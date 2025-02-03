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FACEBOOK INDEMNIZA A TRUMP
(03/02/25) -
Estados Unidos - La empresa Meta rubricó el acuerdo
por el que pagará 25 millones de dólares a Donald Trump. El
monto es una indemnización para resolver una demanda
presentada por el presidente Trump contra la compañía
después de que suspendiera sus cuentas en Facebook e
Instagram tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de
2021. De esa cantidad, 22 millones se destinarán a un fondo
para una biblioteca presidencial de Trump, mientras que el
resto servirá para cubrir los gastos legales y
compensaciones a otras partes del caso. Uno de los abogados
de Meta ha registrado un escrito en el juzgado anunciando la
existencia del pacto: "Escribo para informar al Tribunal de
que las partes han llegado a un acuerdo para conciliar las
demandas individuales de los demandantes y resolver este
asunto. Las partes presentarán una estipulación conjunta de
desestimación con indemnización en los próximos días",
indica.
EL EVISMO Y LAS ELECCIONES
(03/02/25) - Bolivia
- Evo Morales sigue buscando alternativas para las próximas elecciones
bolivianas. El evismo se resignó a no poder participar en las elecciones
con el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que fue liderado por
el ex presidente Evo Morales (2006-2019) durante más de 25 años y cuyo
control perdieron a través de un fallo judicial en noviembre pasado, en
medio de la disputa de poder con el gobernante Luís Arce. La pérdida del
partido no significa, sin embargo, que Morales decline su intención de
postular a la Presidencia pese a todos los impedimentos legales que
enfrenta, como su inhabilitación a través de veredictos judiciales. Los
seguidores del ex presidente anunciaron un congreso a finales de marzo
para "refundar" su instrumento político mientras buscan alianzas con
otros partidos para presentarse a las elecciones presidenciales
previstas para el 17 de agosto. "Hay varias opciones todavía, estamos
buscando ese acercamiento, en estos días vamos a dar seguramente la
noticia a nivel nacional informando la alianza y con qué sigla vamos a
participar", manifestó en conferencia de prensa el dirigente Pedro
Llanque, que aclaró que intentarán "recuperar" el MAS luego de los
comicios. El conflicto en el partido más numeroso del país inició en
2021 a raíz de las diferencias entre Morales y el presidente Arce, su ex
ministro de Economía, por el rumbo del Gobierno, el control del partido
y la candidatura de las elecciones de este año.
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