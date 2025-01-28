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Noticias:  Miércoles 29 de enero de 2025

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ISRAEL CONTRA LA UNRWA

(28/01/25) - israel - El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, exigió el cierre la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en territorio israelí. Ayer, Danon, le dio un ultimátum de 48 horas a la agencia (UNRWA) para evacuar sus centros en Jerusalén, atendiendo a una ley israelí que prohíbe al organismo prestar servicios en territorio del Estado hebreo. "UNRWA deberá cesar sus operaciones y evacuar todos los locales en los que opera en Jerusalén, incluidas las propiedades situadas en Ma’alot Dafna (en Jerusalén Este) y Kfar Aqueb", advirtió Danon en una rueda de prensa previa a una sesión del Consejo de Seguridad, en el que se trata la cuestión de la agencia. El embajador recordó que la ley prohíbe a la agencia operar "dentro del territorio soberano del Estado de Israel", así como tener contacto con funcionarios israelíes y mantener "cualquier servicio o actividad de oficina de representación dentro de nuestro territorio". Esto incluye escuelas y centros de salud.

DIMITE PRIMER MINISTRO DE SERBIA

(28/01/25) - Serbia - El primer ministro de Serbia, Milos Vucevic, anunció su dimisión en medio las crecientes protestas. Las manifestaciones estudiantiles contra el Gobierno a causa del mortal accidente en la estación ferroviaria de Novi Sad que dejó 15 muertos en noviembre pasado provocaron la renuncia del primer ministro. "Para no seguir aumentando la tensión en la sociedad, tomé esta decisión. Sin duda, estoy orgulloso de todo lo que hemos hecho. Estoy orgulloso de los ministros, del gabinete, y agradezco al presidente por el trabajo conjunto", dijo en una declaración ante la prensa sin preguntas el mandatario renunciante. "De esta manera hemos cumplido con todas las demandas de los manifestantes más extremos", aseguró Vucevic, quien acusó al exterior de dirigir las protestas. "Serbia ha quedado atrapada desde entonces (el accidente), y hemos visto abusos políticos de esa tragedia. Todo esto fue planeado de manera vil desde el extranjero, para poner en peligro a Serbia como Estado", afirmó Vucic. Los estudiantes universitarios en huelga de Serbia iniciaron el lunes un bloqueo de 24 horas en una intersección de tráfico clave en la capital, Belgrado, aumentando la presión sobre las autoridades por el mortal derrumbe de una marquesina en noviembre pasado que mató a 15 personas.

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