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Noticias:  Martes 04 de febrero de 2025

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FACEBOOK INDEMNIZA A TRUMP

(03/02/25) - Estados Unidos - La empresa Meta rubricó el acuerdo por el que pagará 25 millones de dólares a Donald Trump. El monto es una indemnización para resolver una demanda presentada por el presidente Trump contra la compañía después de que suspendiera sus cuentas en Facebook e Instagram tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. De esa cantidad, 22 millones se destinarán a un fondo para una biblioteca presidencial de Trump, mientras que el resto servirá para cubrir los gastos legales y compensaciones a otras partes del caso. Uno de los abogados de Meta ha registrado un escrito en el juzgado anunciando la existencia del pacto: "Escribo para informar al Tribunal de que las partes han llegado a un acuerdo para conciliar las demandas individuales de los demandantes y resolver este asunto. Las partes presentarán una estipulación conjunta de desestimación con indemnización en los próximos días", indica.

EL EVISMO Y LAS ELECCIONES

(03/02/25) - Bolivia - Evo Morales sigue buscando alternativas para las próximas elecciones bolivianas. El evismo se resignó a no poder participar en las elecciones con el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que fue liderado por el ex presidente Evo Morales (2006-2019) durante más de 25 años y cuyo control perdieron a través de un fallo judicial en noviembre pasado, en medio de la disputa de poder con el gobernante Luís Arce. La pérdida del partido no significa, sin embargo, que Morales decline su intención de postular a la Presidencia pese a todos los impedimentos legales que enfrenta, como su inhabilitación a través de veredictos judiciales. Los seguidores del ex presidente anunciaron un congreso a finales de marzo para "refundar" su instrumento político mientras buscan alianzas con otros partidos para presentarse a las elecciones presidenciales previstas para el 17 de agosto. "Hay varias opciones todavía, estamos buscando ese acercamiento, en estos días vamos a dar seguramente la noticia a nivel nacional informando la alianza y con qué sigla vamos a participar", manifestó en conferencia de prensa el dirigente Pedro Llanque, que aclaró que intentarán "recuperar" el MAS luego de los comicios. El conflicto en el partido más numeroso del país inició en 2021 a raíz de las diferencias entre Morales y el presidente Arce, su ex ministro de Economía, por el rumbo del Gobierno, el control del partido y la candidatura de las elecciones de este año.

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