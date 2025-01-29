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Noticias:  Jueves 30 de enero de 2025

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ESTAMPIDA MORTAL EN LA INDIA

(29/01/25) - India - Al menos 30 personas murieron y 60 han resultado heridas ayer en una estampida en el festival religioso. Se trata del festival multitudinario hindú de Kumbh Mela, en el norte de la India. La estampida, que ha causado heridas de gravedad a numerosos devotos, se produjo a las dos de la madrugada hora local, cuando una enorme caravana de peregrinos se dirigía a la confluencia de unos ríos sagrados para el hinduismo en la localidad de Prayagraj (Estado de Uttar Pradesh). El primer ministro indio, Narendra Modi ofreció sus condolencias a los “devotos que han perdido a sus seres queridos”, pero no especificó el número de muertos. "La administración local está comprometida a ayudar a las víctimas de todas las formas posibles", dijo. Yogi Adityanath, ministro principal de Uttar Pradesh, agregó que la situación estaba bajo control, pero que la multitud seguía siendo enorme. La jornada del miércoles se preveía ya como la más multitudinaria de los 45 días de celebraciones, a la espera de 100 millones de visitantes, debido a la poco común alineación celestial denominada por el hinduismo como Triveni Yog, que no ocurría desde hace 144 años.

GUANTÁNAMO EN LA ERA TRUMP

(29/01/25) - Estados Unidos - Donald Trump anunció que ordenó abrir un centro de detención de migrantes acusados de crímenes en Guantánamo. Podemos tener ahí a hasta 30.000 migrantes que están en Estados Unidos ilegalmente, dijo. "Firmaré un decreto ordenando a los Departamentos de Defensa y Seguridad Interior que comiencen a preparar las instalaciones para 30.000 migrantes en la bahía de Guantánamo", afirmó. Añadió que se trataría de "criminales" en situación irregular. Trump hizo el anuncio justo antes de firmar la Ley Laken Riley, la primera legislación aprobada bajo su administración. La ley bipartidista dice que las personas que estén en Estados Unidos ilegalmente y que sean acusadas de robo o crímenes violentos podrían ser detenidas e incluso deportadas aun antes de ser halladas culpables. "Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en los países para retenerlos, porque no queremos que vuelvan”, dijo Trump. Calificando Guantánamo de "lugar difícil del que salir", Trump dijo que las medidas anunciadas el miércoles "nos acercarán un paso más a erradicar de una vez por todas el azote de la delincuencia inmigrante en nuestras comunidades".

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