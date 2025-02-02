noticias
mundo
internacional
COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LA
INTELIGENCIA CHINA
Aparentemente los humanos todavía no somos prescindibles. Bueno, al
menos no totalmente. Bueno, al menos no todos.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
BRICS, DÓLAR Y TRUMP
(02/02/25) -
Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, ahora amenazó con aranceles a los BRICS. Trump
advirtió que impondrá aranceles del 100 % a los países de
los BRICS si intentan crear o respaldar una moneda
alternativa al dólar estadounidense. A través de su perfil
en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense
declaró que estos países deben comprometerse a no
desarrollar una nueva moneda para reemplazar al dólar o, de
lo contrario, enfrentarán barreras comerciales. Trump
enfatizó que no permitirá que los BRICS reduzcan la
influencia del dólar en el comercio mundial. "La idea de que
los BRICS están tratando de alejarse del dólar, mientras
nosotros nos quedamos de brazos cruzados, ha terminado",
escribió.
CRISIS ENTRE CHILE Y VENEZUELA
(02/02/25) - Chile
- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que Venezuela
solicitó el cierre de los consulados chilenos. Se trata de los
consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz. El Gobierno de Chile
lamenta esta situación, derivada de la suspensión de las relaciones
diplomáticas entre ambos países. Cancillería chilena informó que la
embajada chilena en Venezuela permanece cerrada desde agosto, cuando el
presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó la salida de la diplomacia
chilena después de que el presidente Gabriel Boric calificara de
fraudulentas las elecciones del 28 de julio, que el líder chavista dice
haber ganado, pese a no enseñar las actas.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 5971
LA
INTELIGENCIA CHINA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST