de medidas punitivas por parte de la
administración Trump, que incluyeron sanciones económicas y
restricciones migratorias, afectando tanto a sectores comerciales como a
funcionarios del gobierno colombiano. La tensión alcanzó su punto máximo
a la noche del mismo día, cuando la Casa Blanca anunció que se había
llegado a un acuerdo entre ambos países. Según el comunicado oficial,
Colombia aceptó finalmente la devolución de los 160 colombianos
deportados sin restricciones. Este acuerdo implicó que las sanciones
impuestas horas antes por Estados Unidos quedarían suspendidas,
ofreciendo una salida diplomática a la crisis. En su declaración
oficial, el secretario de Prensa de la Casa Blanca señaló que el
Gobierno colombiano había acordado aceptar a los deportados, incluidos
los vuelos en aviones militares de Estados Unidos, sin limitación ni
demora.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 5967
EL CORDERO DIABÓLICO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST