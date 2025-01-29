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ESTAMPIDA MORTAL EN LA INDIA
(29/01/25) -
India - Al menos 30 personas murieron y 60 han
resultado heridas ayer en una estampida en el festival
religioso. Se trata del festival multitudinario hindú de
Kumbh Mela, en el norte de la India. La estampida, que ha
causado heridas de gravedad a numerosos devotos, se produjo
a las dos de la madrugada hora local, cuando una enorme
caravana de peregrinos se dirigía a la confluencia de unos
ríos sagrados para el hinduismo en la localidad de Prayagraj
(Estado de Uttar Pradesh). El primer ministro indio,
Narendra Modi ofreció sus condolencias a los “devotos que
han perdido a sus seres queridos”, pero no especificó el
número de muertos. "La administración local está
comprometida a ayudar a las víctimas de todas las formas
posibles", dijo. Yogi Adityanath, ministro principal de
Uttar Pradesh, agregó que la situación estaba bajo control,
pero que la multitud seguía siendo enorme. La jornada del
miércoles se preveía ya como la más multitudinaria de los 45
días de celebraciones, a la espera de 100 millones de
visitantes, debido a la poco común alineación celestial
denominada por el hinduismo como Triveni Yog, que no ocurría
desde hace 144 años.
GUANTÁNAMO EN LA ERA TRUMP
(29/01/25) - Estados
Unidos - Donald Trump anunció que ordenó abrir un centro de
detención de migrantes acusados de crímenes en Guantánamo. Podemos tener
ahí a hasta 30.000 migrantes que están en Estados Unidos ilegalmente,
dijo. "Firmaré un decreto ordenando a los Departamentos de Defensa y
Seguridad Interior que comiencen a preparar las instalaciones para
30.000 migrantes en la bahía de Guantánamo", afirmó. Añadió que se
trataría de "criminales" en situación irregular. Trump hizo el anuncio
justo antes de firmar la Ley Laken Riley, la primera legislación
aprobada bajo su administración. La ley bipartidista dice que las
personas que estén en Estados Unidos ilegalmente y que sean acusadas de
robo o crímenes violentos podrían ser detenidas e incluso deportadas aun
antes de ser halladas culpables. "Tenemos 30.000 camas en Guantánamo
para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan
al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera
confiamos en los países para retenerlos, porque no queremos que
vuelvan”, dijo Trump. Calificando Guantánamo de "lugar difícil del que
salir", Trump dijo que las medidas anunciadas el miércoles "nos
acercarán un paso más a erradicar de una vez por todas el azote de la
delincuencia inmigrante en nuestras comunidades".
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