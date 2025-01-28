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ISRAEL CONTRA LA UNRWA
(28/01/25) -
israel - El embajador de Israel ante la ONU, Danny
Danon, exigió el cierre la agencia de la ONU para los
refugiados palestinos en territorio israelí. Ayer, Danon, le
dio un ultimátum de 48 horas a la agencia (UNRWA) para
evacuar sus centros en Jerusalén, atendiendo a una ley
israelí que prohíbe al organismo prestar servicios en
territorio del Estado hebreo. "UNRWA deberá cesar sus
operaciones y evacuar todos los locales en los que opera en
Jerusalén, incluidas las propiedades situadas en Ma’alot
Dafna (en Jerusalén Este) y Kfar Aqueb", advirtió Danon en
una rueda de prensa previa a una sesión del Consejo de
Seguridad, en el que se trata la cuestión de la agencia. El
embajador recordó que la ley prohíbe a la agencia operar
"dentro del territorio soberano del Estado de Israel", así
como tener contacto con funcionarios israelíes y mantener
"cualquier servicio o actividad de oficina de representación
dentro de nuestro territorio". Esto incluye escuelas y
centros de salud.
DIMITE PRIMER MINISTRO DE SERBIA
(28/01/25) - Serbia
- El primer ministro de Serbia, Milos Vucevic, anunció su dimisión en
medio las crecientes protestas. Las manifestaciones estudiantiles contra
el Gobierno a causa del mortal accidente en la estación ferroviaria de Novi Sad que dejó 15 muertos en noviembre pasado provocaron la renuncia
del primer ministro. "Para no seguir aumentando la tensión en la
sociedad, tomé esta decisión. Sin duda, estoy orgulloso de todo lo que
hemos hecho. Estoy orgulloso de los ministros, del gabinete, y agradezco
al presidente por el trabajo conjunto", dijo en una declaración ante la
prensa sin preguntas el mandatario renunciante. "De esta manera hemos
cumplido con todas las demandas de los manifestantes más extremos",
aseguró Vucevic, quien acusó al exterior de dirigir las protestas.
"Serbia ha quedado atrapada desde entonces (el accidente), y hemos visto
abusos políticos de esa tragedia. Todo esto fue planeado de manera vil
desde el extranjero, para poner en peligro a Serbia como Estado", afirmó
Vucic. Los estudiantes universitarios en huelga de Serbia iniciaron el
lunes un bloqueo de 24 horas en una intersección de tráfico clave en la
capital, Belgrado, aumentando la presión sobre las autoridades por el
mortal derrumbe de una marquesina en noviembre pasado que mató a 15
personas.
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