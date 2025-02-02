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Noticias:  Lunes 03 de febrero de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LA INTELIGENCIA CHINA

Aparentemente los humanos todavía no somos prescindibles. Bueno, al menos no totalmente. Bueno, al menos no todos.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

BRICS, DÓLAR Y TRUMP

(02/02/25) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora amenazó con aranceles a los BRICS. Trump advirtió que impondrá aranceles del 100 % a los países de los BRICS si intentan crear o respaldar una moneda alternativa al dólar estadounidense. A través de su perfil en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense declaró que estos países deben comprometerse a no desarrollar una nueva moneda para reemplazar al dólar o, de lo contrario, enfrentarán barreras comerciales. Trump enfatizó que no permitirá que los BRICS reduzcan la influencia del dólar en el comercio mundial. "La idea de que los BRICS están tratando de alejarse del dólar, mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados, ha terminado", escribió.

CRISIS ENTRE CHILE Y VENEZUELA

(02/02/25) - Chile - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que Venezuela solicitó el cierre de los consulados chilenos. Se trata de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz. El Gobierno de Chile lamenta esta situación, derivada de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Cancillería chilena informó que la embajada chilena en Venezuela permanece cerrada desde agosto, cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó la salida de la diplomacia chilena después de que el presidente Gabriel Boric calificara de fraudulentas las elecciones del 28 de julio, que el líder chavista dice haber ganado, pese a no enseñar las actas.

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LA INTELIGENCIA CHINA

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